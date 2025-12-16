Este es el perfume favorito de Juana Repetto: cuánto sale

La actriz e influencer Juana Repetto reveló que su fragancia de cabecera es DKNY Women.
Juana Repetto es muy activa en sus redes sociales, con una comunidad que acumula casi dos millones de usuarios. A través de reels e historias, la actriz influencer mantiene una relación estrecha y transparente con sus seguidores, compartiendo detalles sobre su rutina como madre, métodos de crianza y otros temas de su cotidianeidad.
En medio de estas interacciones, también comparte sus looks del día a día y suelta tips de estilo. Así develó cuál es su perfume favorito. Se trata de una fragancia que subraya su preferencia por aromas que combinan frescura, elegancia y tiene un toque floral muy femenino, representando el espíritu moderno de una madre como ella.
Cuál es el perfume favorito de Juana Repetto
Sin reservas, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto compartió con sus seguidores que su fragancia de cabecera es DKNY Women, el icónico Eau de Parfum de la diseñadora neoyorquina Donna Karan.
Lanzado en 1999, DKNY Women es un verdadero clásico que se inscribe en la familia olfativa Floral Frutal. Las notas de salida ofrecen un inicio inesperado y cítrico que mezcla hojas de tomatera, naranja, mandarina y chabacano, dotándola de una frescura inicial casi vegetal y luminosa. Su composición es reconocida por su equilibrio y su vibrante energía.
En el corazón de la fragancia, se despliega un ramillete floral predominante con notas de jazmín, rosa, narciso amarillo, nenúfar y orquídea, que le confieren una feminidad con carácter. Finalmente, el fondo cierra con acordes más intensos y envolventes como el sándalo, la gamuza, el pachulí, el ámbar y el abedul, lo que asegura una estela inolvidable y duradera.
Cuánto sale el perfume favorito de Juana Repetto
A pesar de ser una fragancia importada con prestigio y una composición compleja, DKNY Women se consigue en el mercado argentino a precios relativamente accesibles en comparación con otros perfumes de lujo, lo que la convierte en una opción atractiva para sus seguidoras.
El de 30 ml cuesta alrededor de $95.000, mientras que el de 50 ml ronda los $127.000. La versión más grande, de 100 ml, se puede conseguir en algunas perfumerías puntuales o páginas de venta online por $181.000.