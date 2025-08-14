14 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Condena histórica en Formosa por matar a un yaguareté: dos años de prisión para tres cazadores

El juez Pablo Morán, del Juzgado Federal N° 1, dictó dos años de prisión domiciliaria a tres hombres, que reconocieron haber matado, carneado y comido el animal en julio de 2024. Es la primera vez que un caso de esta índole llega a una instancia de juicio y condena.

Por
Condena histórica en Formosa por matar a un yaguareté: dos años de prisión para tres cazadores
Condena histórica en Formosa por matar a un yaguareté: dos años de prisión para tres cazadoresLuis Martínez - redes sociales

Tres personas fueron condenadas a dos años de prisión domiciliaria por cazar un yaguareté en Formosa. Esta es la primera vez que un caso de esta índole llega a una instancia de juicio y condena en Argentina, al tratarse de una especie en peligro de extinción protegida por la ley.

La nueva evidencia permitirá ampliar la imputación contra Matías Jurado
Te puede interesar:

Asesino serial en Jujuy: confirmaron la identidad de dos de las víctimas

Desde la ONG Red Yaguareté informaron que "la pena es de cumplimiento efectivo" y que "fuimos querellantes el Estado Nacional (Parques Nacionales, con un desempeño también histórico y ejemplar), una provincia (Formosa) y un representante de la sociedad civil (nosotros, la Fundación Red Yaguareté)".

El fallo fue dictado por el juez Pablo Morán del Juzgado Federal N° 1 de Formosa, como resultado del juicio oral y público que se realizó esta semana. Resolvió que tres de los acusados, Walter Hugo Ponce de León (45 años), Viterman Ponce de León (38) y Claudio Cineros (30), sean condenados a dos años de prisión domiciliaria. Mientras que el dueño del campo donde cazaron al animal, Máximo Cisneros, a dos años de prisión en suspenso.

"Nunca antes se había llegado a una instancia de juicio ni se había sancionado penalmente a personas por un ilícito contra un yaguareté, a pesar de la enormidad de casos y de lo que establecen las leyes", añadieron desde Red Yaguareté.

Juicio histórico en Formosa: se conoce el fallo contra cuatro acusados de matar a un yaguareté

"Sin dudas que ya esté generando jurisprudencia, es el mayor avance judicial en casos de caza de fauna silvestre protegida", expresó Nicolás Lodeiro Ocampo, fundador y director ejecutivo de la Red Yaguareté, en diálogo con C5N.

Frente a la pena que podrá caer sobre los apuntados, Lodeiro Ocampo aseguró que "la Ley, vieja y obsoleta, prevé hasta 3 años de prisión en suspenso. Si se logra demostrar otros agravantes podría llegar a obtenerse penas de cumplimiento efectivo, que es lo que buscamos".

Yaguareté 14-8-25 (1)
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

Al parecer, todo comenzó en un campo ubicado al oeste formoseño, cuando desapareció una vaca lechera del campo de Máximo Cisneros, quien junto a los peones Walter Hugo Ponce de León, Viterman Ponce de León y Claudio Cisneros salieron a buscarla.

Después de un rato de haber emprendido la búsqueda, los hombres hallaron muerta a la vaca y, cerca de sus restos, al yaguareté. Según el relato de uno de los acusados, el animal "nos empezó a atacar y mató dos perros. Los trituró", por lo que Máximo Cisneros lo ejecutó en el acto.

Eso no fue todo, sino que después lo carnearon y comieron en el lugar, los cazadores se tomaron varias fotografías sonriendo junto a los restos del animal y lo despellejaron. En este caso, el proteccionista aclaró que "el ejemplar había sido registrado mediante cámaras de monitoreo, y un yaguareté puede atacar para defenderse si es molestado, como lo fue en este caso por los perros primeros y los hombres luego".

Noticias relacionadas

Las videollamadas quedaron instaladas en el mundo laboral.

¿Cómo se comportan los argentinos en las videollamadas laborales?

Jugar, moverse y compartir tiempo libre con otros es fundamental en la infancia.

Día del Niño: qué hacen los chicos en su tiempo libre y cómo cambiaron las tendencias

play

Video: motochorros mataron a una joven y balearon a su hermana policía durante un intento de robo en Laferrere

Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, aseguró que hubo un sabotaje en el caso del fentanilo contaminado.
play

La teoría del dueño de HLB Pharma sobre la contaminación del fentanilo: habló de un sabotaje

La jueza Martina Forns tomó la determinación.. 

Nuevo revés judicial para el Gobierno: suspenden DNU que habilita cortar el agua por falta de pago

play

Fernando Burlando, tras la condena al ex de Julieta Prandi: "La Justicia rápida ayuda a que menos mujeres sufran violencia"

Rating Cero

Estas reiteradas cancelaciones y pausas evidencian la complejidad y las variaciones de rumbo que Marvel Studios enfrentó en su intento de expandir su universo.

Estuvo a punto de aparecer en Infinity War, tenía producciones planeadas pero Marvel lo borró del mapa: qué superhéroe es

La serie de Netflix que está llamando la atención de todos.
play

Una miniserie con solo 6 capítulos y cargada de misterio está siendo el tema del momento en Netflix: cuál es

Emanuel Ortega y Julieta Prandi están en pareja desde hace cinco años.

Emanuel Ortega explotó contra el biógrafo de Milei, quien cuestionó la condena contra Contardi

Joe Perry confirmó que Aerosmith no volverá a tocar en vivo.

Joe Perry confirmó que Aerosmith no volverá a tocar en vivo: "Steven Tyler no quiere salir de gira"

Chiquititas, 30 años después: cómo fue el fenómeno infantil creado por Cris Morena.
play

Chiquititas cumple 30 años: cómo fue el fenómeno infantil creado por Cris Morena que marcó a una generación

Este contenido generó múltiples reacciones positivas entre los suscriptores.
play

Está en Netflix, dura menos de una hora y media y es perfecta para ver en pareja

últimas noticias

Wilsterman perdió por 3 a 0 contra San Antonio Bulo Bulo, por la fecha 17 del torneo boliviano.

Un exjugador de Boca volvió del retiro y duró pocos minutos en cancha: fue expulsado por una dura patada

Hace 20 minutos
El discurso de Milei cerrará el acto en La Plata.

Con Milei a la cabeza, LLA se lanza en la Provincia de manera oficial

Hace 37 minutos
Esta corriente se enmarca dentro del auge del clean look.

No más máscara de pestañas: de qué se trata el ghost lashes, la nueva tendencia para lucir tus ojos

Hace 1 hora
La nueva evidencia permitirá ampliar la imputación contra Matías Jurado

Asesino serial en Jujuy: confirmaron la identidad de dos de las víctimas

Hace 1 hora
Las videollamadas quedaron instaladas en el mundo laboral.

¿Cómo se comportan los argentinos en las videollamadas laborales?

Hace 1 hora