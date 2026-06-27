Cómo funcionan los talleres para agresores de mujeres derivados por la Justicia

En la última marcha de Ni Una Menos, uno de los reclamos que volvió a tomar protagonismo fue que los varones se hagan cargo de la violencia que ejercen y que hablen más al respecto. Hay espacios que ya se dedican a que esto suceda, pero ¿funcionan?

En el marco de una causa por violencia de género , el imputado puede acordar una probation (Suspensión del Juicio a Prueba) con la Justicia y comprometerse a cumplir con ciertas reglas de conducta. Entre ellas, se encuentra la asistencia a talleres destinado a varones que se encuentran en la misma situación que él. No se trata de una absolución, sino de un periodo de prueba.

Estos espacios pueden depender del Poder Ejecutivo provincial o municipal o de asociaciones civiles sin vínculo con el Estado. Como publicó el antropólogo Matías de Stéfano Barbero en la revista Pasado Abierto de la Universidad Nacional de Mar del Plata en 2023, el trabajo con varones que ejercieron violencia despierta cuestionamientos, tensiones y resistencias . ¿Realmente funcionan estos espacios? ¿Cómo se puede medir?

“En términos de de metodológicos, es muy difícil construir una muestra que permita decir estos grupos sirven en tal porcentaje o no porque son muy heterogéneos los propios grupos”, señaló a C5N el investigador del CONICET que también forma parte del Instituto de Masculinidades y Cambio Social y de la Asociación Pablo Besson.

El extitular de la Oficina de Planificación de Políticas de Géneros y Diversidades del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, Nicolás Papalía , intentó medirlo en su paso por ese cargo y publicó en 2022 la investigación Reiteración de conductas violentas de varones que asistieron a dispositivos de trabajo en violencia de género.

El criterio que utilizó el abogado fue determinar si los varones derivados por la Justicia en el primer semestre de 2019 al programa de la Asociación Civil Pablo Besson y al programa de 'Asistencia a varones que han ejercido violencia contra la mujer' del gobierno porteño volvieron a ser denunciados por violencia de género dos años más tarde.

Papalía concluyó que el 68% de los varones que participó en los programas "aprobó los requisitos exigidos" y, de ese universo, el 77% no volvió a ser denunciado por violencia de género en los dos años posteriores. Mientras que, de la totalidad de los asistentes, el 73% no volvió a registrar una nueva denuncia por violencia de género después de su paso por alguno de los programas.

De Stéfano Barbero advirtió que "no es preciso ni riguroso" afirmar que entonces los espacios que trabajan con estos varones "funcionan en un 77%". El investigador propuso que también se podría consultar a las denunciantes por su "experiencia directa" o a los equipos que trabajan en los centros "si notaron a lo largo de ese proceso que hubo cambios".

Otra opción es evaluar cómo se enfrentan esos varones a nuevas situaciones de tensión o conflicto que antes del taller podrían haber terminado en violencia, sugirió el antropólogo que también coordina encuentros para varones que ejercieron violencia. Este último es un tema que suele surgir en las conversaciones entre los asistentes.

Cómo se trabaja en los espacios para varones

María y Gimena son la mitad de las especialistas que todavía sostienen un espacio para varones que ejercieron violencia de género derivados por la Justicia. Por sus talleres pasan "900 chabones por semana", a lo largo de 18 semanas. Antes eran ocho profesionales y los encuentros se extendían por 24 semanas, pero el desfinanciamiento asfixia. A pedido de ambas, se modificaron sus nombres para proteger sus identidades.

"La denuncia actúa como un parate, están muy desorientados con ella", explicó María a C5N y detalló: "Les cuesta un montón encontrar en ese universo de la relación cuestiones que tengan que ver con la violencia, pero porque la tienen recontra naturalizada". Junto a su compañera buscan que estos varones se hagan preguntas sobre "su rol como varones, las relaciones de poder, los mandatos". "La violencia es lo último que abordamos", afirmó la especialista.

María describió: "Hay varones que dicen ‘¿por qué no me lo dijeron antes?’ y entonces decimos ‘claro, obvio, pero ¿por qué vos no te lo preguntaste antes también?’. Hay muy pocos espacios para que el varón se repregunte, se replantee y se problematicen cuestiones que para el varón son naturales".

Gimena definió que "el espacio ayuda a motorizar la palabra" de hombres que solo se permiten expresar enojo y reconoció que hay "mucha resistencia" en el área de la que depende el espacio por "el estereotipo que se construye en torno al varón". "Venimos de trabajar con mujeres, pero sabemos que es necesario trabajar con varones para pensar la violencia de una manera más integral", apuntó la profesional.

Su compañera recordó que en la última marcha de Ni Una Menos hubo consignas "mucho más claras" sobre la interpelación a los varones. "Se está dando esto de ‘bueno, listo, estamos todas hartas, peor empecemos a hacerle preguntas a los varones porque no estamos yendo para ningún lado’ y es muy cansador, muy agotador", sostuvo María, reconoció que trabajar con varones "es un desafío" y que "a veces" se sienten "muy solas".

"La verdad es que llegamos tarde, esto lo tenemos que trabajar también con nuestros amigos, hermanos, parejas. Hay que empezar a habilitar que el varón tenga un espacio de escucha, un espacio diferente que habilite eso. Es necesario pensar políticas que aborden la masculinidad", apuntó la profesional en relación a la necesidad de separar su trabajo y su militancia. Gimena remarcó la necesidad de mayor supervisión para cuidar y acompañar a las personas que trabajan con varones y "evitar un burnout".

De Stéfano Barbero coincidió al momento de señalar las condiciones precarias y las complicaciones de este tipo de trabajo, pero también definió lo más satisfactorio: "Uno siente que está haciendo algo para hacer que la vida sea más vivible y diferente".

"Uno puede ayudar y acompañar a personas a un proceso de transformación que no siempre es fácil, pero cuando uno ve los efectos que tiene y que alguien se conecta con su vulnerabilidad y sus emociones, se abre a lo que le pasa y cómo impacta en el resto de sus relaciones… se retoman, se recuperan o se reparan vínculos muchas veces y ves una persona que cuando se distancia de la violencia como una forma de vincularse, ves una persona que está mejor y que hace mejor a los demás", describió el antropólogo.

Qué espacios para varones continúan funcionando

Además de los dos mencionados en la investigación de Papalía y de las agrupaciones que forman parte de la Red de Espacios de Masculinidades Argentina (REMA), en la provincia de Buenos Aires también hay 75 espacios que dependen de las áreas de Género municipales que trabajan, en su mayoría, con varones que ejercieron violencia derivados por la Justicia.

La atención psico-socio-educativa se puede extender por uno, tres, cuatro o seis meses y hasta un año. "Algunos admiten demanda espontánea de varones que voluntariamente quieren hacer un proceso de transformación y entienden que en lo grupal hay una potencia", explicó a C5N el director de Promoción de Masculinidades para la Igualdad de Género, Nicolás Pontaquarto.

Línea Hablemos de la Dirección de Promoción de Masculinidades para la Igualdad de Género bonaerense.

Además de estos espacios, la dirección que depende del Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense, encabezado por Estela Díaz, cuenta con la línea Hablemos de primera atención y derivación para varones mayores de 18 años atendida por psicólogas de La Plata.

"Si bien atiende a muchos varones derivados por juzgados, estamos intentando que crezca la demanda espontánea, esto de 'recomendale la línea a un amigo, a tu pareja, a tu papá, a tu tío, a quien sientas que necesite hablar'", detalló Pontaquarto y precisó: "Nos permite vencer las barreras de los varones que están reticentes a empezar un tratamiento de salud mental en sus municipios porque se conocen todos ya que el llamado es anónimo".