El sol se va de nuevo pero sube la temperatura: cuándo vuelven los días grises al AMBA

Los días soleados llegarán a su fin y el cielo gris volverá a predominar la próxima semana junto con el regreso de temperaturas mínimas por debajo de los 10°C, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. La única buena noticia es que no lloverá ya que las probabilidades de precipitaciones se mantendrán por debajo del 10%.
Sin embargo, como cabe esperar del mes en el que comenzará la primavera, así como las mínimas se situarán por debajo de los 10°C en la Ciudad de Buenos Aires y unos cuantos grados menos en el conurbano, también la temperatura máxima alcanzará un pico de 21°C.
Además, el viento no presentará grandes ráfagas sino que se mantendrá con una velocidad de entre 7 y 22 kilómetros por hora. Por lo que habrá que salir abrigada temprano por la mañana, pero dispuesta a sacarse el buzo o la campera por la tarde y disfrutar de un clima primaveral al menos dos días de la primera semana de septiembre.
Si bien la lluvia brillará por su ausencia, el cielo estará entre "algo nublado" y "parcialmente nublado". El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no verá el celeste totalmente despejado de los últimos días de agosto.