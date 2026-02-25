Aerolíneas Argentinas cerró el 2025 con superávit operativo de u$s112,7 millones Se trata del segundo año consecutivo que la empresa concluya su año financiero con ganancias, además de reducir su deuda bancaria y financiera en un 41%. Por + Seguir en







Aerolíneas Argentinas terminó 2025 sin pedirle subsidios al Estado.

Aerolíneas Argentinas cerró el balance comercial del 2025 con un superávit operativo de u$s112 millones. Se trata del segundo años consecutivo que la empresa concluya su año financiero en verde, además de reducir su deuda bancaria y financiera en un 41%.

La noticia fue confirmada por el Gobierno, con sendos mensajes del ministro de Economía, Luis Caputo; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni en X, quienes destacaron que es la primera vez desde la reestatización en 2008 que lograba superávit "sin recibir un solo del Estado".

"Logró su segundo año consecutivo de superávit y redujo su deuda bancaria y financiera en un 41%. Atrás quedó el modelo de pérdidas permanentes y subsidios sin límite", destacó Adorni.

Logró su segundo año consecutivo de superávit y redujo su deuda bancaria y financiera en un… — Manuel Adorni (@madorni) February 25, 2026 Por su parte, el titular del Palacio de Hacienda, detalló que Aerolíneas redujo su deuda de u$s342 millones en diciembre del 2023 a u$s207 millones a este año, y anunció que "estará incorporando 18 aeronaves nuevas para fortalecer y modernizar la flota".

"Felicitaciones a su presidente Fabián Lombardo, al directorio y a todo el personal por el esfuerzo y el gran trabajo realizado!", concluyó Caputo.