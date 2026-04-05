Conocé Argentina en 2026: el pequeño pueblo de la Patagonia con un bosque imponente que cambia de color en otoño Un rincón patagónico sorprende por sus paisajes únicos, lagos cristalinos y una naturaleza que se transforma con las estaciones. Por + Seguir en







Villa Traful es uno de los destinos más tranquilos y naturales de la Patagonia. Turismo de Neuquen

Villa Traful está dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, rodeada de montañas y bosques.





Tiene menos de 1.000 habitantes y es uno de los destinos más tranquilos de la Patagonia.





El famoso bosque sumergido y los colores otoñales son sus grandes atractivos.





Se ubica a unos 100 km de Bariloche y se accede por rutas escénicas. El pequeño pueblo de la Patagonia con un bosque imponente que cambia de color en otoño es Villa Traful, una aldea de montaña que combina paisajes únicos, tranquilidad y una conexión directa con la naturaleza. Se trata de una pequeña localidad de montaña, rodeada de bosques patagónicos y atravesada por un valle glaciar.

Ubicada en la provincia de Neuquén, esta localidad se destaca por su entorno natural casi intacto, con bosques de coihues, lagos de aguas transparentes y montañas que rodean el valle. Durante el otoño, el paisaje se transforma con tonos rojizos, amarillos y naranjas que convierten el lugar en una postal única.

Lejos del turismo masivo, Villa Traful se consolidó como uno de los destinos más buscados por quienes buscan desconectar del ritmo urbano y disfrutar de experiencias al aire libre en un entorno natural privilegiado.

Villa Trafull El acceso al pueblo incluye rutas escénicas entre lagos y montañas. Turismo Neuquen Dónde queda Villa Traful Villa Traful se encuentra en el sudoeste de la provincia de Neuquén, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, a orillas del lago Traful. Está ubicada a unos 100 kilómetros de Bariloche y a 60 km de Villa La Angostura, en plena ruta de los Siete Lagos.

Qué puedo hacer en Villa Traful Villa Traful ofrece una amplia variedad de actividades al aire libre durante todo el año. Entre las principales se destacan el trekking, las caminatas por senderos de montaña y las cabalgatas en entornos naturales. Además, el destino permite practicar kayak, pesca y otras actividades acuáticas en un entorno de aguas cristalinas y paisajes imponentes .

Uno de sus atractivos más emblemáticos es el bosque sumergido, un fenómeno natural que se puede observar bajo las aguas del lago, donde antiguos árboles permanecen visibles gracias a la claridad del agua. También se pueden visitar miradores con vistas panorámicas, cascadas escondidas y playas sobre el lago. Villa Traful en Neuquén El bosque sumergido es uno de los fenómenos más impactantes del lugar. Redes Sociales Cómo llegar a Villa Traful Para llegar desde Buenos Aires, lo habitual es volar hasta Bariloche o Neuquén y luego continuar por vía terrestre. Desde Bariloche, el recorrido es de aproximadamente 2 horas, combinando rutas asfaltadas y tramos de ripio. El acceso principal es por la Ruta Provincial 65, un camino escénico que atraviesa bosques y montañas y que forma parte del corredor turístico de los lagos patagónicos .