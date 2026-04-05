Por descalificación de su rival, el argentino Ignacio Iribarren conquistó el título superligero Global OMB en Ucrania El ucraniano Aram Faniian quedó fuera de competencia por la reiteración de golpes antirreglamentarios en la nuca de su rival, que fue retirado del ring en camilla y con cuello ortopédico. Por + Seguir en







Así se retiró del ring Ignacio Iribarren.

El púgil Ignacio Iribarren (16-0-1, 5 KO) obtuvo el cinturón superligero Global de la Organización Mundial de Boxeo en la ciudad de Brovari, en Ucrania, tras vencer por descalificación al ucraniano Aram Faniian (26-3-0, 6 KO) y consolidó su invicto profesional en su primera presentación fuera de Argentina.

El desenlace del combate ocurrió en el décimo asalto, cuando el árbitro el fin del combate por la reiteración de impactos ilegales en la zona de la nuca. Faniian ya contaba con advertencias previas por infracciones similares a lo largo de la pelea.

Un gancho antirreglamentario especialmente potente afectó la integridad física del representante sudamericano. Ante la gravedad de la última falta y los reclamos del rincón visitante, la autoridad del encuentro aplicó el reglamento de forma directa para decretar el final de las acciones.

Embed Por este golpe en la nuca, Ignacio Iribarren venció por descalificación en el 10mo round a Aram Faniian en Ucrania y consiguió la victoria más importante de su vida. "El Gorila" tuvo que retirarse con cuello ortopédico y en camilla. Si bien el impacto no fue contundente, el local… pic.twitter.com/3DT3m6c4m9 — Luciano Jurnet (@tuchojurnet13) April 4, 2026 Tras el anuncio del resultado oficial, el personal de salud asistió al deportista sobre el ring. Iribarren abandonó el recinto en camilla y con un cuello ortopédico preventivo a causa de la acumulación de golpes en la parte posterior de la cabeza.

Este triunfo representa el segundo hito de relevancia para el boxeador de 29 años. En abril de 2025, el atleta capturó el título Fedelatín de la categoría tras su victoria frente al mexicano Randy León Loaiza en la Ciudad de Buenos Aires.

La consagración en suelo europeo posiciona al boxeador entre los principales aspirantes de la división de las 140 libras. Su desempeño internacional abre nuevas oportunidades dentro de un esquema competitivo que lidera actualmente el estadounidense Shakur Stevenson.