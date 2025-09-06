6 de septiembre de 2025 Inicio
ARCA definió que comenzará la investigación de estos monotributistas por maniobras sospechosas: quiénes son

El organismo tributario llevará adelante un operativo de control con el objetivo de detectar a los contribuyentes con inconsistencias fiscales vinculadas al monotributo.

Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.  

Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.

 

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció un operativo especial para fiscalizar a los contribuyentes inscriptos en el monotributo. El objetivo central de esta medida es identificar a los monotributistas que presenten inconsistencias entre sus ingresos reales y lo que declararon. Con este control, el organismo busca garantizar el cumplimiento de las normativas y que cada persona se ubique en la categoría correspondiente según su capacidad económica.

Qué cambio implementó ARCA para las compras de productos particulares en Chile

Para desarrollar este operativo, ARCA llevará a cabo un cruce detallado de información. Se utilizarán los registros propios de la entidad junto con los de la AFIP, además de los reportes emitidos por bancos y empresas de servicios. Gracias a esta estrategia, la agencia podrá detectar movimientos financieros que superen los límites de ingresos fijados para cada categoría del Monotributo.

El propósito principal de esta fiscalización es identificar a quienes registran ingresos más elevados pero permanecen en categorías que no les corresponden. De esta forma, ARCA busca fortalecer la transparencia y la equidad dentro del sistema tributario. Los contribuyentes que cumplen en forma correcta con sus obligaciones no tienen motivos de preocupación, ya que el operativo se centra en corregir irregularidades puntuales.

A qué monotributistas investigará ARCA por maniobras sospechosas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intensificó su vigilancia sobre los monotributistas con movimientos financieros que no coinciden con lo declarado en sus categorías. El foco está puesto en quienes utilizan estrategias dudosas para mantenerse en escalones bajos del régimen a pesar de tener un nivel de ingresos más elevado. Con este operativo, el organismo pretende reforzar el control tributario y reducir prácticas que generen desigualdad fiscal.

En los casos en que se detecten irregularidades, ARCA aplicará una recategorización automática, ubicando al contribuyente en el nivel que corresponda a su verdadera capacidad económica. Esta acción representa un ajuste inmediato en el monto de la cuota mensual, lo que eleva de manera considerable las obligaciones a cumplir. La medida busca que el sistema se mantenga actualizado y acorde a la realidad de cada contribuyente.

Junto a la recategorización, el organismo contempla la aplicación de sanciones para quienes se encuentren en falta. Estas multas están diseñadas para desalentar la evasión y resaltar la importancia de declarar con transparencia. De esta forma, ARCA consolida un esquema de mayor control que apunta a una distribución más justa de las cargas fiscales.

Cómo será la investigación de ARCA

El propósito central es detectar a quienes, a pesar de mostrar un estilo de vida con alto nivel de gastos, declaran ingresos que no se corresponden con esa realidad. La medida busca alinear el régimen simplificado con la verdadera capacidad contributiva de cada persona y reducir la brecha de inequidad fiscal.

En este operativo, ARCA amplía el alcance de sus controles utilizando herramientas de análisis de consumos y movimientos financieros. Los registros de compras con tarjetas y transferencias electrónicas se cruzan con los montos declarados, generando una radiografía precisa de cada contribuyente. Este cruce de información permite descubrir situaciones en las que el nivel de consumo supera ampliamente lo permitido en determinadas categorías del Monotributo.

Cuando surgen discrepancias, el organismo ofrece la posibilidad de que el contribuyente presente explicaciones o documentación que justifique esos movimientos. En caso de que la información no sea convincente o directamente no se entregue, la entidad está facultada para ajustar la categoría de manera unilateral. De esta forma, se corrige la distorsión y se asegura que el aporte se ajuste a los ingresos reales.

El procedimiento no se limita únicamente a la recategorización, sino que también contempla sanciones más severas en casos de evasión evidente. Estas penalizaciones buscan reforzar la idea de que el régimen simplificado exige un compromiso honesto por parte de quienes lo integran. A su vez, ARCA pretende instalar una cultura tributaria más responsable que evite abusos y garantice igualdad de condiciones entre contribuyentes.

Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.  

