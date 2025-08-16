16 de agosto de 2025 Inicio
Flores: un taxi cruzó la vía con la barrera baja y fue embestido por el tren Sarmiento

El chofer salió ileso, pero dijo que "iba a buscar los papeles" y aún no volvió al lugar del accidente. El tránsito vehicular se encuentra cortado y el servicio ferroviario funciona limitado.

El taxi cruzó con la barrera baja.

Un taxi intentó cruzar avenida Nazca, en Flores, con la barrera baja y fue embestido por el tren Sarmiento. El hombre resultó ileso, pero el tránsito vehicular está cortado, mientras que el servicio ferroviario está limitado entre Moreno y Liniers.

El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, cuando las autoridades de Trenes Argentinos advirtieron que un taxista sin pasajeros cruzó con la barrera baja. La formación que lo embistió, en tanto, se dirigía desde Once hacia Moreno.

La parte delantera del taxi quedó destruida dado que fue prácticamente arrastrado unos metros hacia el paso peatonal, donde cruza la gente a pie. El chofer, por su parte, se encuentra bien de salud y pudo salir del taxi por sus propios medios.

Lo que por el momento no se resuelve es que el hombre, cuando fue indagado por la Policía, dijo que "iba a buscar los papeles del auto y volvía", pero ya van varias horas y todavía no regresó. Se sospecha que no es el dueño del auto, sino que manejaba un taxi alquilado.

