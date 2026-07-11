"Fuimos todos Montiel": el emocionante rescate de una pelota en los lagos de Palermo que se hizo viral Una joven cineasta relató la odisea de un grupo de amigos que ayudó a un nene a recuperar el juguete del medio del agua. Todo pasó este 9 de julio y el video se volvió viral: "Por el Diego y por las Malvinas". Por Agregar C5N en









El feliz desenlace en los lagos de Palermo según el relato de Majo Staffolani. Redes sociales

Este 9 de julio, en pleno feriado por el Día de la Independencia, un video se volvió viral en redes y demostró que cuando los argentinos se unen pueden hacer excelentes cosas. El milagro ocurrió cuando un grupo de jóvenes rescató una pelota del medio de uno de los lagos de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires, ya que el nene que la perdió no paraba de llorar.

Al grito de "Somos todos Montiel", una usuaria de Instagram relató la travesía de cuatro amigos que empezó con la tristeza de un niño y terminó con abrazos, aplausos y alfajores. "Manchó su buzo con lágrimas, estaba desconsolado", empezó contando @majostaffolani.

La joven comenzó el relato con empatía: "Flashé Cruz Roja y quise ayudar 'cuidando' su pelota", y reclutó a unos amigos que pasaban por el lugar para ponerle un final feliz al drama. En pocos minutos, se convirtieron en los héroes de esta historia y se tiraron al agua a pesar del frío invernal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Majo Staffolani (@majostaffolani) El trabajo no fue fácil y hubo varios intentos: uno de los chicos se acobardó por las bajas temperaturas del agua y "se bajó del proyecto". Román, apodado "Nuestro Rocky" en las redes, no se dio por vencido, lo intentó otra vez y logró nadar hasta la pelota ante la mirada de los que lo alentaban y los incrédulos de siempre.

"Nos aplaudieron, nos gritaron: fuimos todos Montiel", describió la productora de cine, que le sumó mística patria al momento: "¡Por el Diego, por las Malvinas, este 9 de julio!".