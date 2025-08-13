13 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Juicio histórico en Formosa: se conoce el fallo contra cuatro acusados de matar a un yaguareté

Uno de los cinco ejemplares que habitaban la provincia fue asesinado hace un año. Los acusados son Walter Hugo Ponce de León, Viterman Ponce de León, Claudio Cisneros y Máximo Cisneros: podrían recibir hasta tres años en prisión.

Daniela Salinas
Por
Daniela Salinas
Imagen de Venancio

Imagen de Venancio, uno de los yaguaretés que vive en Salta.

Red de Yaguaretés y APN
Juicio histórico en Formosa: se conoce el fallo contra cuatro acusados de matar a un yaguareté
Redes sociales

Comenzó un juicio histórico contra cuatro cazadores por matar a un yaguareté en Formosa, que podría generar un precedente para la protección de especies en peligro de extinción. El ejemplar fue asesinado en julio de 2024 y los acusados son Walter Hugo Ponce de León, Viterman Ponce de León, Claudio Cisneros y Máximo Cisneros, quienes ahora podrían recibir una pena de hasta tres años en prisión.

Sabag Montiel y Uliarte, señalados por la querella como coautores del atentado.
Te puede interesar:

Atentado a Cristina: la querella pidió 15 años de cárcel para Brenda Uliarte y Sabag Montiel

"Sin dudas que ya esté generando jurisprudencia, es el mayor avance judicial en casos de caza de fauna silvestre protegida", expresó Nicolás Lodeiro Ocampo, fundador y director ejecutivo de la Red Yaguareté, en diálogo con C5N.

Frente a la pena que podrá caer sobre los apuntados, Lodeiro Ocampo aseguró que "la Ley, vieja y obsoleta, prevé hasta 3 años de prisión en suspenso. Si se logra demostrar otros agravantes podría llegar a obtenerse penas de cumplimiento efectivo, que es lo que buscamos".

Este miércoles se realizó la primera audiencia en el Juzgado Federal Nº 1 de Formosa, presidido por el juez Pablo Morán, donde se pidió penas de 2 años de prisión para tres de los imputados, de cumplimiento efectivo, y para el cuarto una sanción de cumplimiento en suspenso.

Yaguareté
Un ejemplar del animal en el territorio argentino.

Un ejemplar del animal en el territorio argentino.

"Es la primera vez desde que existe esta ley que se da un juicio de estas características", expresó Morán según informó la Agencia de Noticias de Formosa. El yaguareté que mataron en julio de 2024 era uno de los cinco que se encontraban monitoreados en Formosa y que se encuentra en peligro de extinción protegido por la Ley 25.463 y la Ley 22.421.

Al parecer, todo comenzó en un campo ubicado al oeste formoseño, cuando desapareció una vaca lechera del campo de Máximo Cisneros, quien junto a los peones Walter Hugo Ponce de León, Viterman Ponce de León y Claudio Cisneros salieron a buscarla.

Después de un rato de haber emprendido la búsqueda, los hombres hallaron muerta a la vaca y, cerca de sus restos, al yaguareté. Según el relato de uno de los acusados, el animal "nos empezó a atacar y mató dos perros. Los trituró", por lo que Máximo Cisneros lo ejecutó en el acto.

Eso no fue todo, sino que después lo carnearon y comieron en el lugar, los cazadores se tomaron varias fotografías sonriendo junto a los restos del animal y lo despellejaron. En este caso, el proteccionista aclaró que "el ejemplar había sido registrado mediante cámaras de monitoreo, y un yaguareté puede atacar para defenderse si es molestado, como lo fue en este caso por los perros primeros y los hombres luego".

Embed

Según estipula el artículo 25 de la Ley Nº 22.421 de Conservación de la Fauna, las sanciones pueden ser: "Reprimido con prisión de dos meses a dos años y con inhabilitación especial de hasta cinco (5) años por cazar animales de la fauna silvestre cuya captura o comercialización estén prohibidas o vedadas por la autoridad jurisdiccional de aplicación".

Mientras que la Ley 25.463, sancionada en 2001, declaró como "monumento natural a la Panthera, onca conocida como yaguareté, yaguar, tigre overo u onca pintada". El yaguareté es el felino más grande del Continente Americano y se encuentra en peligro de extinción en Argentina.

En Argentina se estima que hay unos 300 yaguaretés silvestres, "en cuatro poblaciones separadas: en la yungas de Salta y Jujuy, el chaco central, la selva misionera" y ahora "la que está siendo reintroducida en los Esteros del Iberá, en Corrientes", contó Nicolás.

"Sin dudas que la difusión de este caso está generando una amplia repercusión social, aunque ello no será suficiente para frenar el retroceso que la especie sigue experimentando en el país", sentenció Lodeiro Ocampo.

La querella del juicio está formada por la Administración de Parque Nacionales, el Estado de Formosa, y la Fundación Red Yaguareté. "Los tres coincidimos en pedir penas de prisión efectiva, tenemos confianza de que lo lograremos", cerró Nicolás.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Causa $LIBRA: investigan posibles "pagos indirectos a funcionarios públicos"

Guillermo Concheto Álvarez concretó sus brutales crímenes en la década del 90.

El Gobierno deberá pagar una millonaria indemnización a un asesino múltiple

Juicio por YPF: el Gobierno advirtió que sería incumplible un fallo adverso de Estados Unidos.

Juicio por YPF: el Gobierno advirtió que sería "incumplible" un fallo adverso de Estados Unidos

Milei con el creador de Libra, Hyden Davis. 

La ruta del dinero $LIBRA

Alejo Ramos Padilla.

El juez Ramos Padilla se declaró incompetente para modificar la asignación de mesas de votación en La Matanza

play

Julieta Prandi, tras declarar en el juicio contra su exmarido: "Pido por mi seguridad y la de mis hijos"

Rating Cero

play

Benja Torres: "Hay intolerancia a la opinión ajena, todos estamos más susceptibles"

El reconocido futbolista Alexis Sanchez enfrenta rumores con su pareja

¿Se hizo realidad? Este es el rumor que atraviesa Alexis Sánchez junto a su pareja y tiene a todos en vilo

El exmarido de Kelly Clarkson falleció de cáncer.

Falleció el exmarido de una jurado de La Voz: la artista no apareció en el obituario

El apostador, un remake fascinante que no te podés perder este mes de agosto que ya está disponible en la gran N roja.
play

El Apostador es la película del 2014 que está como lo más visto de Netflix: de qué se trata

Megamente, una película estadounidense que no te podés perder este fin de semana de agosto 2025.
play

Un villano que se hace querer: de qué se trata Megamente, la película animada que es furor en Netflix

María Becerra sumó un nuevo River.

Tras agotar las entradas de su primer recital, María Becerra sumó una nueva fecha en River

últimas noticias

La cirugía fue un nuevo logro de la institución pública.

Médicos del Hospital Garrahan separaron con éxito a dos gemelas siamesas

Hace 14 minutos
play

Video: así trasladaron al exmarido de Julieta Prandi a una comisaría tras ser condenado

Hace 16 minutos
En el primer semestre del 2025, las propuestas de créditos destinados a los clubes fue del 0%.

Crisis económica en los cubes de barrio: el 40% advirtió estar peor económicamente que en 2023

Hace 20 minutos
Luis Caputo presiona a los bancos: Necesitamos más créditos para el desarrollo inmobiliario

Luis Caputo presiona a los bancos: "Necesitamos más créditos para el desarrollo inmobiliario"

Hace 26 minutos
Una escala obligada para quienes buscan algo distinto.

Una inmersión gourmet en Bariloche: arte, paisaje y cocina de autor

Hace 36 minutos