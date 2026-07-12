Se hizo viral por su botín roto en el Mundial 2026 y se conoció la verdadera razón Durante uno de los duelos por los octavos de final de la Copa del Mundo se vio una imagen poco común que generó curiosidad en los espectadores. Por Agregar C5N en









El jugador que captó la atención por un inusual detalle en su calzado deportivo.

Un futbolista llamó la atención en el Mundial 2026 por una particular modificación en sus botines durante un partido.

La imagen del calzado con un agujero en la parte trasera generó curiosidad.

Se conoció que la decisión de cortar sus botines tiene un motivo relacionado con una molestia física.

La adaptación del calzado le permite evitar el dolor y competir con mayor comodidad. Pedro Neto fue protagonista en el partido que enfrentó a España y Portugal por los octavos de final del Mundial y no por su desempeño dentro de la cancha. El delantero luso llamó la atención de todos cuando, tras un choque con el defensor español Marc Cucurella, se vio obligado a cambiarse los botines.

El jugador quedó en el suelo con el botín totalmente dañado. Getty Images En ese instante la cámara lo tomó en primer plano y se pudo observar como, tanto su calzado dañado, como el que se puso nuevo tenían un significativo agujero en la parte de atrás. En un primer momento se pensó que podía tener que ver con una simple cuestión de comodidad o por la presencia de una ampolla. Sin embargo, tras finalizar el partido, se supo que el motivo está relacionado con deformidad que presenta el jugador que milita en el Chelsea.

Es por ese motivo que el extremo portugués corta de manera intencional la zona trasera de sus botines, ya que de esa manera disminuye la presión sobre una lesión llamada deformidad de Haglund, una afección que puede provocar dolor y limitar el desempeño de los deportistas de alto nivel.

Cómo son los botines virales que usó Pedro Neto en el Mundial 2026 Tras consumarse la eliminación de Portugal en la Copa del Mundo a manos de España, y con ello la última participación de Cristiano Ronaldo en este la historia de este certamen, se conoció la razón por la que el delantero Pedro Neto se ve obligado a romper sus botines a la hora de jugar.

Los botines nuevos que se puso, también con el agujero en la parte de atrás. Goal El futbolista sufre una lesión conocida como deformidad de Haglund, la cual se trata de una alteración provocada por un crecimiento óseo anormal en la zona posterior del hueso del talón (el calcáneo), donde se une el tendón de Aquiles. La protuberancia puede generar un roce constante con el calzado rígido, lo que provoca inflamación en los tejidos y puede derivar en un dolor persistente conocido como síndrome de Haglund.