Le secuestraron la moto en un operativo de tránsito, la policía se la perdió y ahora el Estado deberá comprarle una El dueño del ciclomotor pagó la multa y, cuando fue a retirarlo, no estaba en el depósito policial ni había registros oficiales sobre su destino final. Por + Seguir en







La moto fue secuestrada en abril de 2018.

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata ordenó a la Provincia de Buenos Aires resarcir a un ciudadano por la pérdida de su ciclomotor dentro de un depósito policial.

El vehículo había sido secuestrado en un operativo de tránsito en abril de 2018. Pese al pago de la multa, la unidad no apareció en el predio oficial cuando el dueño acudió con la orden de restitución en mayo de 2019.

Una causa penal por “averiguación de ilícito” ratificó la ausencia del rodado en el Departamento Vial. Los peritajes demostraron que el Estado incumplió su deber de guarda y que no existen registros oficiales sobre el destino final de la unidad.

El afectado inició una demanda civil por daños materiales y morales ante la negligencia de los depositarios. La defensa oficial cuestionó la falta administrativa, pero los jueces rechazaron sus argumentos por la ausencia de un evento fortuito que justificara el extravío.

Los informes contables establecieron un valor de referencia para el ciclomotor según los precios actuales del mercado. A su vez, los estudios psicológicos confirmaron la angustia del demandante por la desprotección patrimonial que sufrió.