Cómo sigue la agenda de Lionel Messi tras el funeral de Jorge: cuándo regresará a Miami y cuál será su primer partido en Inter

El capitán argentino permanece en Funes junto a Antonela Roccuzzo, sus hijos y el resto de su familia. Su regreso a Estados Unidos dependerá de cómo avance el duelo y de su decisión sobre cuándo reincorporarse a Inter Miami.

Lionel Messi continúa en Rosario tras el funeral de su padre y aún no definió cuándo volverá a Miami

Lionel Messi continúa en el country de la localidad santafesina de Funes junto a sus familiares luego del fallecimiento de su padre, Jorge Messi , y por el momento no hay una fecha confirmada para su regreso a Miami.

"Se sentaba y disfrutaba de sus hijos", así recordó a Jorge Messi el presidente del primer club de Lionel

El futbolista arribó el sábado por la noche a Rosario y durante el domingo participó de la despedida íntima de su padre en el cementerio privado El Prado, ubicado en Pérez.

Luego de la ceremonia, regresó a su casa en el exclusivo barrio privado Kentucky Club de Campo , en Funes, donde permanece acompañado por Antonela Roccuzzo , sus tres hijos, su madre Celia Cuccittini y sus hermanos.

Messi eligió mantener un perfil bajo durante estos días y no tiene prevista, por ahora, ninguna actividad pública. La prioridad del futbolista es permanecer junto a su familia después de la muerte de Jorge , quien, además de ser su padre, fue su representante durante buena parte de su carrera.

Una de las situaciones que generó expectativa fue el movimiento del avión privado del futbolista. La aeronave fue revisada y abastecida el domingo en Rosario y posteriormente regresó a Estados Unidos , aunque Messi y sus familiares no viajaron en ella.

El regreso del avión no implica que el delantero haya definido su retorno a Miami. Hasta el momento tampoco hubo una comunicación de Inter Miami sobre la fecha en la que deberá volver a los entrenamientos.

El club le otorgó a Messi el tiempo necesario para atravesar el duelo y acompañar a sus seres queridos. El argentino ya se perdió el partido que Inter Miami disputó ante Monterrey, que terminó con derrota por 2-1 por la Leagues Cup.

Cuándo vuelve a jugar Inter Miami

El próximo encuentro de Las Garzas será el miércoles 12 de agosto, desde las 19.30 de Miami, frente a León, por la tercera y última fecha de la fase inicial de la Leagues Cup.

La presencia de Messi en ese partido todavía no está confirmada. Su participación dependerá de cuándo decida regresar a Estados Unidos y del tiempo que necesite para reincorporarse al plantel luego de permanecer junto a su familia.