Nueva normativa: por qué razón no podés renovar la licencia de conducir

Una nueva normativa introduce cambios en los requisitos para renovar la licencia, lo que podría impactar a un gran número de argentinos.

Nueva normativa: por qué razón no podés renovar la licencia de conducir

El Gobierno de Argentina implementó cambios significativos en el sistema de emisión y renovación de las licencias de conducir. Estas modificaciones, orientadas a actualizar y optimizar el proceso, fueron publicadas en el Boletín Oficial como parte de una revisión más amplia de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, que regula la circulación vehicular en todo el país.

¿Quiénes no deberán hacer la VTV?
Las nuevas normativas impactarán tanto a quienes necesiten renovar su licencia de conducir como a quienes la soliciten por primera vez. Esto significa que todos los conductores, sin importar si cuentan con experiencia previa o si están a punto de obtener su primer carnet, deberán adaptarse a los requisitos y procedimientos actualizados. La medida busca mejorar la seguridad vial y garantizar que los conductores cumplan con los estándares actuales.

Con estos ajustes, el Gobierno apunta a modernizar el sistema y lograr que el proceso de emisión y renovación sea más ágil y eficiente. Estos cambios reflejan un esfuerzo por alinear las regulaciones locales con las mejores prácticas internacionales en seguridad vial, asegurando que quienes conduzcan un vehículo estén debidamente capacitados y cumplan con las exigencias de la ley.

Licencia conducir 3.png

Por qué enfermedades te pueden dar de baja la licencia de conducir

El Gobierno estableció una lista de patologías que pueden impedir la renovación de la licencia de conducir en Argentina, con el objetivo de reforzar la seguridad vial de la población. La normativa contempla condiciones médicas que comprometen la capacidad de una persona para manejar de manera segura, reduciendo así el riesgo de accidentes. Entre estas afecciones se incluyen enfermedades que afectan distintos sistemas vitales del cuerpo humano.

En el área de las enfermedades cardiovasculares, se señalan condiciones de alto riesgo. Entre ellas figuran las disecciones vasculares y los aneurismas en grandes vasos sanguíneos, capaces de generar episodios súbitos y graves. También se contemplan las enfermedades cardíacas como las arritmias, que pueden producir desmayos o pérdida de control al volante.

Dentro de este mismo grupo se mencionan el infarto agudo de miocardio y la utilización de dispositivos médicos como prótesis valvulares cardíacas, marcapasos y desfibriladores automáticos implantables. Aunque estas tecnologías mejoran la calidad de vida, su uso suele requerir un control médico estricto y, en determinados casos, limita la posibilidad de conducir.

Canje-de-la-Licencia-de-Conducir.jpg

Las enfermedades neurológicas constituyen otro factor de restricción. Entre ellas destacan las crisis epilépticas o la pérdida de conciencia, ya que un episodio de este tipo mientras se conduce puede ser fatal. La epilepsia refractaria, que no responde a los tratamientos habituales, y los accidentes isquémicos transitorios, indicadores de futuros problemas cerebrovasculares, también forman parte de las evaluaciones médicas.

En el caso de las patologías endocrinas, se incluyen el hipotiroidismo y otros trastornos paratiroideos que afectan la concentración y los reflejos. La diabetes mellitus tipo 1 que requiere insulina es otro ejemplo relevante, ya que una hipoglucemia puede ocasionar desorientación o desmayo en plena conducción.

licencia conducir.jpg

El listado también contempla enfermedades digestivas y renales. Un trasplante renal exitoso es motivo de evaluación médica, mientras que la nefropatía con tratamiento de diálisis representa un impedimento claro por la debilidad y fatiga derivadas del procedimiento. En cuanto a las enfermedades respiratorias, la apnea obstructiva del sueño resulta especialmente riesgosa por la somnolencia diurna y la posibilidad de microsueños al volante.

Por último, las enfermedades oncológicas y los trastornos oncohematológicos también se consideran dentro de estas limitaciones. Los síntomas vinculados a procesos oncológicos, como la fatiga extrema o los efectos secundarios de terapias específicas, reducen la capacidad de reacción y atención del conductor. En estos casos, la renovación de la licencia queda restringida para resguardar la seguridad de todos en la vía pública.

