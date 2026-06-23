23 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Caso Agostina Vega: aparecieron nuevas imágenes que comprometen a Claudio Barrelier

Las cámaras de seguridad de la calle donde se encuentra su vivienda en Barrio Cofico lo registraron al día siguiente del asesinato de la adolescente de 14 años, cuando se acercó para observar su alcance.

Por
Aparecieron pruebas claves que confirman la hipótesis de la fiscalía. 

Aparecieron pruebas claves que confirman la hipótesis de la fiscalía. 

Nuevas pruebas se incorporaron al caso del femicidio de Agostina Vega en Córdoba, tras conocerse las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la calle donde se ubica la vivienda de Claudio Barrelier, en Barrio Cofico. Las grabaciones corresponden al día siguiente del asesinato de la adolescente de 14 años, cuando el acusado se acercó para verificar su alcance.

Soledad Andreani era gerente en Wachitas Bar.
Te puede interesar:

Caso Agostina Vega: una testigo acusó a la dueña del Ford Ka de explotación sexual de menores

Las imágenes se registraron el domingo 24 de mayo frente a su casa de la calle Juan del Campillo 878, apenas horas después del asesinato y antes de que el cuerpo de Agostina fuera descartado. En la secuencia, se ve a Barrelier cruzar de vereda y aproximarse a una cámara de seguridad.

Allí se ve cómo la examina con atención y luego avanza algunos metros. Para los investigadores, estas acciones indicarían que buscaba establecer el alcance del dispositivo, su orientación y lo que podía registrar en ese sector.

De acuerdo a la investigación policial, la cámara es la misma que ya había registrado momentos clave para la causa como el ingreso del primer detenido junto a Agostina la noche del sábado 23 y, dos días más tarde, la imagen del acusado trasladando el cuerpo de la joven al Ford Ka de Soledad Andreani el lunes 25.

Esta vez, Barrelier aparece vestido con pantalón gris, campera del mismo tono, capucha azul y zapatillas negras. Según el fiscal Raúl Garzón, el acusado asesinó a Agostina en su domicilio y posteriormente intentó encubrir sus movimientos antes de deshacerse del cuerpo.

El estado de la causa por el femicidio de Agostina Vega

Mientras la causa sigue sumando pruebas, los detenidos declararon ante la Justicia. El último en hacerlo fue Osvaldo Fassetta, que se descompuso durante la declaración que realizó el jueves pasado en los tribunales de Córdoba, luego de asegurar que es inocente de los hechos que se le imputan.

Según su abogado defensor, su representado siempre sostuvo la misma versión desde el inicio de la causa. "Todas las veces que nos vimos él me repitió que es inocente. Es un shock para él. Lo trasladaron con un casco, chaleco antibalas, grupos especiales custodiándolo y estaba muy nervioso", expresó.

Respecto del vínculo entre su defendido y Barrelier, el abogado aseguró que Fassetta nunca sospechó de él. "Las circunstancias lo llevaron a estar en el peor de los lugares y en el peor momento. Él desconocía lo que había pasado. Lo único que hizo fue brindarle ayuda a una persona que lo requería porque estaba buscando a su hija", sostuvo.

Además, agregó: "Nunca dudó de Barrelier. Lo consideraba como un tipo simpático, entrador. Nunca lo vio con mal genio ni maltratar a nadie. Solo era estricto con el movimiento para ingresar a la casa y le gustaba que respetaran sus lugares".

Por su parte, la familia de la víctima sigue reclamando justicia: "Vamos a seguir pidiendo justicia por Agostina para que no vuelva a haber otra, porque ya hay muchas chicas desaparecidas y muchas chicas asesinadas. De una vez por todas algo tiene que cambiar acá", expresó Elizabeth Fernández, la abuela materna, durante la marcha realizada el viernes pasado en la capital cordobesa.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El bar sumó tres clausuras en un período menor a dos años.

Revocaron de forma definitiva la habilitación de Wachitas, el bar señalado en el caso Agostina Vega

Osvaldo Fasetta es el segundo detenido por el crimen de Agostina Vega. 
play

Caso Agostina Vega: el abogado de Fassetta puso en duda la prueba de ADN

play

Femicidio de Agostina Vega: tras un giro en la causa, investigan una posible red criminal

El 9 de julio de 2007 nevó en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Alerta por frío extremo en medio país: ¿puede volver a nevar en el AMBA?

Este año en Córdoba habrá dos marchas del Orgullo: el sábado 27 de junio se realizará la primera, mientras que la segunda será en noviembre. 

Córdoba: convocan a marchar contra los crímenes de odio y exigen justicia por Vica Monteros y Samuel Tobares

Un incómodo momento en la casa del abuelo.

Video: un abuelo invitó a su familia a ver el Mundial y la tele le jugó una mala pasada con su historial porno

Rating Cero

Wanda Nara, sin piedad contra Icardi.

Wanda hundió a Icardi en vivo: "Él decía que odiaba Turquía y lo mismo decía de su pareja"

La conductora aseguró que el futbolista no pagó nada de la deuda por alimentos.

Wanda Nara y Mauro Icardi siguen peleando por la cuota de alimentos: "No paga nada, cero"

Nick Sícaro y Daniela Celis, exparticipantes de Gran Hermano.

Daniela Celis y Nick Sícaro negaron un rumor sobre su ruptura: "No hubo..."

¡Florencia Peña está desvastada!

Aseguran que Florencia Peña está atravesando su peor momento tras el escándalo en Luzu

Moria Casán respaldó a Flor Peña tras el triungo de la Selección argentina.

Moria celebró el triunfo de la Selección con una frase para Florencia Peña: "Menos mal que ganamos"

Gaspi, el youtuber argentino de 23 años que falleció en un choque de helicópteros en Río de Janeiro.

La dolorosa despedida del hermano de Gaspi: "Te llevaste mi alma"

últimas noticias

Wanda Nara, sin piedad contra Icardi.

Wanda hundió a Icardi en vivo: "Él decía que odiaba Turquía y lo mismo decía de su pareja"

Hace 9 minutos
El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC, Desempleo y Progresar, este miércoles 24 de junio

Hace 33 minutos
El 9 de julio de 2007 nevó en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Alerta por frío extremo en medio país: ¿puede volver a nevar en el AMBA?

Hace 34 minutos
La conductora aseguró que el futbolista no pagó nada de la deuda por alimentos.

Wanda Nara y Mauro Icardi siguen peleando por la cuota de alimentos: "No paga nada, cero"

Hace 56 minutos
Nick Sícaro y Daniela Celis, exparticipantes de Gran Hermano.

Daniela Celis y Nick Sícaro negaron un rumor sobre su ruptura: "No hubo..."

Hace 1 hora