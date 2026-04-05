5 de abril de 2026 Inicio
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Por descalificación de su rival, el argentino Ignacio Iribarren conquistó el título superligero Global OMB en Ucrania

El ucraniano Aram Faniian quedó fuera de competencia por la reiteración de golpes antirreglamentarios en la nuca de su rival, que fue retirado del ring en camilla y con cuello ortopédico.

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Así se retiró del ring Ignacio Iribarren.

Así se retiró del ring Ignacio Iribarren.

El púgil Ignacio Iribarren (16-0-1, 5 KO) obtuvo el cinturón superligero Global de la Organización Mundial de Boxeo en la ciudad de Brovari, en Ucrania, tras vencer por descalificación al ucraniano Aram Faniian (26-3-0, 6 KO) y consolidó su invicto profesional en su primera presentación fuera de Argentina.

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El desenlace del combate ocurrió en el décimo asalto, cuando el árbitro el fin del combate por la reiteración de impactos ilegales en la zona de la nuca. Faniian ya contaba con advertencias previas por infracciones similares a lo largo de la pelea.

Un gancho antirreglamentario especialmente potente afectó la integridad física del representante sudamericano. Ante la gravedad de la última falta y los reclamos del rincón visitante, la autoridad del encuentro aplicó el reglamento de forma directa para decretar el final de las acciones.

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Tras el anuncio del resultado oficial, el personal de salud asistió al deportista sobre el ring. Iribarren abandonó el recinto en camilla y con un cuello ortopédico preventivo a causa de la acumulación de golpes en la parte posterior de la cabeza.

Este triunfo representa el segundo hito de relevancia para el boxeador de 29 años. En abril de 2025, el atleta capturó el título Fedelatín de la categoría tras su victoria frente al mexicano Randy León Loaiza en la Ciudad de Buenos Aires.

La consagración en suelo europeo posiciona al boxeador entre los principales aspirantes de la división de las 140 libras. Su desempeño internacional abre nuevas oportunidades dentro de un esquema competitivo que lidera actualmente el estadounidense Shakur Stevenson.

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