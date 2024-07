Cómo luciría Boa Hancock de One Piece en la vida real según la inteligencia artificial

Según la inteligencia artificial: así luciría Boa Hancock de One Piece en la vida real.

La inteligencia artificial no deja de sorprender día a día con los resultados que arroja. Es que desde sus aparición, no solo ha dado infinidad de respuestas, sino que también ha causado sorpresa en muchos internautas debido a la capacidad que tiene para generar imágenes hiperrealistas, utilizando como blanco a personajes animados para saber cómo se verían su fuesen humanos. En este sentido, la IA reveló cómo luciría Boa Hancock de One Piece si fuese una persona de carne y hueso.