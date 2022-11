Comienzó a la venta de los pasajes de tren a la Costa: cuánto cuestan y cómo comprarlos

El tren es uno de los transportes más seleccionados para viajar a la Costa Atlántica, donde el pasaje de avión sale mínimo 25 mil pesos y en comparación con el tren, el tramo puede estar un poco menos de mil pesos.

De no confirmar el pasaje entre las 72 y 24 horas antes del viaje y "en caso de que el pasajero decida no realizar el viaje, ese lugar será puesto a la venta para que no quede libre y el pasajero podrá iniciar el trámite para la devolución del dinero o el cambio de fecha”, aseguró Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos.

Además, los jubilados y pensionados tienen un 40% de descuento, mientras que las personas con discapacidad tienen derecho a un pasaje sin cargo con el DNI y certificado de discapacidad.

Los niños entre 3 y 12 años pagan solo el 50% del valor del pasaje, mientras que los menores de 3 no pagan. Los menores de 14 a 17 pueden viajar solos con una autorización.

Cuánto cuestan y cómo comprar los pasajes de tren a la Costa

Mar del Plata

Desde Constitución el pasaje cuesta, por tramo, en Primera $828 y en Pullman $999.

Pinamar

Desde Constitución, en este caso se divide la compra en dos tramos, desde Constitución a General Guido sale $504 . Después se realiza un transbordo y se parte rumbo a Divisadero de Pinamar por $211 el tramo.