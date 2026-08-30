El sol se va de nuevo pero sube la temperatura: cuándo vuelven los días grises al AMBA Tras varios días soleados, vuelve el cielo gris y asoma la primavera en el Área Metropolitana de Buenos Aires con temperaturas mínimas por debajo de los 10°C y máximas cercanas a los 20°C. Día por día, qué pronostica el Servicio Meteorológico Nacional. Por Agregar C5N en









Regresan los días nublados al área metropolitana.

Los días soleados llegarán a su fin y el cielo gris volverá a predominar la próxima semana junto con el regreso de temperaturas mínimas por debajo de los 10°C, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. La única buena noticia es que no lloverá ya que las probabilidades de precipitaciones se mantendrán por debajo del 10%.

Sin embargo, como cabe esperar del mes en el que comenzará la primavera, así como las mínimas se situarán por debajo de los 10°C en la Ciudad de Buenos Aires y unos cuantos grados menos en el conurbano, también la temperatura máxima alcanzará un pico de 21°C.

Además, el viento no presentará grandes ráfagas sino que se mantendrá con una velocidad de entre 7 y 22 kilómetros por hora. Por lo que habrá que salir abrigada temprano por la mañana, pero dispuesta a sacarse el buzo o la campera por la tarde y disfrutar de un clima primaveral al menos dos días de la primera semana de septiembre.

Si bien la lluvia brillará por su ausencia, el cielo estará entre "algo nublado" y "parcialmente nublado". El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no verá el celeste totalmente despejado de los últimos días de agosto.

Día por día, cómo estará el tiempo de la primera semana de septiembre Lunes : mínima de 11°C y máxima de 19°C, viento de hasta 12 kilómetros por hora , cielo "parcialmente nublado".

: mínima de 11°C y máxima de 19°C, , cielo "parcialmente nublado". Martes : mínima de 9°C y máxima de 18°C, viento de hasta 22 kilómetros por hora, cielo "algo nublado" .

: y máxima de 18°C, viento de hasta 22 kilómetros por hora, . Miércoles : mínima de 10°C y máxima de 21°C , viento de hasta 22 kilómetros por hora, cielo "parcialmente nublado".

: mínima de 10°C y , viento de hasta 22 kilómetros por hora, cielo "parcialmente nublado". Jueves : mínima de 13°C y máxima de 20°C , viento de hasta 22 kilómetros por hora, cielo "parcialmente nublado".

: mínima de 13°C y , viento de hasta 22 kilómetros por hora, cielo "parcialmente nublado". Viernes : mínima de 11°C y máxima de 17°C, viento de hasta 12 kilómetros por hora , cielo "parcialmente nublado".

: mínima de 11°C y máxima de 17°C, , cielo "parcialmente nublado". Sábado: mínima de 8°C y máxima de 15°C, viento de hasta 22 kilómetros por hora, cielo entre "algo nublado" y "parcialmente nublado".