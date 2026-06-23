Caso Agostina Vega: aparecieron nuevas imágenes que comprometen a Claudio Barrelier

Las cámaras de seguridad de la calle donde se encuentra su vivienda en Barrio Cofico lo registraron al día siguiente del asesinato de la adolescente de 14 años, cuando se acercó para observar su alcance.

Nuevas pruebas se incorporaron al caso del femicidio de Agostina Vega en Córdoba, tras conocerse las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la calle donde se ubica la vivienda de Claudio Barrelier, en Barrio Cofico. Las grabaciones corresponden al día siguiente del asesinato de la adolescente de 14 años, cuando el acusado se acercó para verificar su alcance.

Las imágenes se registraron el domingo 24 de mayo frente a su casa de la calle Juan del Campillo 878, apenas horas después del asesinato y antes de que el cuerpo de Agostina fuera descartado. En la secuencia, se ve a Barrelier cruzar de vereda y aproximarse a una cámara de seguridad.

Allí se ve cómo la examina con atención y luego avanza algunos metros. Para los investigadores, estas acciones indicarían que buscaba establecer el alcance del dispositivo, su orientación y lo que podía registrar en ese sector.

De acuerdo a la investigación policial, la cámara es la misma que ya había registrado momentos clave para la causa como el ingreso del primer detenido junto a Agostina la noche del sábado 23 y, dos días más tarde, la imagen del acusado trasladando el cuerpo de la joven al Ford Ka de Soledad Andreani el lunes 25.

Esta vez, Barrelier aparece vestido con pantalón gris, campera del mismo tono, capucha azul y zapatillas negras. Según el fiscal Raúl Garzón, el acusado asesinó a Agostina en su domicilio y posteriormente intentó encubrir sus movimientos antes de deshacerse del cuerpo.

El estado de la causa por el femicidio de Agostina Vega

Mientras la causa sigue sumando pruebas, los detenidos declararon ante la Justicia. El último en hacerlo fue Osvaldo Fassetta, que se descompuso durante la declaración que realizó el jueves pasado en los tribunales de Córdoba, luego de asegurar que es inocente de los hechos que se le imputan.

Según su abogado defensor, su representado siempre sostuvo la misma versión desde el inicio de la causa. "Todas las veces que nos vimos él me repitió que es inocente. Es un shock para él. Lo trasladaron con un casco, chaleco antibalas, grupos especiales custodiándolo y estaba muy nervioso", expresó.

Respecto del vínculo entre su defendido y Barrelier, el abogado aseguró que Fassetta nunca sospechó de él. "Las circunstancias lo llevaron a estar en el peor de los lugares y en el peor momento. Él desconocía lo que había pasado. Lo único que hizo fue brindarle ayuda a una persona que lo requería porque estaba buscando a su hija", sostuvo.

Además, agregó: "Nunca dudó de Barrelier. Lo consideraba como un tipo simpático, entrador. Nunca lo vio con mal genio ni maltratar a nadie. Solo era estricto con el movimiento para ingresar a la casa y le gustaba que respetaran sus lugares".

Por su parte, la familia de la víctima sigue reclamando justicia: "Vamos a seguir pidiendo justicia por Agostina para que no vuelva a haber otra, porque ya hay muchas chicas desaparecidas y muchas chicas asesinadas. De una vez por todas algo tiene que cambiar acá", expresó Elizabeth Fernández, la abuela materna, durante la marcha realizada el viernes pasado en la capital cordobesa.