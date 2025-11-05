5 de noviembre de 2025 Inicio
Cómo podés viajar en los vagones históricos del Subte A en la Noche de los Museos 2025

Esta edición permitirá revivir una parte del patrimonio histórico de la ciudad, con un paseo que combina nostalgia, arte y tradición.

Conocé toda la inofrmación sobre este recorrido inédito en CABA

  • En el marco de la Noche de los Museos, la Ciudad de Buenos Aires ofrecerá el 8 de noviembre un viaje histórico en los icónicos coches La Brugeoise de la Línea A del subte.
  • El recorrido gratuito y con cupos limitados se extenderá entre las estaciones Perú y Acoyte, recreando la atmósfera original de 1913 con vagones de madera y lámparas de época.
  • La experiencia, descrita como un “museo en movimiento”, permitirá a los pasajeros revivir los primeros años del transporte subterráneo en América Latina.
  • Para participar, será necesario inscribirse a través de @basubte en Instagram desde el 4 de noviembre, y los seleccionados serán notificados antes del 9.

La Noche de los Museos 2025 promete una experiencia única para los amantes de la historia y la cultura porteña. Como cada año, distintos espacios abrirán sus puertas para que el público disfrute de recorridos especiales, espectáculos y propuestas interactivas. Pero uno de los grandes atractivos será la posibilidad de vivir un viaje al pasado a bordo de los emblemáticos vagones de madera del Subte A.

El evento se extenderá durante toda la noche e incluirá actividades gratuitas en múltiples puntos de la capital. Sin embargo, el recorrido en los vagones históricos del Subte A se perfila como una de las propuestas más esperadas. Los visitantes podrán sumergirse en una experiencia diferente, donde el transporte se convierte también en una ventana al pasado de Buenos Aires.

Cómo es la visita al Subte A clásico que se puede hacer en la Noche de los Museos 2025

Linea A subte CABA recorrido histórico

Este 8 de noviembre, la Ciudad de Buenos Aires ofrece una experiencia única dentro de la Noche de los Museos: un viaje en el tiempo a bordo de los emblemáticos coches La Brugeoise de la Línea A del subte. Estos vagones centenarios, conocidos popularmente como Las Brujas, volverán a recorrer los túneles porteños para revivir el esplendor de los primeros días del transporte subterráneo en América Latina.

El recorrido especial, gratuito y con cupos limitados, se realizará entre las estaciones Perú y Acoyte, con una duración aproximada de 40 minutos. Los coches de madera, sus lámparas originales y la ambientación de época transforman este trayecto en un verdadero museo en movimiento, preservado con el mismo encanto con que se inauguró la línea el 1 de diciembre de 1913. Quienes logren asegurarse un lugar podrán disfrutar de una postal viviente de la Buenos Aires de principios del siglo XX.

Cómo acceder a las entradas

Para participar, los interesados deberán inscribirse a través del formulario disponible en el perfil oficial de Instagram de BA Subte (@basubte) a partir del 4 de noviembre al mediodía. Aquellos seleccionados serán contactados antes de la medianoche del 9 de noviembre para sumarse a este paseo nostálgico que combina historia, patrimonio y cultura en una noche que promete ser mágica.

