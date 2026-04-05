5 de abril de 2026 Inicio
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Este barrio de Buenos Aires fue destacado mundialmente por su combinación de gastronomía, cultura y sociedad: cuál es

Esa zona porteña cuenta con distintos atractivos: arte, cultura y gastronomía.

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El barrio cuenta con 405 manzanas

El barrio cuenta con 405 manzanas, 51 calles, 42 pasajes, 5 plazas y 7 plazoletas, con una superficie de 5,5 km². Entre sus residentes históricos se encuentran Carlos Gardel (cantor), el Doctor Francisco Beiró y el Doctor Arturo Frondizi (ambos ex presidentes de la Nación Argentina).

  • Vida nocturna, el arte, la cultura y la buena gastronomía son las características que definen a algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.
  • En el puesto N°37 se ubicó el barrio de Villa Devoto, un sitio que se destaca por sus calles tranquilas y arboladas, casas elegantes y un ambiente encantador.
  • Villa Devoto se posicionó junto a otros barrios icónicos como MiZa, Abu Dhabi, Borgerhout, Amberes, Barra Funda, São Paulo, Camberwell, Londres, Avondale, Chicago, Labone, Accra, entre otros.
  • Actualmente, el barrio se caracteriza por su tranquilidad, belleza, casas bajas y veredas arboladas. También destaca su gastronomía, con bodegones, pizzerías tradicionales y modernas.

Vida nocturna, el arte, la cultura y la buena gastronomía son las características que definen a algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, uno de ellos fue seleccionado por la revista Time Out como uno de los “más cool del mundo en 2025”.

El destino se ubica a 15 kilómetros de Trelew y tiene un paisaje y una cultura que merece la pena conocer. 
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En el puesto N°37 se ubicó el barrio de Villa Devoto, un sitio que se destaca por sus calles tranquilas y arboladas, casas elegantes y un ambiente encantador. Según la revista, la mejor época para visitar el barrio es en octubre y noviembre (primavera), cuando las temperaturas suaves, los días más largos y los árboles en flor transforman el área en el escape más verde de la ciudad.

Villa Devoto se posicionó junto a otros barrios icónicos como MiZa, Abu Dhabi, Borgerhout, Amberes, Barra Funda, São Paulo, Camberwell, Londres, Avondale, Chicago, Labone, Accra, entre otros. Esa zona porteña cuenta con distintos atractivos: arte, cultura y gastronomía.

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Qué hacen que Villa Devoto sea uno de los barrios destacados de Buenos Aires

De acuerdo con Time Out, este barrio de Buenos Aires ofrece lugares imperdibles como la frondosa Plaza Arenales, rodeada de restaurantes locales, mercados y espacios de reuniones comunitarias.

La revista también destacó el Paseo de las Artes Latinoamericanas, que exhibe 17 macizos de flores en homenaje a artistas y escritores latinoamericanos, incluidos Diego Rivera y Pablo Neruda.

Además, Villa Devoto tiene una rica tradición futbolística, ya que fue donde se destacó Diego Maradona durante muchos años. Por último, Time Out resaltó: “Nuevos restaurantes vanguardistas, como 4TA PARED, se han unido a los bares y restaurantes históricos, convirtiendo a este barrio tradicional en un punto de encuentro culinario”.

Villa Devoto fue urbanizado en 1888 por el conde italiano Antonio Devoto, quien llegó a la Argentina en 1854. Fundó el Banco de Italia y Río de la Plata. Actualmente, el barrio se caracteriza por su tranquilidad, belleza, casas bajas y veredas arboladas. También destaca su gastronomía, con bodegones, pizzerías tradicionales y modernas.

El barrio cuenta con 405 manzanas, 51 calles, 42 pasajes, 5 plazas y 7 plazoletas, con una superficie de 5,5 km². Entre sus residentes históricos se encuentran Carlos Gardel (cantor), el Doctor Francisco Beiró y el Doctor Arturo Frondizi (ambos ex presidentes de la Nación Argentina).

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