10 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Cómo sigue la agenda de Lionel Messi tras el funeral de Jorge: cuándo regresará a Miami y cuál será su primer partido en Inter

El capitán argentino permanece en Funes junto a Antonela Roccuzzo, sus hijos y el resto de su familia. Su regreso a Estados Unidos dependerá de cómo avance el duelo y de su decisión sobre cuándo reincorporarse a Inter Miami.

Por
Lionel Messi continúa en Rosario tras el funeral de su padre y aún no definió cuándo volverá a Miami

Lionel Messi continúa en Rosario tras el funeral de su padre y aún no definió cuándo volverá a Miami

Lionel Messi continúa en el country de la localidad santafesina de Funes junto a sus familiares luego del fallecimiento de su padre, Jorge Messi, y por el momento no hay una fecha confirmada para su regreso a Miami.

Lionel Messi con Jorge Messi.
Te puede interesar:

"Se sentaba y disfrutaba de sus hijos", así recordó a Jorge Messi el presidente del primer club de Lionel

El futbolista arribó el sábado por la noche a Rosario y durante el domingo participó de la despedida íntima de su padre en el cementerio privado El Prado, ubicado en Pérez.

Luego de la ceremonia, regresó a su casa en el exclusivo barrio privado Kentucky Club de Campo, en Funes, donde permanece acompañado por Antonela Roccuzzo, sus tres hijos, su madre Celia Cuccittini y sus hermanos.

Messi eligió mantener un perfil bajo durante estos días y no tiene prevista, por ahora, ninguna actividad pública. La prioridad del futbolista es permanecer junto a su familia después de la muerte de Jorge, quien, además de ser su padre, fue su representante durante buena parte de su carrera.

El avión de Messi ya volvió a Miami

Una de las situaciones que generó expectativa fue el movimiento del avión privado del futbolista. La aeronave fue revisada y abastecida el domingo en Rosario y posteriormente regresó a Estados Unidos, aunque Messi y sus familiares no viajaron en ella.

El regreso del avión no implica que el delantero haya definido su retorno a Miami. Hasta el momento tampoco hubo una comunicación de Inter Miami sobre la fecha en la que deberá volver a los entrenamientos.

El club le otorgó a Messi el tiempo necesario para atravesar el duelo y acompañar a sus seres queridos. El argentino ya se perdió el partido que Inter Miami disputó ante Monterrey, que terminó con derrota por 2-1 por la Leagues Cup.

Cuándo vuelve a jugar Inter Miami

El próximo encuentro de Las Garzas será el miércoles 12 de agosto, desde las 19.30 de Miami, frente a León, por la tercera y última fecha de la fase inicial de la Leagues Cup.

La presencia de Messi en ese partido todavía no está confirmada. Su participación dependerá de cuándo decida regresar a Estados Unidos y del tiempo que necesite para reincorporarse al plantel luego de permanecer junto a su familia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los futbolistas de Newells respaldaron a Lionel Messi.

El emotivo mensaje de los jugadores de Newell's tras la muerte de Jorge Messi: "Mucha fuerza"

El Prado se encuentra a pocos minutos del centro de Rosario.

El Prado: cómo es por dentro el cementerio de Rosario donde despidieron a Jorge Messi

Se conoció la última foto de Jorge Messi con vida: quién era el líder religioso que lo acompañó en sus últimos meses

Se conoció la última foto de Jorge Messi con vida: quién era el líder religioso que lo acompañó en sus últimos meses

Antonela Roccuzzo en el velatorio de Jorge Messi.
play

Lionel Messi despidió a su padre en Rosario y recibió las condolencias del mundo del fútbol

Rodrigo De Paul convirtió un gol para Inter de Miami y se lo dedicó a Lionel Messi. 

La emotiva dedicatoria de De Paul para Messi tras la muerte de su padre

Messi llegó a Rosario y se dirigó al Cementerio Parque El Prado.

Messi llegó a Rosario para despedir a su papá Jorge

Rating Cero

El elenco de La Casa del Dragon.

Quién murió al final de la temporada 3 de House of the Dragon

La hija del exfutbolista encendió la casa con una fuerte discusión.

Estalló la casa de Gran Hermano por la fuerte amenaza de Charlotte Caniggia

La producción cuenta con animaciones originales y una estética cinematográfica que trasciende lo testimonial.

"Malvinas, legado de sangre" se estrenó en Prime Video y Flow

Luto en Hollywood: murió el protagonista de una mítica serie que marcó una época

Luto en Hollywood: murió el protagonista de una mítica serie que marcó una época

A través de su cuenta de Instagram, la exintegrante de Violetta compartió una emotiva foto junto a su pareja.

Cande Molfese emocionó a todos al anunciar su embarazo

La Joaqui, Tuli Acosta y Luck Ra.

"Hay límites que son obvios": La Joaqui detalló cómo la "lastimaron" Tuli Acosta y Luck Ra

últimas noticias

play

Aviones de combate F-16 sobrevolaron la Ciudad de Buenos Aires por los 114 años de la Fuerza Aérea

Hace 12 minutos
Las bajas temperaturas se hacen presente en Capital Federal.

Frío extremo en Buenos Aires: qué día habrá que cuidarse y cuándo se terminará

Hace 14 minutos
Su trayectoria fue reconocida en múltiples oportunidades.

Murió una leyenda de la NBA que entrenó a New York Knicks y Golden State Warriors

Hace 29 minutos
El elenco de La Casa del Dragon.

Quién murió al final de la temporada 3 de House of the Dragon

Hace 33 minutos
La hija del exfutbolista encendió la casa con una fuerte discusión.

Estalló la casa de Gran Hermano por la fuerte amenaza de Charlotte Caniggia

Hace 1 hora