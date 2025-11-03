Mega ofertas de turismo en el Cyber Monday: Aerolíneas Argentinas ofrece 10% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés La compañía aérea de bandera, en busca de promover el turismo nacional y la conectividad entre provincias, cuenta con promociones con numerosos bancos y tarjetas. Por







Aerolíneas Argentinas ofrece descuentos y cuotas en el marco del Cyber Monday. Redes Sociales

Aerolíneas Argentinas se suma al Cyber Monday y, del 3 al 5 de noviembre, ofrece pasajes aéreos con 10% de descuento para todos los destinos y financiación en cuotas sin interés en viajes dentro de Argentina, a través de una amplia red de bancos y tarjetas adheridas.

La oferta combinada de descuento y cuotas busca promover el turismo nacional y la conectividad entre provincias, facilitando que más personas puedan viajar por el país. Durante esos días, los pasajes podrán financiarse en 3, 6, 9 o hasta 12 cuotas sin interés, según la entidad bancaria y tarjeta.

Cyber Monday Freepik Cyber Monday: los bancos y promociones de Aerolíneas Argentinas Supervielle: hasta 12 cuotas sin interés con Visa y Mastercard.

ICBC: 3, 6 y 9 cuotas sin interés con Visa y Mastercard.

Naranja X: 6 y 9 cuotas sin interés.

BBVA: 3 y 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard.

Banco Nación: 3 y 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard.

American Express (propietarias y bancarias): 3 y 6 cuotas sin interés.

Banco Provincia: 3 y 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard (vigente del 3 al 5 de noviembre; no disponible durante CyberWeek).

Banco Corrientes: 3, 6 y 12 cuotas sin interés con Visa y Mastercard.

YOY: 3, 6 y 12 cuotas sin interés con Mastercard.

Comafi: 3 y 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard.

Cabal (directas y Banco Credicoop): 3 y 6 cuotas sin interés.

Columbia: 3 y 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard.

Tuya: 3 y 6 cuotas sin interés.

Banco Entre Ríos: 3 y 6 cuotas sin interés para cartera renta alta / 3 cuotas sin interés cartera general con Visa y Mastercard.

Banco Santa Fe: 3 y 6 cuotas sin interés para cartera renta alta / 3 cuotas sin interés cartera general con Visa y Mastercard.

Banco Santa Cruz: 3 y 6 cuotas sin interés para cartera renta alta / 3 cuotas sin interés cartera general con Visa y Mastercard.

Banco San Juan: 3 y 6 cuotas sin interés para cartera renta alta / 3 cuotas sin interés cartera general con Visa y Mastercard.

Banco Provincia de Neuquén: 3 cuotas sin interés con Visa y Mastercard.

Banco Macro: 3 y 6 cuotas sin interés con American Express, exclusivo durante Cyber Monday en Aerolíneas Argentinas, para vuelos domésticos. Cyber Monday 2025: cómo comprar y evitar las estafas Para poder acceder y ser parte del Cyber Monday 2025 los usuarios deberán ingresar al sitio oficial, donde encontrarán alrededor de 900 marcas adheridas. Desde la página oficial del evento se puede acceder directamente a las tiendas online verificadas, garantizando una experiencia de compra segura y transparente.

La CACE y organismos de defensa del consumidor recomiendan seguir una serie de medidas para evitar fraudes durante el evento: