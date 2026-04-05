5 de abril de 2026 Inicio
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El pueblito de Córdoba para disfrutar el río en las últimas tardes en las que el sol pega fuerte

A menos de una hora de la capital cordobesa, una reserva hídrica protegida guarda playas de arena fina, bosque nativo y una biodiversidad serrana que pocas localidades de la región pueden igualar.

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La localidad es un destino familiar que se ajusta a todas las edades. 

La localidad es un destino familiar que se ajusta a todas las edades. 

  • Cuesta Blanca es una localidad del Valle de Punilla ubicada a 46 kilómetros de Córdoba capital y a 14 kilómetros de Carlos Paz.

  • El río San Antonio atraviesa la localidad con aguas cristalinas y playas de arena fina, con 16 bajadas señalizadas y balnearios como El Diquecito y la Playita de Los Hippies como los más convocantes.

  • La biodiversidad del lugar incluye 180 variedades de aves silvestres, iguanas, lobitos de río, zorros y peces como la trucha arco iris, en un bosque nativo serrano con molles, tabaquillos, espinillos y pasionarias.

  • Además del descanso en el río, la localidad ofrece trekking por senderos montañosos, pesca de truchas, un criadero de langostas australianas, visita a las Tres Cascadas, el arroyo San Pablo y la Laguna Negra.

Cuesta Blanca es un destino que se encuentra enclavado en el Valle de Punilla Sur a 899 metros sobre el nivel del mar. Este lugar integra la Reserva Hídrica Provincial Los Gigantes y trabaja activamente en la restauración del bosque nativo serrano. Todo eso se traduce en un entorno ecológicamente cuidado donde el río San Antonio corre con aguas cristalinas entre peñascos de granito y playas de arena cálida.

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La localidad es un destino familiar que se ajusta a todas las edades. El río tiene distintas profundidades a lo largo de su recorrido, lo que permite que los más chicos jueguen cerca de las orillas mientras los adultos nadan en sectores más profundos. Los balnearios El Diquecito y la Playita de Los Hippies son los puntos más elegidos. En el primero el caudal se encajona entre piedras y forma cascadas, mientras que el segundo es accesible a pie por un sendero con panorámicas o en bote desde la costanera. La temporada ideal va de la primavera hasta comienzos del otoño, aunque la localidad recibe visitantes durante todo el año.

El bosque nativo que rodea la comuna alberga 180 variedades de aves silvestres, iguanas overas, lobitos de río, comadrejas y zorros, además de especies vegetales como el molle, el tabaquillo y el coco. La gastronomía local incluye el comedor Paradory al pie de la Playa de los Hippies, el espacio JIPI con terrazas en medio del monte, y una variedad de restobares, pizzerías y proveedurías que completan la propuesta.

Cuesta Blanca, Córdoba.

Dónde queda Cuesta Blanca

Cuesta Blanca pertenece al departamento de Punilla, en la provincia de Córdoba, y se asienta en el Valle de Punilla Sur a 899 metros sobre el nivel del mar. Su integración a la Reserva Hídrica Provincial Los Gigantes le otorga un marco de protección ambiental que define tanto su paisaje como las actividades permitidas dentro de la comuna.

Qué puedo hacer en Cuesta Blanca

La oferta del lugar combina descanso en el río, aventura en los senderos y contacto con la biodiversidad serrana:

  • Disfrutar de las playas de arena fina del río San Antonio, con 16 bajadas señalizadas y mantenidas a lo largo de toda la extensión costera.
  • Visitar El Diquecito, donde el río se encajona entre piedras y desciende en forma de cascadas en un entorno de gran tranquilidad.
  • Llegar a la Playita de Los Hippies mediante un trekking por un cerro con vistas panorámicas, o bien en paseo en bote desde la costanera.
  • Recorrer el Sendero Bosquecito Serrano para conocer la flora autóctona del bosque nativo, con molles, tabaquillos, espinillos, pasionarias y otras especies.
  • Hacer trekking por los senderos montañosos de los alrededores, incluyendo el cerro Pan de Azúcar.
  • Visitar las Tres Cascadas, el arroyo San Pablo y la Laguna Negra como puntos naturales adicionales del entorno.
  • Practicar pesca de truchas en los sectores habilitados del río.
  • Conocer el criadero de langostas australianas Hayke, una propuesta singular dentro de la comarca serrana.
  • Realizar avistaje de aves entre las más de 180 variedades de especies silvestres que habitan la reserva.
Cuesta Blanca, Córdoba.

Cómo llegar a Cuesta Blanca

Desde Buenos Aires se debe llegar a Córdoba capital para luego tomar la Avenida Fuerza Aérea, que continúa como la Autopista RN 20, y luego siguiendo por la Ruta Provincial 14 hasta la localidad, en un recorrido de aproximadamente 46 kilómetros. Para quienes prefieren el transporte público, hay empresas que ofrecen servicios regulares desde Córdoba capital con llegada a Cuesta Blanca, lo que la convierte en una escapada accesible incluso sin vehículo propio.

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