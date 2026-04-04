Adiós a las multitudes: el pueblo de Córdoba para hacer senderismo, pescar y andar en bici Aguas cristalinas, senderos entre biodiversidad nativa y huellas arqueológicas de pueblos originarios forman parte de este rincón poco explorado del sur de Córdoba. Por + Seguir en







Su posición alejada de los grandes centros turísticos es precisamente lo que le otorga ese carácter silencioso que la distingue.

Villa El Chacay es un pequeño paraje de menos de 100 habitantes en el departamento de Río Cuarto, a 4 kilómetros de Alpa Corral y a unos 200 kilómetros de la capital cordobesa, en plena región de las Sierras del Sur.





El arroyo San Antonio, el río Grande y el río Talita ofrecen piletones naturales, balnearios con asadores y cascadas como Las Colecitas y el Pozo del Dragón, ideales para el descanso familiar.





El lugar conserva morteros y otros vestigios de la cultura Comechingón, los antiguos pobladores originarios de las sierras del sur cordobés.





Desde Buenos Aires se llega en auto en unas 7 a 8 horas por la Ruta Nacional 8 hasta Río Cuarto, y desde allí por la Ruta Provincial 30 y la Ruta Provincial 23 hasta la localidad. En el sur de la provincia de Córdoba, se encuentra Villa El Chacay una interesante alternativa para quienes quieren desconectarse disfrutando de la belleza de su entorno natural. Con menos de cien habitantes y una atmósfera que mezcla lo agreste con lo accesible, este pequeño paraje del departamento de Río Cuarto es frecuentado principalmente por familias y deportistas que llegan buscando aire puro, agua limpia y paisajes poco transitados.

Lo que distingue al lugar de otros puntos del corredor serrano cordobés es su doble atractivo que contiene por un lado, de la riqueza natural con ríos, arroyos, cascadas y una biodiversidad de aves y especies vegetales autóctonas, y por otro lado, un patrimonio arqueológico concreto en forma de morteros y testimonios de la cultura Comechingón, los antiguos pobladores de estas sierras, que todavía pueden recorrerse en el terreno.

La proximidad con Alpa Corral amplía las posibilidades del viajero, que puede sumar a su recorrido las playas tranquilas del río Talita, perfectas para jornadas en familia. El relieve de la zona también invita al senderismo, el ciclismo de montaña y las cabalgatas, mientras que la pesca de truchas completa una propuesta al aire libre que no necesita grandes infraestructuras para resultar memorable.

Villa El Chacay - Córdoba Dónde queda Villa El Chacay Villa El Chacay se encuentra en el departamento de Río Cuarto, en la zona de las Sierras del Sur de la provincia de Córdoba. Está a apenas 4 kilómetros de Alpa Corral y a unos 200 kilómetros de la capital provincial, asentada al pie de las montañas en un entorno de sierras bajas que garantiza un clima fresco y una naturaleza tranquila.

Qué puedo hacer en Villa El Chacay La oferta del paraje incluye actividades en el agua, deportes de montaña y turismo cultural en un entorno casi inexplorado:

Refrescarse en los piletones naturales del arroyo San Antonio y el río Grande, con balnearios equipados con asadores y espacios para el descanso familiar.

Visitar las cascadas de Las Colecitas y el Pozo del Dragón, dos puntos de agua con entorno serrano ideal para la contemplación y la fotografía.

Disfrutar de las playas tranquilas del río Talita, en las cercanías de Alpa Corral, aptas para familias que buscan un ambiente calmo y seguro.

Hacer senderismo por los senderos naturales que recorren el paisaje de sierras bajas y vegetación autóctona.

Recorrer los caminos en bicicleta de montaña aprovechando el relieve serrano de la zona.

Realizar cabalgatas por los parajes del entorno.

Pescar truchas en los cursos de agua de la localidad.

Participar de excursiones guiadas por el área natural.

Avistar aves autóctonas como las colecitas y reconocer especies vegetales propias del ecosistema serrano del sur cordobés.

Visitar los sitios con restos de la cultura Comechingón, incluyendo morteros y otras huellas arqueológicas de los antiguos pobladores de la región. Villa El Chacay Córdoba Cómo llegar a Villa El Chacay Desde Buenos Aires el acceso más directo en auto es por la Ruta Nacional 8 hasta Río Cuarto, desde donde hay que continuar por la Ruta Provincial 30 y luego la Ruta Provincial 23 para llegar al destino, en un recorrido total de unos 688 kilómetros que toma entre 7 y 8 horas. Desde la ciudad de Córdoba, el trayecto es de aproximadamente 226 kilómetros tomando la Ruta Nacional 36 hasta Río Cuarto y luego la Ruta Provincial 23 hacia El Chacay. Quienes prefieran el avión pueden volar hasta el aeropuerto de Río Cuarto, ubicado a 60,5 kilómetros de la localidad, y completar el tramo final en auto o micro.