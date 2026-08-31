31 de agosto de 2026 Inicio
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A pesar del calorcito, vuelven las lluvias: la semana comienza con alerta naranja por tormentas

Agosto llega a su fin y la primavera se asoma en el horizonte, mientras que distintas partes del país sufren embates climáticos que complican el normal desarrollo de las actividades.

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Tres provincias se encuentran bajo alerta por tormentas.

Tres provincias se encuentran bajo alerta por tormentas.

Tormentas de Zona Sur @SurTormentas
Regresan los días nublados al área metropolitana.
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El organismo lanzó aviso amarillo por tormentas para el este de Corrientes, que sube a naranja en Misiones y el sudeste de Formosa, donde se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm, acompañada por ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h, granizo y actividad eléctrica frecuente.

Además, hay alerta amarilla por nevadas en el departamento de Cushamen, al noroeste de Chubut, y por viento y viento zonda en las zonas cordilleranas y de valles de Jujuy, Salta y Catamarca.

Siete provincias bajo alerta meteorológica en el inicio de la semana.

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Noticia en desarrollo.-

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