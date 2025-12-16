Este es el perfume favorito de Juana Repetto: cuánto sale La influencer compartió con sus seguidores la fragancia que más usa y sorprendió con el precio, al ser relativamente accesible en comparación con otros perfumes de lujo. + Seguir en







En Argentina, el formato de 100 ml se consigue por un precio aproximado de $181.000. Juana Repetto es muy activa en sus redes sociales, con una comunidad que acumula casi dos millones de usuarios. A través de reels e historias, la actriz influencer mantiene una relación estrecha y transparente con sus seguidores, compartiendo detalles sobre su rutina como madre, métodos de crianza y otros temas de su cotidianeidad.

En medio de estas interacciones, también comparte sus looks del día a día y suelta tips de estilo. Así develó cuál es su perfume favorito. Se trata de una fragancia que subraya su preferencia por aromas que combinan frescura, elegancia y tiene un toque floral muy femenino, representando el espíritu moderno de una madre como ella.

En el corazón de la fragancia, se despliega un ramillete floral predominante con notas de jazmín, rosa, narciso amarillo, nenúfar y orquídea, que le confieren una feminidad con carácter. Finalmente, el fondo cierra con acordes más intensos y envolventes como el sándalo, la gamuza, el pachulí, el ámbar y el abedul, lo que asegura una estela inolvidable y duradera.