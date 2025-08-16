La "estrella culona" del Conicet, el meme que tiene mejor imagen positiva que el Gobierno

Después del fenómeno sin precedentes por el streaming del Conicet en las profundidades de Mar del Plata, la "Estrella Culona", obtuvo un 68,6% de imagen positiva, una cifra que, según el informe, "cualquier dirigente político envidiaría".
Una consultora analizó el impacto del streaming desde las profundidades de Mar del Plata, cuyo alcance fue mayor al 90%.
El estudio realizado por Zuban Córdoba también refleja cómo es que la ciencia le ganó a la política: el 57,8% desaprueba la gestión del Gobierno Nacional, y la sociedad se fragmenta en identidades como el "anti-mileísmo" (53%) y el "anti-kirchnerismo" (49,9%).
En este escenario, la ciencia emerge como un espacio de unidad y entusiasmo colectivo, logrando incluso lo que la política no puede.
Los datos provienen del estudio de la consultora Zuban Córdoba y Asociados, que analizó el impacto de la transmisión en vivo sobre la exploración del fondo marino en Mar del Plata y que logró un alcance masivo, generando un entusiasmo inusual en un contexto de fuerte polarización social.
Los datos fueron abrumadores: