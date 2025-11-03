Mega ofertas de turismo en el Cyber Monday: Aerolíneas Argentinas ofrece 10% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés

Aerolíneas Argentinas ofrece descuentos y cuotas en el marco del Cyber Monday.
Aerolíneas Argentinas se suma al Cyber Monday y, del 3 al 5 de noviembre, ofrece pasajes aéreos con 10% de descuento para todos los destinos y financiación en cuotas sin interés en viajes dentro de Argentina, a través de una amplia red de bancos y tarjetas adheridas.
La oferta combinada de descuento y cuotas busca promover el turismo nacional y la conectividad entre provincias, facilitando que más personas puedan viajar por el país. Durante esos días, los pasajes podrán financiarse en 3, 6, 9 o hasta 12 cuotas sin interés, según la entidad bancaria y tarjeta.
Cyber Monday: los bancos y promociones de Aerolíneas Argentinas
Supervielle: hasta 12 cuotas sin interés con Visa y Mastercard.
ICBC: 3, 6 y 9 cuotas sin interés con Visa y Mastercard.
Naranja X: 6 y 9 cuotas sin interés.
BBVA: 3 y 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard.
Banco Nación: 3 y 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard.
American Express (propietarias y bancarias): 3 y 6 cuotas sin interés.
Banco Provincia: 3 y 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard (vigente del 3 al 5 de noviembre; no disponible durante CyberWeek).
Banco Corrientes: 3, 6 y 12 cuotas sin interés con Visa y Mastercard.
YOY: 3, 6 y 12 cuotas sin interés con Mastercard.
Comafi: 3 y 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard.
Cabal (directas y Banco Credicoop): 3 y 6 cuotas sin interés.
Columbia: 3 y 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard.
Tuya: 3 y 6 cuotas sin interés.
Banco Entre Ríos: 3 y 6 cuotas sin interés para cartera renta alta / 3 cuotas sin interés cartera general con Visa y Mastercard.
Banco Santa Fe: 3 y 6 cuotas sin interés para cartera renta alta / 3 cuotas sin interés cartera general con Visa y Mastercard.
Banco Santa Cruz: 3 y 6 cuotas sin interés para cartera renta alta / 3 cuotas sin interés cartera general con Visa y Mastercard.
Banco San Juan: 3 y 6 cuotas sin interés para cartera renta alta / 3 cuotas sin interés cartera general con Visa y Mastercard.
Banco Provincia de Neuquén: 3 cuotas sin interés con Visa y Mastercard.
Banco Macro: 3 y 6 cuotas sin interés con American Express, exclusivo durante Cyber Monday en Aerolíneas Argentinas, para vuelos domésticos.
Cyber Monday 2025: cómo comprar y evitar las estafas
Para poder acceder y ser parte del Cyber Monday 2025 los usuarios deberán ingresar al sitio oficial, donde encontrarán alrededor de 900 marcas adheridas. Desde la página oficial del evento se puede acceder directamente a las tiendas online verificadas, garantizando una experiencia de compra segura y transparente.
La CACE y organismos de defensa del consumidor recomiendan seguir una serie de medidas para evitar fraudes durante el evento:
Verificar siempre que el sitio web sea oficial (dominio “.com.ar”).
No compartir datos personales ni bancarios por canales no seguros.
Revisar las políticas de cambio y devolución antes de concretar la compra.
Comparar precios antes del evento para identificar verdaderas rebajas.
Usar medios de pago seguros.
Desconfiar de promociones recibidas por mensajes o correos no oficiales.
De esta manera, los usuarios pueden aprovechar al máximo el Cyber Monday 2025 sin exponerse a riesgos innecesarios.