5 de abril de 2026 Inicio
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Una joven revelación del ajedrez le pidió una foto al número uno del mundo antes de enfrentarlo y él la denunció

El líder del ranking acusó a la mejor Sub20 ante el árbitro por tener un celular antes de una partida en un torneo en Alemania. Cuál fue la consecuencia para la ajedrecista y quién ganó.

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La selfie de Alua Nurman y Magnus Carlsen.

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Magnus Carlsen, de 35 años, enfrentó a Alua Nurman, de 18 años, en el Grenke Chess Festival en Alemania y ambos protagonizaron un curioso momento que se viralizó en redes sociales. La mejor Sub20 le pidió una selfie al mejor ajedrecista del mundo y este, luego de posar, le avisó al árbitro que su contrincante tenía un celular para que ordene su retiro antes de empezar a jugar.

Las reglas para torneos internacionales determinan que ningún jugador tiene permitido poseer, ni siquiera apagado, un dispositivo móvil durante la competencia, a menos que goce de un permiso especial, como establece la Federación Internacional de Ajedrez.

La número 1 Sub20 en el ranking mundial de categoría estándar femenina accedió al pedido del árbitro, el noruego asintió y se dieron la mano antes de comenzar con la partida. Una vez finalizado el juego, la ajedrecista le aseguró al medio ChessBase India que se sentía "muy agradecida" con que Carlsen haya accedido a tomarse una selfie con ella.

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"¡Un sueño hecho realidad! Un juego realmente agradable. Muchas gracias a todos por su cálido apoyo", escribió la joven en la publicación de su cuenta de Instagram en la que compartió la selfie junto a la canción Don’t Stop Me Now de Queen.

Nurman es subcampeona olímpica y ostenta el título de campeona asiática en la modalidad Blitz, lo que la convierte en una figura relevante dentro y fuera de Asia. La partida en la que enfrentó a Carlsen se realizó al margen del torneo clásico Grenke Chess Open y utiliza el sistema suizo a nueve rondas, lo que permite a los participantes mantener su puntaje entre ambos certámenes.

Embed - Alua Nurman on Instagram: "Dream come true!! truly enjoyable game thank you so much everyone for your warm support"
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"Cuando vi los emparejamientos, me volví loca, estaba completamente feliz y hoy solo quería jugar al ajedrez y disfrutar", reconoció la joven al mecio ChessBase India.

Volviendo al deporte, el cinco veces campeón mundial y con un récord de 21 títulos internacionales a los 35 años, venció a Nurman en la partida.

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