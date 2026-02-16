Tragedia en Tucumán: dos personas murieron en un choque entre una camioneta y una moto El siniestro ocurrió sobre la RN 157, a la altura de la ciudad de La Madrid, cuando ambos vehículos impactaron por causas hasta el momento desconocidas. Las víctimas, que se encontraban a bordo del rodado, fallecieron en el lugar. Otros dos heridos fueron trasladados a un hospital zonal. Por + Seguir en







Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas en un fatal accidente entre una camioneta y una moto en Tucumán. El siniestro ocurrió cuando ambos vehículos impactaron, por causas hasta el momento desconocidas, sobre la Ruta Nacional 157, a la altura de la localidad de La Madrid.

Medios locales señalan que las víctimas, identificadas como Luciana Cardozo, de 29 años, y Erika Luna, de 23, regresaban en la madrugada del domingo de los festejos de carnaval cuando sufrieron el fatal accidente que les costó la vida.

tragedia_en_tucuman La investigación apunta a saber si la camioneta impactó por atrás a la moto donde estaban las víctimas. Las primeras pericias marcan que la camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 29 años, identificado como Juan Pablo Ruiz, manejaba en el mismo sentido sur-norte que la moto Corven 110 cc negra de las víctimas cuando se produjo el siniestro.

La causa fue caratulada como doble homicidio culposo en accidente de tránsito y quedó bajo investigación para determinar los detalles y la mecánica del hecho.