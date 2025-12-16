16 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

El Gobierno incluyó la derogación de la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario en el Presupuesto 2026

El artículo 75 de "la ley de leyes" deroga las leyes 27793 y 27795, las de Emergencia discapacidad y Financiamiento Universitario, respectivamente. El Presupuesto obtuvo dictamen este martes y podría ser aprobado mañana en Diputados.

Por
El Gobierno incluyó la derogación de la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario en el Presupuesto 2026

Con modificaciones de última hora, el Gobierno incluyó en el proyecto del Presupuesto 2026, que tuvo dictamen este marte, la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario.

El oficialismo dictaminó la reforma del Régimen Penal Tributario en Diputados.
Te puede interesar:

Diputados: el Gobierno logró dictamen para la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal

En concreto, el artículo 75 de "la ley de leyes" deroga las leyes 27793 y 27795, las de Emergencia discapacidad y Financiamiento Universitario, respectivamente. Ambas normas habían sido promulgadas por Milei antes de las elecciones generales de octubre, cuando el rechazo a los vetos lo dejó sin margen de maniobra. Sin embargo, su aplicación quedó virtualmente suspendida: no se asignaron partidas presupuestarias, bajo el argumento recurrente de que “no hay plata” y de que correspondía al Congreso definir el origen de los fondos.

En paralelo, el Ejecutivo dispuso aumentos discrecionales para el financiamiento universitario y para los prestadores en discapacidad, aunque los montos otorgados quedaron muy por debajo de lo previsto en las propias leyes.

"Quienes firmaron el dictamen de Presupuesto del Gobierno validaron la eliminación de leyes de enorme sensibilidad, como la Ley de Emergencia en Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario", expresó la diputada de Unión por la Patria Cecilia Moreau.

"Su acompañamiento es una traición al ejercicio democrático expresado en la aprobación y ratificación de esas leyes por el Congreso de la Nación pero, por sobre todo, es una traición a las mayorías sociales que las conquistaron. Así van a ser recordados", agregó la legisladora en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ceciliamoreauok/status/2000976934625251698&partner=&hide_thread=false

El Gobierno apelará el fallo que reactivó la Ley de Emergencia en Discapacidad

El fin de semana, fuentes del Gobierno confirmaron que presentarán la apelación del fallo judicial que ordenó la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad y declaró inválido el artículo central del Decreto 681/2025, que había suspendido su implementación. El recurso será elevado ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.

La medida apunta a revertir la resolución del Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, que dispuso la plena vigencia de la ley sancionada por el Congreso. Desde el Poder Ejecutivo sostienen que el fallo avanza sobre facultades propias del Ejecutivo, en particular en lo referido a la administración del gasto público y la elaboración del presupuesto.

La gestión libertaria insiste en que la norma fue aprobada sin establecer las fuentes de financiamiento necesarias para su cumplimiento. Según el Gobierno, esa omisión vuelve inviable su aplicación en los términos ordenados por la Justicia y podría afectar el equilibrio fiscal, uno de los ejes centrales del programa económico oficial.

La Ley de Emergencia en Discapacidad declara la emergencia del sector hasta el 31 de diciembre de 2027. Su suspensión generó reclamos de familias, organizaciones y prestadores, que advirtieron sobre el impacto directo en tratamientos, servicios e instituciones. En ese contexto, dos familias con hijos con Certificado Único de Discapacidad presentaron un amparo judicial, que derivó en la sentencia ahora apelada.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Presupuesto 2026: el Gobierno logró dictamen de mayoría y encara la sesión

La CGT se reunió con diputados del PJ para definir la estrategia contra la reforma laboral

La CGT se reunió con diputados del PJ para definir la estrategia contra la reforma laboral

play

Diputados: el oficialismo avanza con el Presupuesto 2026 y se comenzará a debatir en comisiones

Uber, Rappi, Pedidos Ya: qué propone la reforma laboral sobre los repartidores y conductores

Uber, Rappi, Pedidos Ya: qué propone la reforma laboral sobre los repartidores y conductores

Las sesiones extraordinarias se extenderán hasta fines de diciembre. 

Sesiones extraordinarias: negociaciones frenéticas en Diputados y demora en Senado por la reforma laboral

Habrá sesiones extraordinarias en el Congreso a partir del 10 de diciembre.

El Gobierno oficializó la convocatoria al Congreso a sesiones extraordinarias hasta el 30 de diciembre

Rating Cero

La actriz mostró sus cicatrices en TIME France y lanzó un nuevo llamado a la prevención.

Angelina Jolie mostró por primera vez las cicatrices de su doble mastectomía

Las actrices de Belén fueron premiadas en San Sebastián.
play

Belén avanza en la carrera al Oscar: ¿podrá ser nominada a Mejor Película Internacional?

Se convirtió en una de las películas más vistas de la historia de Netflix y ahora es el turno de repasar todo lo que ya se sabe sobre Puñales por la espalda 3 (Knives Out 3, en inglés).
play

De qué se trata Kives Out: Wake up dead man, la película de la famosa saga que estrenó Netflix y es furor

Wanda Nara y Martín Migueles.

Wanda Nara compartió otra foto hogareña de Martín Migueles y le declaró: "Te amo"

La modelo se indignó por los comentarios que recibió en sus redes.

"Soy la...": Rocío Marengo respondió a las críticas por salir a cenar con su hijo internado

Marcos Giles y Ángela Torres

Ángela Torres y Marcos Giles se dieron el tan esperado beso en un casamiento "oficiado" por Davo Xeneize

últimas noticias

Moretti, presidente de San Lorenzo, protagonizó un incidente de tránsito.

Denunciaron al presidente de San Lorenzo por atropellar a un hincha del club

Hace 7 minutos
El 10 de la Selección argentina sorprendió con su voto.

Se entregaron los premios The Best: a quién votó Messi

Hace 13 minutos
play
El soldado fue hallado muerto en la Quinta de Olivos.

Quién era el soldado hallado muerto en la Quinta de Olivos

Hace 28 minutos
La actriz mostró sus cicatrices en TIME France y lanzó un nuevo llamado a la prevención.

Angelina Jolie mostró por primera vez las cicatrices de su doble mastectomía

Hace 40 minutos
La reforma laboral habilitaría el uso de criptomonedas.

La reforma laboral habilitaría a las empresas a pagar los sueldos en criptomonedas

Hace 47 minutos