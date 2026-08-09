9 de agosto de 2026 Inicio
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"Se sentaba y disfrutaba de sus hijos", así recordó a Jorge Messi el presidente del primer club de Lionel

Ramiro Bustos aseguró que Abanderado Grandoli está "a disposición para lo que fuera" y recordó el legado del padre del capitán de la Selección argentina como entrenador del club.

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Lionel Messi con Jorge Messi.

Lionel Messi con Jorge Messi.

El actual presidente del club Abanderado Grandoli, Ramiro Bustos, recordó que al segundo año de Lionel Messi en el club su padre Jorge comenzó a dirigirlo y "ganó todo con Lionel en la categoría". "Jorge trae a sus hijos Rodrigo y Matías. Después arranca Lionel", reconstruyó Bustos sobre la llegada del 10 con apenas cuatro años.

Los futbolistas de Newells respaldaron a Lionel Messi.
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"Me enteré (de la muerte) ayer a al mañana cuando me desperté. Me dijo mi esposa, un canal de Rosario lo mencionó y automáticamente pusimos a disposición el club para lo que fuera", detalló el dirigente tras la muerte del padre de la leyenda del fútbol y se solidarizó con la familia Messi: "Debe ser muy triste todo esto".

Jorge Messi, padre de Lionel Messi.

Jorge Messi, padre de Lionel Messi.

En relación a la personalidad de Jorge, Bustos relató en TN: "Cuentan que era muy reservado y tranquilo. Se sentaba y disfrutaba de sus hijos. Así debería ser hoy en todos los clubes: la forma que tenía él, (deberíamos) tenerla todos hoy"

Bustos, con orgullo, remarcó que del club que dirige "salió el mejor jugador de la historia". "Es una alegría enorme que Lionel haya pisado este césped. Tenemos la tranquilidad de seguir trabajando para que Grandoli siga creciendo", concluyó el presidente del club.

Abanderado Grandoli despidió a Jorge Messi en redes sociales

El club acompañó "con profundo dolor" a toda la familia Messi y remarcó en Instagram: "Jorge fue parte de nuestra historia y también entrenador en nuestro club. Aquí acompañó los primeros pasos de aquel pequeño Lionel que con el tiempo hizo historia en el fútbol mundial".

"Hoy, desde Grandoli, te abrazamos fuerte, Leo. Gracias, Jorge, por ser parte de nuestra historia. Que descanses en paz", se despidió la institución.

La despedida de Jorge Messi que publicó Abanderado Grandoli.

La despedida de Jorge Messi que publicó Abanderado Grandoli.

Cómo empezó a jugar Lionel Messi en Abanderado Grandoli

Lionel había ido a acompañar a uno de sus hermanos mayores, Matías, que tenía un partido en el club y como al equipo le faltaba un jugador, su abuela Celia le pidió al entrenador Salvador Aparicio que le diera una oportunidad al pequeño de cuatro años, que se encontraba en la tribuna. El resto es historia.

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