5 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Conocé Argentina en 2026: el pequeño pueblo de la Patagonia con un bosque imponente que cambia de color en otoño

Un rincón patagónico sorprende por sus paisajes únicos, lagos cristalinos y una naturaleza que se transforma con las estaciones.

Por
Villa Traful es uno de los destinos más tranquilos y naturales de la Patagonia.

Villa Traful es uno de los destinos más tranquilos y naturales de la Patagonia.

Turismo de Neuquen
  • Villa Traful está dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, rodeada de montañas y bosques.

  • Tiene menos de 1.000 habitantes y es uno de los destinos más tranquilos de la Patagonia.

  • El famoso bosque sumergido y los colores otoñales son sus grandes atractivos.

  • Se ubica a unos 100 km de Bariloche y se accede por rutas escénicas.

El pequeño pueblo de la Patagonia con un bosque imponente que cambia de color en otoño es Villa Traful, una aldea de montaña que combina paisajes únicos, tranquilidad y una conexión directa con la naturaleza. Se trata de una pequeña localidad de montaña, rodeada de bosques patagónicos y atravesada por un valle glaciar.

El barrio cuenta con 405 manzanas, 51 calles, 42 pasajes, 5 plazas y 7 plazoletas, con una superficie de 5,5 km². Entre sus residentes históricos se encuentran Carlos Gardel (cantor), el Doctor Francisco Beiró y el Doctor Arturo Frondizi (ambos ex presidentes de la Nación Argentina).
Te puede interesar:

Este barrio de Buenos Aires fue destacado mundialmente por su combinación de gastronomía, cultura y sociedad: cuál es

Ubicada en la provincia de Neuquén, esta localidad se destaca por su entorno natural casi intacto, con bosques de coihues, lagos de aguas transparentes y montañas que rodean el valle. Durante el otoño, el paisaje se transforma con tonos rojizos, amarillos y naranjas que convierten el lugar en una postal única.

Lejos del turismo masivo, Villa Traful se consolidó como uno de los destinos más buscados por quienes buscan desconectar del ritmo urbano y disfrutar de experiencias al aire libre en un entorno natural privilegiado.

Villa Trafull
El acceso al pueblo incluye rutas escénicas entre lagos y montañas.

El acceso al pueblo incluye rutas escénicas entre lagos y montañas.

Dónde queda Villa Traful

Villa Traful se encuentra en el sudoeste de la provincia de Neuquén, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, a orillas del lago Traful. Está ubicada a unos 100 kilómetros de Bariloche y a 60 km de Villa La Angostura, en plena ruta de los Siete Lagos.

Qué puedo hacer en Villa Traful

Villa Traful ofrece una amplia variedad de actividades al aire libre durante todo el año. Entre las principales se destacan el trekking, las caminatas por senderos de montaña y las cabalgatas en entornos naturales. Además, el destino permite practicar kayak, pesca y otras actividades acuáticas en un entorno de aguas cristalinas y paisajes imponentes .

Uno de sus atractivos más emblemáticos es el bosque sumergido, un fenómeno natural que se puede observar bajo las aguas del lago, donde antiguos árboles permanecen visibles gracias a la claridad del agua. También se pueden visitar miradores con vistas panorámicas, cascadas escondidas y playas sobre el lago.

Villa Traful en Neuquén
El bosque sumergido es uno de los fenómenos más impactantes del lugar.

El bosque sumergido es uno de los fenómenos más impactantes del lugar.

Cómo llegar a Villa Traful

Para llegar desde Buenos Aires, lo habitual es volar hasta Bariloche o Neuquén y luego continuar por vía terrestre. Desde Bariloche, el recorrido es de aproximadamente 2 horas, combinando rutas asfaltadas y tramos de ripio. El acceso principal es por la Ruta Provincial 65, un camino escénico que atraviesa bosques y montañas y que forma parte del corredor turístico de los lagos patagónicos .

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El destino se ubica a 15 kilómetros de Trelew y tiene un paisaje y una cultura que merece la pena conocer. 

El pueblo del sur para hacer una escapada de Buenos Aires en otoño: es famoso por su cultura galesa

La localidad es un destino familiar que se ajusta a todas las edades. 

El pueblito de Córdoba para disfrutar el río en las últimas tardes en las que el sol pega fuerte

Turismo en Semana Santa: el gasto total cayó 18,9% interanual y se consolidan las escapadas cortas

Turismo en Semana Santa: el gasto total cayó 18,9% interanual y se consolidan las escapadas cortas

El Turismo gastronómico ha ganado un lugar privilegiado en la provincia

Cuáles son las dos cafeterías de Buenos Aires que se destacan entre las mejores de todo el mundo

Su posición alejada de los grandes centros turísticos es precisamente lo que le otorga ese carácter silencioso que la distingue.

Adiós a las multitudes: el pueblo de Córdoba para hacer senderismo, pescar y andar en bici

Conocé el pueblo pampeano que comparte nombre un país vecino. 

El pueblo en Argentina que es perfecto para conocer y tiene un nombre de un país sudamericano

Rating Cero

La hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls oficializó su noviazgo. 

¿De quién se trata?: Muna Pauls presentó a su novio en redes sociales

El Poroto Cubero y Mica Viciconte mantienen viva la llama de la pasión. 

"Yo le dije que se ponga un...": Mica Viciconte reveló cómo cumplió una fantasía de Fabián Cubero

Pincoya y Tamara Paganini tuvieron otro tenso cruce que hará que la producción piense si habrá o no una sanción

La grave denuncia de una participante de Gran Hermano contra Tamara Paganini: "Me tiró agua caliente"

Esta película, disponible en Netflix, está encantando a todo el público
play

Cuál es la película sobre la pre adolescencia que llegó a Netflix y emociona sin tener golpes bajos

Su carrera combina éxitos comerciales y reconocimiento crítico.

Qué fue de la vida de Meryl Streep tras El diablo viste a la moda

Tanto amor no me cabe, publicó la actriz junto a un carrusel de fotos de su maternidad.

Imágenes íntimas: Úrsula Corberó compartió la ternura y los momentos más desafiantes de la maternidad

últimas noticias

El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Caputo defendió a Adorni en medio del escándalo: "Opino bárbaro de él"

Hace 19 minutos
Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Maduro publicó un mensaje desde la cárcel y pidió "unidad, diálogo, reconciliación y paz"

Hace 28 minutos
Ucrania atacó una importante refinería de petróleo de Rusia.

Ucrania atacó una importante refinería de petróleo de Rusia y crece la tensión en Europa

Hace 39 minutos
Max Verstappen y Lionel Messi.

Max Verstappen elogió a Lionel Messi y recordó los cuartos de final del Mundial 2022: "No pueden detenerlo"

Hace 53 minutos
Salir de Alemania por más de 90 días ahora requiere trámite ante las Fuerzas Armadas.

Alemania prohíbe a sus hombres en edad militar salir del país más de 3 meses

Hace 1 hora