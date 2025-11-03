3 de noviembre de 2025 Inicio
Mega ofertas de turismo en el Cyber Monday: Aerolíneas Argentinas ofrece 10% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés

La compañía aérea de bandera, en busca de promover el turismo nacional y la conectividad entre provincias, cuenta con promociones con numerosos bancos y tarjetas.

Aerolíneas Argentinas ofrece descuentos y cuotas en el marco del Cyber Monday.

Aerolíneas Argentinas se suma al Cyber Monday y, del 3 al 5 de noviembre, ofrece pasajes aéreos con 10% de descuento para todos los destinos y financiación en cuotas sin interés en viajes dentro de Argentina, a través de una amplia red de bancos y tarjetas adheridas.

Un depósito de $1.100.000 puede superar los $31.000 de ganancia en solo 30 días.
Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.100.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

La oferta combinada de descuento y cuotas busca promover el turismo nacional y la conectividad entre provincias, facilitando que más personas puedan viajar por el país. Durante esos días, los pasajes podrán financiarse en 3, 6, 9 o hasta 12 cuotas sin interés, según la entidad bancaria y tarjeta.

Cyber Monday: los bancos y promociones de Aerolíneas Argentinas

  • Supervielle: hasta 12 cuotas sin interés con Visa y Mastercard.
  • ICBC: 3, 6 y 9 cuotas sin interés con Visa y Mastercard.
  • Naranja X: 6 y 9 cuotas sin interés.
  • BBVA: 3 y 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard.
  • Banco Nación: 3 y 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard.
  • American Express (propietarias y bancarias): 3 y 6 cuotas sin interés.
  • Banco Provincia: 3 y 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard (vigente del 3 al 5 de noviembre; no disponible durante CyberWeek).
  • Banco Corrientes: 3, 6 y 12 cuotas sin interés con Visa y Mastercard.
  • YOY: 3, 6 y 12 cuotas sin interés con Mastercard.
  • Comafi: 3 y 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard.
  • Cabal (directas y Banco Credicoop): 3 y 6 cuotas sin interés.
  • Columbia: 3 y 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard.
  • Tuya: 3 y 6 cuotas sin interés.
  • Banco Entre Ríos: 3 y 6 cuotas sin interés para cartera renta alta / 3 cuotas sin interés cartera general con Visa y Mastercard.
  • Banco Santa Fe: 3 y 6 cuotas sin interés para cartera renta alta / 3 cuotas sin interés cartera general con Visa y Mastercard.
  • Banco Santa Cruz: 3 y 6 cuotas sin interés para cartera renta alta / 3 cuotas sin interés cartera general con Visa y Mastercard.
  • Banco San Juan: 3 y 6 cuotas sin interés para cartera renta alta / 3 cuotas sin interés cartera general con Visa y Mastercard.
  • Banco Provincia de Neuquén: 3 cuotas sin interés con Visa y Mastercard.
  • Banco Macro: 3 y 6 cuotas sin interés con American Express, exclusivo durante Cyber Monday en Aerolíneas Argentinas, para vuelos domésticos.

Cyber Monday 2025: cómo comprar y evitar las estafas

Para poder acceder y ser parte del Cyber Monday 2025 los usuarios deberán ingresar al sitio oficial, donde encontrarán alrededor de 900 marcas adheridas. Desde la página oficial del evento se puede acceder directamente a las tiendas online verificadas, garantizando una experiencia de compra segura y transparente.

La CACE y organismos de defensa del consumidor recomiendan seguir una serie de medidas para evitar fraudes durante el evento:

  • Verificar siempre que el sitio web sea oficial (dominio “.com.ar”).
  • No compartir datos personales ni bancarios por canales no seguros.
  • Revisar las políticas de cambio y devolución antes de concretar la compra.
  • Comparar precios antes del evento para identificar verdaderas rebajas.
  • Usar medios de pago seguros.
  • Desconfiar de promociones recibidas por mensajes o correos no oficiales.
  • De esta manera, los usuarios pueden aprovechar al máximo el Cyber Monday 2025 sin exponerse a riesgos innecesarios.

