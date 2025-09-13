Cómo podés renovar la licencia de conducir y qué costo tiene en el final de 2025

Se introdujeron cambios importantes en el sistema de emisión y renovación de la licencia de conducir en Argentina. Uno de los más destacados consiste en la digitalización del proceso, que ahora permite realizar gran parte de los trámites de forma remota, sin necesidad de acudir a un centro de emisión. La versión digital del carnet, disponible a través de la aplicación oficial Mi Argentina, posee la misma validez legal que la versión física, considerada ahora opcional. Esta medida busca simplificar y agilizar los procedimientos para los conductores.

Los períodos de vigencia de la licencia se ajustan según la edad del titular. Para quienes tienen entre 21 y 65 años, la licencia tendrá una validez de 5 años. En cambio, los mayores de 65 años deberán renovar cada 3 años si tienen entre 65 y 70, y anualmente si superan los 70. Estos cambios buscan garantizar que la aptitud psicofísica de los conductores mayores se evalúe con mayor frecuencia, asegurando la seguridad en las calles.

Otro cambio importante implica la eliminación de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI). La licencia profesional obtenida en cada jurisdicción ahora tendrá validez nacional, lo que facilita los trámites para choferes de camiones y transporte de pasajeros. Además, los exámenes psicofísicos podrán realizarse con médicos privados registrados ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), descentralizando el proceso y haciéndolo más accesible para todos los ciudadanos.

Para renovar la licencia de conducir en 2025, el proceso se simplifica considerablemente, priorizando la digitalización. Los conductores pueden iniciar el trámite de manera remota, lo que reduce la necesidad de gestiones presenciales. La versión digital del carnet, disponible a través de la aplicación Mi Argentina, posee la misma validez legal que la versión física. Esta medida busca modernizar el sistema y agilizar los procedimientos, haciendo el proceso más cómodo para todos los ciudadanos.

Una de las principales novedades consiste en el ajuste de la vigencia de las licencias según la edad del conductor. Quienes tienen entre 21 y 65 años pueden renovar su carnet por cinco años. Para los mayores de 65, los plazos se acortan: la licencia será válida por tres años para quienes tengan entre 65 y 70, y deberá renovarse anualmente para quienes superen los 70. Este cambio busca garantizar evaluaciones psicofísicas más frecuentes en los conductores de mayor edad, asegurando la seguridad vial.

Además, el proceso de renovación resulta más accesible con la eliminación de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI). La licencia profesional obtenida en cualquier jurisdicción ahora tiene validez en todo el país, lo que facilita los trámites para transportistas. También se descentraliza la realización de los exámenes psicofísicos, que pueden efectuarse con médicos privados registrados ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), reduciendo la carga administrativa y simplificando el acceso a estos requisitos.

licencia-conducirjpg.jpg

Cuánto cuesta la licencia de conducir a partir de septiembre 2025

Para renovar la licencia de conducir en la Ciudad de Buenos Aires, el trámite incluye dos documentos principales: la Boleta Única Inteligente (BUI) y el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT). Estos papeles son esenciales para completar el proceso de renovación y garantizar que el conductor cumple con los requisitos legales para circular.

Los valores actualizados para 2025 se fijan en $28.750 para la solicitud de la licencia y $6.800 para el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT). Es recomendable revisar los montos antes de iniciar el trámite, ya que pueden modificarse periódicamente.

Existen excepciones que permiten a ciertos grupos no abonar estas tasas. Los jubilados con ingresos inferiores al salario mínimo, los veteranos de Malvinas y las personas con certificado de discapacidad están exentos del pago. Asimismo, los conductores mayores de 70 años deben renovar su licencia anualmente y realizar todos los exámenes médicos correspondientes en cada ocasión.