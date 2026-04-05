El pueblo del sur para hacer una escapada de Buenos Aires en otoño: es famoso por su cultura galesa

Este rincón patagónico invita a sumergirse en tradiciones europeas, degustar delicias artesanales y disfrutar de un ritmo de vida pausado bajo los colores ocres de la temporada otoñal.

El destino se ubica a 15 kilómetros de Trelew y tiene un paisaje y una cultura que merece la pena conocer.

El sur argentino es un destino para visitar en cualquier época del año. Con el cambio de las estaciones, sus paisajes ofrecen diferentes postales, todas igual de encantadoras. Además, su oferta turística también se mantiene atractiva con diferentes actividades para disfrutar tanto del frío como del calor.

Este barrio de Buenos Aires fue destacado mundialmente por su combinación de gastronomía, cultura y sociedad: cuál es

Chubut es una de las provincias que conforman la Patagonia más variada en cuanto a su propuesta. Allí, hay una localida en particular reconocida por mantener vivas las raíces de los colonos galeses que llegaron a las costas argentinas hace más de un siglo: Gaiman .

Visitar este pueblo durante los meses de abril o mayo permite apreciar el cambio de follaje en las alamedas que bordean el río que lo atraviesa, creando una postal única. Su ubicación en el valle le otorga un microclima especial, ideal para ir en otoño .

Es una escapada que apela a los sentidos, donde el aroma al té recién servido y la repostería casera se convierten en los protagonistas de cada tarde. Este pueblo además ofrece una inmersión en la cultura galesa en Argentina a través de capillas y museos que guardan los secretos de la colonización. Es, sin dudas, un destino que merece ser descubierto con tiempo, caminando sin prisa y dejándose llevar por la hospitalidad de su gente.

Gaiman se encuentra ubicado en el Valle Inferior del Río Chubut , en la región noreste de la provincia. Se sitúa a orillas del río que le da nombre al valle, en una zona de tierras fértiles rodeada por las típicas bardas de la meseta patagónica.

Está ubicada a solo 15 kilómetros de la ciudad de Trelew y a unos 80 kilómetros de Puerto Madryn, lo que lo convierte en un punto estratégico dentro del circuito turístico de la costa chubutense.

Qué puedo hacer en Gaiman

Gaiman Redes sociales

La actividad más emblemática de este destino es, sin dudas, la ceremonia del Té Galés. Las casas de té del pueblo, muchas de ellas con décadas de historia, ofrecen una experiencia gastronómica completa que incluye el famoso té negro acompañado de una variedad increíble de tortas, scones, pan casero y la célebre torta negra galesa.

Además de la gastronomía, Gaiman invita a un recorrido histórico y arquitectónico único. Se pueden visitar las antiguas capillas protestantes, como la Capilla Bethel, y el Museo Regional de Gaiman, que funciona en la vieja estación de ferrocarril y resguarda objetos de los primeros habitantes de la zona. Otro punto imperdible es el Túnel del Ferrocarril, una construcción de 1914 que atraviesa una de las lomas del pueblo.

Para quienes disfrutan del aire libre, el otoño es la época ideal para realizar caminatas por la costanera del río Chubut o subir a los miradores naturales ubicados en las bardas. También es posible visitar establecimientos rurales cercanos para conocer la producción de frutas finas y dulces artesanales, una de las principales actividades económicas de la zona.

Cómo llegar a Gaiman

GAIMAN- TANGOL

Para viajar desde la Ciudad de Buenos Aires en auto, se debe emprender un trayecto de aproximadamente 1.400 kilómetros. La ruta principal consiste en tomar la Ruta Nacional 3 en dirección sur, atravesando las provincias de Buenos Aires y Río Negro hasta ingresar a Chubut.

Al llegar a la ciudad de Trelew, se debe tomar el desvío por la Ruta Provincial 25, que conduce directamente al ingreso de Gaiman en un recorrido de apenas 15 minutos desde el centro trelewense.

Para quienes buscan una opción más rápida, la alternativa más frecuente es tomar un vuelo hasta el Aeropuerto Almirante Zar de Trelew, y alquilar un auto, tomar un taxi o utilizar el servicio de transporte interurbano de pasajeros que une Trelew con Gaiman.