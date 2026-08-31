A pesar del calorcito, vuelven las lluvias: la semana comienza con alerta naranja por tormentas Agosto llega a su fin y la primavera se asoma en el horizonte, mientras que distintas partes del país sufren embates climáticos que complican el normal desarrollo de las actividades. Por Agregar C5N en









Tres provincias se encuentran bajo alerta por tormentas. Tormentas de Zona Sur @SurTormentas

Agosto llega a su fin y la primavera se asoma en el horizonte, mientras que distintas partes del país sufren embates climáticos que complican el normal desarrollo de las actividades, como en Misiones, donde varias localidades sufrieron grandes destrozos durante el fin de semana en un violento temporal y se mantienen en vilo ante el pronóstico adverso del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo lanzó aviso amarillo por tormentas para el este de Corrientes, que sube a naranja en Misiones y el sudeste de Formosa, donde se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm, acompañada por ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h, granizo y actividad eléctrica frecuente.

Además, hay alerta amarilla por nevadas en el departamento de Cushamen, al noroeste de Chubut, y por viento y viento zonda en las zonas cordilleranas y de valles de Jujuy, Salta y Catamarca.

Siete provincias bajo alerta meteorológica en el inicio de la semana. SMN Noticia en desarrollo.-