¡Messi pasó al huevo! La foto con la Copa del Mundo es la publicación con más "me gusta" de Instagram

A lo largo de su carrera, Lionel Messi ha sido una máquina de romper récords y la final del Mundial Qatar 2022 no fue la excepción . En Copas del Mundo, el rosarino se convirtió en el futbolista con más partidos disputados , el que más minutos jugó y en el goleador histórico de la Selección argentina. Ahora, además, alcanzó una curiosa marca: una foto suya se convirtió en la que más "me gusta" cosechó en Instagram .

Apenas levantado el ansiado trofeo, la Pulga compartió una foto suya reflejando la alegría del festejo. "¡Campeones del mundo! Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer...", escribió junto a la imagen.