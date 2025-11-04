Este lugar de Buenos Aires respira deporte olímpico y se sigue renovando año a año: cuál es

Además de representar un impulso significativo para el desarrollo urbano, constituye una oportunidad para aprovechar y dar nuevo uso a las instalaciones construidas en beneficio de la comunidad.

El gran evento deportivo representó un impulso decisivo para el desarrollo urbano y la cultura deportiva de la Ciudad, concebido también como una oportunidad estratégica para dar nuevo uso a las instalaciones construidas. Este enfoque garantiza que la inversión y el esfuerzo realizados se traduzcan en un beneficio concreto y duradero para los vecinos, consolidando la infraestructura deportiva y habitacional como un patrimonio de valor colectivo.

Como anfitriona del encuentro, la Ciudad desplegó todo su potencial, aprovechando de forma planificada sus amplios espacios verdes y las numerosas instalaciones deportivas ya existentes. A su vez, se incorporó nueva infraestructura que, tras la finalización del evento, pasó a integrar el patrimonio urbano de manera permanente. Esta estrategia permitió fortalecer la red de espacios públicos y deportivos, mejorando la calidad de vida y promoviendo la práctica del deporte entre los ciudadanos.

Entre los logros más destacados se encuentra la construcción de la Villa Olímpica, un complejo que funcionó como alojamiento para los deportistas y ocupa una extensión de 50 hectáreas dentro del Parque de la Ciudad, en la Comuna 8. Este desarrollo adquirirá un nuevo propósito al convertirse en un conjunto habitacional complementado con espacios verdes para el uso de los vecinos. Así, una infraestructura deportiva de escala internacional se transforma en un legado urbano y social que perdura en el tiempo.

Este proyecto revitalizó la zona sur de la Ciudad, promoviendo la inclusión social y el acceso a la vivienda mediante créditos accesibles del IVC y el Banco Ciudad.

La historia de la Villa Olímpica de Buenos Aires comenzó con la designación de la ciudad como sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. Este acontecimiento internacional se convirtió en el punto de partida para un ambicioso plan de desarrollo urbano con una mirada estratégica hacia el sur de la Ciudad, especialmente en la Comuna 8, dentro del barrio de Villa Soldati. El proyecto no solo buscó albergar a los atletas, sino también dejar un legado duradero, transformando una zona históricamente postergada en un nuevo espacio de integración social y habitacional.

Para materializar este objetivo, se seleccionó un terreno de aproximadamente 31,5 hectáreas dentro del área comprendida entre el Parque de la Ciudad y el Parque Roca, una ubicación clave por su potencial de crecimiento y revitalización . La construcción contempló 31 edificios de hasta ocho pisos, que sumaron más de 1.000 viviendas de distintos tamaños. Todo el diseño se realizó bajo criterios de eficiencia energética, accesibilidad y sostenibilidad, con el propósito de crear un entorno urbano moderno que mejorara la calidad de vida y aportara una nueva identidad arquitectónica al sur porteño.

Durante los Juegos Olímpicos de la Juventud, en octubre de 2018, la Villa se convirtió en el epicentro del evento, recibiendo a cerca de 7.000 atletas y entrenadores de 206 países. El complejo no solo brindó alojamiento confortable, sino que también funcionó como un espacio de convivencia multicultural, con áreas destinadas al descanso, la recreación y el intercambio entre jóvenes deportistas. Su ambiente seguro e inclusivo reflejó el espíritu de los Juegos, basado en la cooperación, el respeto y la unión a través del deporte.

Tras el cierre de los Juegos, la Villa Olímpica inició una nueva etapa y fue rebautizada como "Barrio Olímpico". Este proceso de transformación marcó el comienzo de un proyecto social sin precedentes en la Ciudad, donde los departamentos fueron destinados a familias porteñas mediante créditos accesibles otorgados por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad y el Banco Ciudad. El objetivo fue promover el acceso equitativo a la vivienda propia, priorizando a los sectores que históricamente encontraron mayores dificultades para concretar ese derecho.

Villa Olimpica El área incorporó parques, circuitos peatonales y mejoras en la conectividad, consolidando un legado urbano, ambiental y deportivo de largo plazo. CABA

El proyecto también integró una visión ambiental y de movilidad sostenible. Dentro del predio se incorporaron amplios espacios verdes, áreas recreativas y circuitos peatonales que promovieron la vida al aire libre y el encuentro vecinal. Paralelamente, se mejoró la conectividad de la zona mediante la ampliación del Premetro y la cercanía al Metrobús Sur, fortaleciendo la integración del nuevo barrio con el resto de la ciudad. Además, el Parque Olímpico, ubicado a pocos metros, se consolidó como un centro de entrenamiento deportivo de alto nivel, aportando una infraestructura de uso continuo y comunitario.

La Villa Olímpica de Buenos Aires se convirtió así en un ejemplo de planificación urbana con impacto social real. Lo que comenzó como una obra temporal para un evento deportivo terminó consolidándose como un nuevo barrio, símbolo de inclusión, sostenibilidad y desarrollo equitativo. Su legado trasciende lo deportivo, ya que representa una transformación estructural en el sur de la Ciudad y una promesa de futuro para miles de familias. El desafío hacia adelante será mantener su crecimiento, integración y dinamismo, asegurando que este modelo de reconversión urbana siga inspirando políticas públicas en toda la región.