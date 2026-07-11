"Fuimos todos Montiel": el emocionante rescate de una pelota en los lagos de Palermo que se hizo viral

Este 9 de julio, en pleno feriado por el Día de la Independencia, un video se volvió viral en redes y demostró que cuando los argentinos se unen pueden hacer excelentes cosas. El milagro ocurrió cuando un grupo de jóvenes rescató una pelota del medio de uno de los lagos de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires, ya que el nene que la perdió no paraba de llorar.
Al grito de "Somos todos Montiel", una usuaria de Instagram relató la travesía de cuatro amigos que empezó con la tristeza de un niño y terminó con abrazos, aplausos y alfajores. "Manchó su buzo con lágrimas, estaba desconsolado", empezó contando @majostaffolani.
La joven comenzó el relato con empatía: "Flashé Cruz Roja y quise ayudar 'cuidando' su pelota", y reclutó a unos amigos que pasaban por el lugar para ponerle un final feliz al drama. En pocos minutos, se convirtieron en los héroes de esta historia y se tiraron al agua a pesar del frío invernal.
El trabajo no fue fácil y hubo varios intentos: uno de los chicos se acobardó por las bajas temperaturas del agua y "se bajó del proyecto". Román, apodado "Nuestro Rocky" en las redes, no se dio por vencido, lo intentó otra vez y logró nadar hasta la pelota ante la mirada de los que lo alentaban y los incrédulos de siempre.
"Nos aplaudieron, nos gritaron: fuimos todos Montiel", describió la productora de cine, que le sumó mística patria al momento: "¡Por el Diego, por las Malvinas, este 9 de julio!".
En su posteo en Instagram, Staffolani remarcó: "No encontrábamos al nene ni a su familia, se fueron. Un chico nos dijo que tenía el teléfono del papá. Llamamos al papá del nene, volvió a los lagos. Le entregamos la pelota, el padre ofrendó alfajores. Todos nos abrazamos con todos y festejamos. Nos subimos a una que nada que ver. Qué risa, qué lindo. Así somos. Feliz 9 de julio", cerró la cineasta.
Quién es Majo Staffolanide, la protagonista del rescate viral
Majo Staffolani es una artista misionera que vendía chipa en el subte para sostener sus proyectos de cine; ganó premios en Europa y hasta dirigió una serie de Disney. Es la creadora de Una idea feliz, un ciclo de entrevistas íntimas conducido y producido por la propia cineasta y comunicadora. El formato ofrece charlas profundas con personalidades destacadas, historias de vida, pasiones y el recorrido creativo de diversos artistas y figuras del espectáculo y los medios, disponible en YouTube.