5 de abril de 2026 Inicio
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Cuáles son las dos cafeterías de Buenos Aires que se destacan entre las mejores de todo el mundo

Este logro para el sector gastronómico local es el resultado de un análisis exhaustivo sobre más de 14.000 establecimientos en todo el planeta.

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El Turismo gastronómico ha ganado un lugar privilegiado en la provincia

El Turismo gastronómico ha ganado un lugar privilegiado en la provincia

  • Solo dos cafeterías porteñas lograron entrar al prestigioso top 100 de The World’s 100 Best Coffee Shops. El listado oficial se presentó en el evento internacional CoffeeFest Madrid 2026.

  • La evaluación estuvo a cargo de 200 jueces, incluyendo expertos, baristas y consumidores de todo el mundo. Se analizaron criterios rigurosos como la técnica del barista, la sustentabilidad y la calidad del grano.

  • Negro Cueva de Café se ubicó en el puesto 94, manteniéndose en la élite por segundo año consecutivo. Fundada en 2015, Negro fue la pionera en llevar el café de especialidad al Microcentro de Buenos Aires.

  • Surry Hills Coffee debutó en el ranking alcanzando el puesto 99 con su propuesta en Palermo. Su concepto se inspira en el barrio Surry Hills de Sídney, combinando estética minimalista y brunch australiano.

La escena gastronómica de la Ciudad de Buenos Aires ha alcanzado un nuevo hito internacional al consolidar a dos de sus establecimientos dentro del prestigioso ranking The World's 100 Best Coffee Shops en su edición de 2026. Este reconocimiento, anunciado recientemente en el marco del CoffeeFest de Madrid, posiciona a la capital argentina como un referente ineludible del café de especialidad en América Latina, lo cual atrajo al Turismo gastronómico a la provincia.

El barrio cuenta con 405 manzanas, 51 calles, 42 pasajes, 5 plazas y 7 plazoletas, con una superficie de 5,5 km². Entre sus residentes históricos se encuentran Carlos Gardel (cantor), el Doctor Francisco Beiró y el Doctor Arturo Frondizi (ambos ex presidentes de la Nación Argentina).
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La distinción no solo premia la trazabilidad del grano y la pericia técnica de los baristas, sino también la capacidad de estos espacios para crear una identidad propia que combina la tradición del "cafecito" porteño con los estándares más exigentes de las capitales mundiales. Que Buenos Aires mantenga dos representantes en este listado global en abril de 2026 reafirma que el café de especialidad no es una moda pasajera en la ciudad, sino un estándar de calidad que sigue evolucionando.

Qué cafeterías de Buenos Aires fueron reconocidas mundialmente

Las protagonistas de este hito son Negro (Cueva de Café), que se posicionó en el puesto 94, y Surry Hills Coffee, que alcanzó el lugar 99.

Negro (Cueva de Café) - Turismo

Negro Cueva de Café, fundada en 2015, fue premiada por su trayectoria y consistencia, siendo este su segundo año en la lista. Con su propio tostadero ("Fuego Tostadores") y una escuela de formación, ha sido clave para profesionalizar el consumo en el microcentro y Palermo.

Surry Hills Coffee - Turismo

Por su parte, Surry Hills Coffee ingresó por primera vez al ranking, destacada por su propuesta inspirada en la cultura cafetera de Sídney. Su enfoque en productos frescos de temporada, su estética minimalista y su estilo de brunch australiano la convirtieron en una de las aperturas más exitosas y sólidas de la escena porteña actual.

Ambas distinciones confirman que Buenos Aires sigue siendo un faro de calidad para el café de especialidad a nivel internacional.

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