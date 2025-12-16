IR A
Esta serie documental sobre la vida de una famosa cantante argentina no baja de lo más visto de Netflix: cuál es

El documental íntimo de la artista sigue entre lo más visto de la N roja y muestra el detrás de escena de su primera gira por estadios.

Netflix vuelve a apostar fuerte por las biografías musicales y lo hace con una producción que no deja de sumar reproducciones en la plataforma. Se trata de una serie documental sobre la vida de una famosa cantante argentina que no baja de lo más visto: ¿cuál es?

La producción repasa la carrera y el costado más íntimo de una de las artistas argentinas más influyentes de los últimos años. Desde su estreno, el título se mantiene entre lo más visto de la n roja en Argentina, impulsado por el interés de los fans y por el impacto de ver a la cantante desde un lugar mucho más personal.

En este relato, la artista abre las puertas de su mundo para mostrar el detrás de escena de su carrera artística. La narrativa recorre su evolución personal y profesional durante la preparación y realización de su primera gira por estadios, un hito clave en su trayectoria. A lo largo de los episodios, la cantante revela decisiones, miedos, aprendizajes y momentos de introspección, combinando imágenes de ensayos, shows multitudinarios y escenas de su vida cotidiana.

lali

Sinopsis de Lali: La que le gana al tiempo, el documental furor de Netflix

Este documental acompaña a Lali en su regreso luego de cuatro años lejos de los escenarios, mostrando el viaje personal que la llevó a convertirse en la artista que conocemos hoy, describe la sinopsis oficial.

Tráiler de Lali: La que le gana al tiempo

Embed - Lali: La que le gana al tiempo | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Lali: La que le gana al tiempo

  • Director: Su primo, Lautaro Espósito, quien la acompaña en el documental.
  • Artista protagonista: Lali Espósito, además de testimonios de su familia, su entorno de producción artística y profesional.
  • Dónde ver: Exclusivamente en Netflix desde el 4 de diciembre de 2025.
  • Impacto: Un testimonio de su espíritu incansable, su evolución artística y su lugar en la cultura argentina.
