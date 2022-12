Con el triunfo en el Mundial Qatar 2022, Argentina batió récords en Google, Spotify y Twitter

Embed

La estadística incluye a las búsquedas en general, no solo a las relacionadas con la Copa del Mundo, aunque la gran mayoría tenía que ver con lo que ocurría en el Estado Lusail en Qatar. El hecho del alargue y los penales, por su parte, aumentaron el tiempo de las consultas.

Pichai también elogió la actuación de la Scaloneta. "Uno de los mejores juegos de la historia. Bien jugado Argentina y Francia. Jogo Bonito. Nadie se lo merece más que Messi, en mi humilde opinión, el mejor que jamás haya jugado el juego. Que canto de cisne", escribió.

Por otro lado, la canción Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, grabada por La Mosca, superó en búsquedas a All I Want for Christmas is You, de Mariah Carey, una de las más solicitadas cuando se acerca la época navideña. La versión de Guillermo Novellis fue más buscada que el tema norteamericano en en la mayoría de los países de Centro y Sudamérica, además de en otros países como Bulgaria, España o Finlandia.

Además, la canción escrita por Fernando Romero se convirtió en la más escuchada en Spotify Argentina. Llegó al primer lugar del ranking el martes 13 de diciembre, cuando la Selección argentina clasificó a la final, y para el martes 20, en medio de los festejos, ya había alcanzado casi 8 millones de reproducciones.

"Si bien el dato es interesante, no es para nada sorprendente dado que es notable que la fiesta de la Argentina contagia en calles de Doha y del mundo", comunicó Spotify.

La definición del Mundial generó una revolución en el mundo digital, como la foto de Messi que se convirtió en que la más "me gusta" tuvo en Instagram. Pero también la repercusión alcanzó a otras redes sociales.

Elon Musk, CEO de Twitter, afirmó que tras el segundo gol de Mbappé en la final, que empató el partido a los 81 minutos, esa red social registró 24.400 tuits por segundo, récord para un Mundial.

Además, Messi y la Selección argentina estuvieron entre los jugadores y los equipos más mencionados del torneo, respectivamente.

El magnate estuvo presente en el Estadio Lusail durante la final y elogió a ambos equipos. "Duelo en el desierto. No podría haber pedido por un mejor partido. Increíble juego de Argentina y Francia", tuiteó.