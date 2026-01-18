18 de enero de 2026 Inicio
Comodoro Rivadavia: falleció el hombre que había sido atropellado por su propia camioneta

Durante una detención para cambiar de conductor, el vehículo comenzó a descender por una calle con brusca pendiente. La víctima intentó detenerlo manualmente, pero fue embestida y los golpes le causaron muerte cerebral.

La tragedia ocurrió en el barrio Atardecer de Comodoro Rivadavia.

La tragedia ocurrió en el barrio Atardecer de Comodoro Rivadavia.

Agostina Páez aseguró estar recibiendo muchísimas amenazas.
De acuerdo a la información oficial, el episodio se produjo a el martes por la noche, en la calle Punta Loma, dentro del barrio Atardecer. La víctima y su acompañante descendieron del vehículo, con la intención de hacer un cambio de conductor, y este comenzó a descender por la fuerte pendiente sin nadie dentro.

Así, el hombre intentó frenar el desplazamiento de manera manual, pero no logró controlar el movimiento del vehículo y fue embestido violentamente.

Como consecuencia del impacto, sufrió lesiones de extrema gravedad, principalmente en la zona craneal. Tras el accidente, fue asistido por personal de emergencia y trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde quedó internado en estado crítico.

Pocas horas después de su ingreso al centro de salud, se habría constatado que el paciente presentaba muerte cerebral. Desde entonces, permaneció con asistencia médica hasta que este sábado se confirmó su fallecimiento.

