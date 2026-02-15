Choque y vuelco en Saavedra: hay cinco heridos Un Chevrolet Corsa y una Renault Kangoo impactaron en la esquina de Conde y Ramallo, por causas todavía indeterminadas. Dos personas fueron trasladadas al Hospital Pirovano con distintas lesiones. Por + Seguir en







La Renaulta Kangoo quedó volcada sobre la calle. C5N

Los choques durante la madrugada de los fines de semana no cesan, y en la mañana del domingo el barrio porteño de Saavedra vio alterada su tranquilidad por un impacto entre dos vehículos, que terminó con una camioneta Renault Kangoo volcada sobre el asfalto. Hubo cinco heridos, una de ellos una adolescente, aunque ninguno de gravedad.

El incidente ocurrió hacia las 4 de la mañana, cuando el utilitario circulaba por Ramallo y, al intentar cruzar Conde, fue embestido desde el costado por un Chevrolet Corsa blanco que venía desde su derecha. Ante el impacto, la camioneta quedó volcada sobre uno de sus laterales, y el automóvil sufrió daños en su parte delantera.

Hubo cinco heridos, ninguno de ellos de gravedad. Se trata de dos hombres de 42 y 43 años, asistidos en el lugar; y dos mujeres, de 15 y 22 años, más otro hombre de 32, que fueron trasladados al Hospital Pirovano para su atención.

Los vehículos permanecieron en el lugar durante varias horas a la espera de la realización de las pericias de parte de las autoridades.

