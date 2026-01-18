Comodoro Rivadavia: falleció el hombre que había sido atropellado por su propia camioneta Durante una detención para cambiar de conductor, el vehículo comenzó a descender por una calle con brusca pendiente. La víctima intentó detenerlo manualmente, pero fue embestida y los golpes le causaron muerte cerebral. Por + Seguir en







La tragedia ocurrió en el barrio Atardecer de Comodoro Rivadavia. Jornada

En la previa del dramático deslizamiento de tierras que destruyó calles y casas en Comodoro Rivadavia, la ciudad fue escenario de otra tragedia, con la confirmación el sábado del fallecimiento de un hombre de 42 años que había sido atropellado por su propia camioneta.

De acuerdo a la información oficial, el episodio se produjo a el martes por la noche, en la calle Punta Loma, dentro del barrio Atardecer. La víctima y su acompañante descendieron del vehículo, con la intención de hacer un cambio de conductor, y este comenzó a descender por la fuerte pendiente sin nadie dentro.

Así, el hombre intentó frenar el desplazamiento de manera manual, pero no logró controlar el movimiento del vehículo y fue embestido violentamente.

Como consecuencia del impacto, sufrió lesiones de extrema gravedad, principalmente en la zona craneal. Tras el accidente, fue asistido por personal de emergencia y trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde quedó internado en estado crítico.