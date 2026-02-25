IR A
Este clásico de terror tiene su formato animado, se puede ver en Netflix y está entre lo más visto: qué película es

Actualmente, esta producción se encuentra disponible en el catálogo de la plataforma, que sirvió como el escenario perfecto para su resurgimiento.

La película forma parte del catálogo de Netflix

La película forma parte del catálogo de Netflix, donde encontró un nuevo impulso gracias al alcance del streaming.

Netflix

El universo oscuro y excéntrico regresa a la pantalla con una impronta actualizada. La familia Addams, ícono del humor macabro y la estética gótica, deja en pausa el formato con actores para reinventarse en versión animada. Esta adaptación conserva el espíritu sombrío y el humor ácido de los personajes originales, pero suma una propuesta visual más colorida y contemporánea que conecta tanto con el público infantil como con los adultos.

La película forma parte del catálogo de Netflix, donde encontró un nuevo impulso gracias al alcance del streaming. La dinámica particular entre Homero, Morticia y el resto del clan se presenta así como una opción accesible para compartir en familia, combinando nostalgia y descubrimiento en una misma experiencia.

Más allá del peso de la marca, la recepción acompaña el fenómeno: desde su incorporación a la plataforma, el film se ubicó entre los contenidos más reproducidos. El interés sostenido confirma que el atractivo por lo excéntrico y lo tenebroso sigue vigente, y que los clásicos reinterpretados con inteligencia pueden volver a instalarse en el centro de las tendencias del entretenimiento familiar.

los locos addams
Sinopsis de Los Locos Addams, la película para toda la familia de Netflix

En esta versión animada de La familia Addams, la historia retrocede hasta los inicios de la relación entre Gomez y Morticia. Tras ser expulsados de su ciudad, la pareja encuentra refugio en un antiguo manicomio abandonado en Nueva Jersey, donde levantan su hogar y crían a Merlina y Pericles en un entorno marcado por la oscuridad y la excentricidad. La tranquilidad se altera cuando, al pie de su colina, se desarrolla una comunidad perfecta y colorida que contrasta de lleno con su estética gótica, dando lugar a un choque cultural tan absurdo como divertido.

Con el correr de la trama, Merlina se convierte en el eje del conflicto al forjar una inesperada amistad con la hija de una ambiciosa conductora de televisión local. Esa relación la impulsa a cuestionar ciertas tradiciones familiares e incluso a experimentar con detalles impensados dentro del universo Addams, como una llamativa hebilla rosa con forma de unicornio. A través de esta curiosidad adolescente, la película aborda temas como la identidad y la aceptación, sin resignar el humor negro y los guiños visuales característicos de la saga.

El desenlace enfrenta al clan con los prejuicios del vecindario en un enfrentamiento que mezcla acción y comedia. El mensaje es claro: lo verdaderamente inquietante no es vestir de negro o habitar una mansión lúgubre, sino rechazar aquello que resulta diferente. Disponible en Netflix, la película ofrece una propuesta visual atractiva que entretiene a los más chicos y, al mismo tiempo, incluye referencias pensadas para quienes crecieron con este clásico del humor macabro.

Tráiler de Los Locos Addams

Embed - LA FAMILIA ADDAMS - Tráiler 1 (Universal Pictures) - HD

Reparto de Los Locos Addams

  • Oscar Isaac como Gomez (Homero) Addams
  • Charlize Theron como Morticia Addams
  • Chloë Grace Moretz como Wednesday (Merlina) Addams
  • Finn Wolfhard como Pugsley (Pericles) Addams
  • Nick Kroll como el Tío Fester (Lucas)
  • Bette Midler como la Abuela Addams
  • Conrad Vernon como Lurch (Largo)
  • Snoop Dogg como Cousin Itt (Tío Cosa)
