7 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Monto mensual, tope de facturación y exclusiones: qué debés saber sobre el monotributo de ARCA en septiembre 2025

El organismo fiscal publicó las nuevas escalas que estarán vigentes hasta enero del próximo año e informó en qué casos corresponde la exclusión automática.

Por
Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.

 

Pexels

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó los nuevos valores del Monotributo 2025, que comenzaron a regir desde el 1 de agosto. La medida repercute directamente en las cuotas mensuales que deben pagar los contribuyentes y se extiende a todas las categorías, de la A a la K. Con esta decisión, el organismo busca mantener actualizado el régimen simplificado en relación con la situación económica vigente.

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  
Te puede interesar:

Cuáles serán las escalas del monotributo de ARCA para septiembre 2025

La resolución también contempla la modificación de los topes de facturación anual para cada categoría. Estos montos definen la permanencia de los monotributistas en un determinado escalón, por lo que es fundamental verificar si los ingresos continúan dentro de los márgenes establecidos. De lo contrario, ARCA podrá aplicar recategorizaciones automáticas o, en algunos casos, excluir al contribuyente del régimen.

Con estos cambios, el sistema procura reflejar con mayor precisión la realidad económica y asegurar que cada contribuyente tribute de acuerdo con su verdadera capacidad. La medida apunta a garantizar un esquema más justo, transparente y eficaz, fortaleciendo la equidad fiscal y la sustentabilidad del régimen simplificado.

Monotributo
Entre los principales cambios se encuentra la incorporación de un cronograma semestral obligatorio para actualizar la categoría, lo cual implica revisar los ingresos cada febrero y agosto.

Entre los principales cambios se encuentra la incorporación de un cronograma semestral obligatorio para actualizar la categoría, lo cual implica revisar los ingresos cada febrero y agosto.

Cuánto paga cada categoría del monotributo de ARCA en septiembre 2025

A partir de agosto y hasta enero del próximo año, las cuotas del Monotributo se fijaron de la siguiente forma:

  • Categoría A: $37.085,74 (servicios y bienes).
  • Categoría B: $42.216,41 (servicios y bienes).
  • Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (bienes).
  • Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (bienes).
  • Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (bienes).
  • Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (bienes).
  • Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (bienes).
  • Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (bienes).
  • Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (bienes).
  • Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (bienes).
  • Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (bienes).
Monotributo
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanzó su propia plataforma digital, denominada ARCA Móvil, en línea con iniciativas similares de otros organismos como ANSES.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanzó su propia plataforma digital, denominada ARCA Móvil, en línea con iniciativas similares de otros organismos como ANSES.

Cuáles son las escalas del monotributo para septiembre 2025

Los topes de ingresos brutos anuales que establecen la permanencia en cada categoría se definieron de la siguiente manera:

  • Categoría A: $8.992.597,87.
  • Categoría B: $13.175.201,52.
  • Categoría C: $18.473.166,15.
  • Categoría D: $22.934.610,05.
  • Categoría E: $26.977.793,60.
  • Categoría F: $33.809.379,57.
  • Categoría G: $40.431.835,35.
  • Categoría H: $61.344.853,64.
  • Categoría I: $68.664.410,05.
  • Categoría J: $78.632.948,76.
  • Categoría K: $94.805.682,90.
ARCA
La decisión fue tomada en el marco del análisis del cumplimiento fiscal y con el objetivo de facilitar el proceso administrativo ante la proximidad de los plazos originales.

La decisión fue tomada en el marco del análisis del cumplimiento fiscal y con el objetivo de facilitar el proceso administrativo ante la proximidad de los plazos originales.

Cuáles son las exclusiones que tiene el monotributo de ARCA en septiembre 2025

Los contribuyentes que superen el límite de facturación de la Categoría K quedarán automáticamente fuera del régimen. Con la actualización de agosto de 2025, este tope alcanza casi $95 millones anuales, lo que marca un punto de referencia claro para todos los monotributistas.

La exclusión del régimen también se aplica al cumplirse otras condiciones, más allá de los ingresos. Entre ellas se incluyen tener más de tres actividades o unidades de explotación, realizar importaciones con fines de reventa y no contar con la documentación respaldatoria necesaria.

ARCA
El organismo ajustó el procedimiento de embargos fiscales, estableciendo un plazo mínimo de 48 horas después del vencimiento para presentar excepciones.

El organismo ajustó el procedimiento de embargos fiscales, estableciendo un plazo mínimo de 48 horas después del vencimiento para presentar excepciones.

Otros motivos de exclusión contemplan figurar en el REPSAL (Registro de Empleadores con Sanciones Laborales) o registrar gastos bancarios y personales que no se justifican con los ingresos declarados. Estos criterios buscan asegurar transparencia y equidad dentro del régimen simplificado.

Es importante que los contribuyentes revisen su situación periódicamente y mantengan su información actualizada para evitar sanciones y la pérdida automática de los beneficios del Monotributo. Esto permite una planificación fiscal más segura y evita problemas administrativos futuros.

ARCA
La medida impulsa una gestión cada vez más eficiente y responsable de los recursos públicos.

La medida impulsa una gestión cada vez más eficiente y responsable de los recursos públicos.

Qué excepciones tiene ARCA para los monotributistas en septiembre 2025

Algunos grupos de contribuyentes están exceptuados de ingresar total o parcialmente determinados conceptos:

No ingresan el impuesto integrado:

  • Trabajadores independientes promovidos.
  • Asociados a cooperativas con ingresos dentro de la categoría A.
  • Locadores de hasta 2 inmuebles.
  • Inscriptos en el Registro Nacional de Efectores con ingresos dentro de la categoría A.
  • Productores primarios de tabaco, caña de azúcar, yerba mate o té, dentro de la categoría D.

Exentos de aportes previsionales y obra social:

  • Menores de 18 años.
  • Jubilados (por leyes anteriores o ley vigente).
  • Contribuyentes con otras obligaciones previsionales.
  • Locadores de bienes muebles e inmuebles adheridos al Monotributo.
  • Sucesiones indivisas continuadoras de monotributistas.

En cuanto a la obra social, el aporte cubre únicamente al titular. Por cada persona adicional que se quiera afiliar, se debe abonar un importe extra igual al del titular. Esto permite que cada adherente cuente con cobertura completa sin afectar la contribución del titular principal.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  

Cuánto se paga por el monotributo de ARCA en septiembre 2025

Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.  

Estos son los nuevos controles que tiene ARCA sobre los monotributistas: qué multas podés recibir

Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.  

ARCA definió que comenzará la investigación de estos monotributistas por maniobras sospechosas: quiénes son

Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.  

Confirmado por ARCA: este grupo de monotributistas deberá pagar $50.000 en septiembre 2025

Ciertos contribuyentes deberán abonar altas cifras a ARCA este mes

Atención monotributistas: este grupo deberá pagar más de un millón de pesos a ARCA en septiembre 2025

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anuló un régimen de información de 2012.

ARCA eliminó la obligación de informar sobre operaciones entre residentes y extranjeros

Rating Cero

play

Antonio Grimau: "Mi profesión es un placer, no un trabajo"

play

Bebe Contepomi, tras la despedida de Messi: "Lo amo, para mí es perfecto"

play

Natalia Oreiro: "No hay que dejar de cuestionar cuando las cosas no están bien"

Los famosos se encontrarán otra vez en el reality de cocina.

"Pan casero...": Wanda Nara expuso a Maxi López con mensajes sobre MasterChef Celebrity

Mauro Icardi en el auto siniestrado en Estambul.

Video: así quedó el auto de lujo de Mauro Icardi tras un choque

La influencer se negó a hablar del compromiso de su expareja con la cantante.

Cómo reaccionó Cami Homs para no tener que hablar de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: "No sé..."

últimas noticias

La billetera virtual Cuenta DNI del Banco Provincia ofrece en septiembre 2025 una serie de descuentos diarios.

Qué descuentos de Cuenta DNI se pueden utilizar todos los días en septiembre 2025

Hace 12 minutos
play

Mar del Plata: los candidatos de LLA se reunieron en un desayuno antes de la jornada electoral

Hace 20 minutos
En una misma semana se juntaron varios Feriados dentro de PBA

Estos son todos los feriados que habrá en Buenos Aires en la semana del 8 de septiembre en 2025

Hace 28 minutos
Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  

Monto mensual, tope de facturación y exclusiones: qué debés saber sobre el monotributo de ARCA en septiembre 2025

Hace 36 minutos
Las alertas se concentran en el noroeste del país.

Últimos coletazos del invierno: hay alerta por nevadas y ráfagas en cinco provincias

Hace 51 minutos