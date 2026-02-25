25 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Aerolíneas Argentinas cerró el 2025 con superávit operativo de u$s112,7 millones

Se trata del segundo año consecutivo que la empresa concluya su año financiero con ganancias, además de reducir su deuda bancaria y financiera en un 41%.

Por
Aerolíneas Argentinas terminó 2025 sin pedirle subsidios al Estado. 
Aerolíneas Argentinas terminó 2025 sin pedirle subsidios al Estado. 

Aerolíneas Argentinas cerró el balance comercial del 2025 con un superávit operativo de u$s112 millones. Se trata del segundo años consecutivo que la empresa concluya su año financiero en verde, además de reducir su deuda bancaria y financiera en un 41%.

Argentina pagará u$s 33 millones para entrenar pilotos de F-16 en Estados Unidos
Te puede interesar:

Argentina pagará u$s33 millones para entrenar pilotos de F-16 en Estados Unidos

La noticia fue confirmada por el Gobierno, con sendos mensajes del ministro de Economía, Luis Caputo; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni en X, quienes destacaron que es la primera vez desde la reestatización en 2008 que lograba superávit "sin recibir un solo del Estado".

"Logró su segundo año consecutivo de superávit y redujo su deuda bancaria y financiera en un 41%. Atrás quedó el modelo de pérdidas permanentes y subsidios sin límite", destacó Adorni.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2026641483839816019&partner=&hide_thread=false

Por su parte, el titular del Palacio de Hacienda, detalló que Aerolíneas redujo su deuda de u$s342 millones en diciembre del 2023 a u$s207 millones a este año, y anunció que "estará incorporando 18 aeronaves nuevas para fortalecer y modernizar la flota".

"Felicitaciones a su presidente Fabián Lombardo, al directorio y a todo el personal por el esfuerzo y el gran trabajo realizado!", concluyó Caputo.

Los números de Aerolíneas Argentinas en 2025

  • Volumen de Pasajeros: se transportaron un 12.781.016 personas, lo que equivale a un promedio de 35.016 pasajeros diarios.
  • Factor de ocupación: se alcanzó un 83% de ocupación sobre una malla de 300 vuelos diarios.
  • Confiabilidad: el factor de cumplimiento se situó en un 99,4%.
  • Experiencia de Usuario: el indicador Net Promoter Score (NPS), que mide la disposición de los clientes a recomendar el servicio alcanzó los 55 puntos.

Noticias relacionadas

Javier Milei dará inicio a las sesiones ordinarias. 

A qué hora habla Javier Milei por cadena nacional, en la apertura de sesiones en el Congreso

La reunión de la CGT será a las 15.

Reunión clave de la CGT para definir medidas contra la reforma laboral

El Gobierno confirmó el horario del discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias

El Gobierno confirmó que el discurso de Milei en la apertura de las sesiones volverá a ser a la noche

El Senado debatirá el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur en sesiones extraordinarias. 

El Gobierno adelantó el debate del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur en el Senado

Está previsto que el ciclo lectivo bonaerense comience este lunes 2 de marzo.

Los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires anunciaron paro para el día del comienzo de clases

Imágenes de la movilización de judiciales frente a Tribunales publicadas por la CGT.

Judiciales marcharon a Tribunales contra el traspaso del fuero laboral a Capital Federal

Rating Cero

La película forma parte del catálogo de Netflix, donde encontró un nuevo impulso gracias al alcance del streaming.
play

Este clásico de terror tiene su formato animado, se puede ver en Netflix y está entre lo más visto: qué película es

Solange quedó quinta en la edición del 2011.

Gran Hermano 2026: quién es Solange Abraham, la participante que regresó a la casa tras 15 años

El actor de Crepúsculo luce distinto a sus 52 años.

La impresionante transformación física de un actor de Crepúsculo: tiene 52 años

El Cartel de los Sapos es una serie sobre narcotráfico, disponible en Netflix. 

Cayó "El Mencho": las series de Netflix más perturbadoras sobre narcos

Cazzu cruzó a Rauw Alejandro por su nueva canción.

El descargo de Cazzu tras el nuevo tema de Rauw Alejandro: "La legendaria camaradería entre varones"

La modelo fue contundente ante los comentarios de la conductora de América. 

Pampita enfrentó a Yanina Latorre y los rumores de infidelidad con "Cochito" López: "No pienso nada más que..."

últimas noticias

play
La película forma parte del catálogo de Netflix, donde encontró un nuevo impulso gracias al alcance del streaming.

Este clásico de terror tiene su formato animado, se puede ver en Netflix y está entre lo más visto: qué película es

Hace 12 minutos
La clave está en equilibrar razón e intuición: decir lo que sentís, pero asegurándote de que el mensaje sea claro, honesto y consciente.

La Luna en Géminis hoy: cuáles son los signos que lo expresan todo

Hace 14 minutos
Aerolíneas Argentinas terminó 2025 sin pedirle subsidios al Estado. 

Aerolíneas Argentinas cerró el 2025 con superávit operativo de u$s112,7 millones

Hace 25 minutos
Estación Buenos Aires, la novedosa escuela de la Ciudad.

Vuelta a clases: cuáles son los cambios para el ciclo lectivo 2026

Hace 31 minutos
No encontré respuestas, fue la explicación de Gallardo a Di Carlo en su renuncia

Se conoció la lapidaria frase que lanzó Gallardo en una charla íntima con Di Carlo

Hace 38 minutos