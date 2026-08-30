¿Se van las nubes? Así sigue el clima tras el aumento de las temperaturas El pronóstico anticipa una jornada tranquila para hoy y los próximos días, aunque con algunos cambios en los registros térmicos. Por Agregar C5N en









Conocé como va a estar el clima en la despedida de agosto y la llegada de septiembre. Pulso

El último fin de semana de agosto terminará con condiciones estables y una temperatura agradable.

El domingo mantendrá una tendencia similar a la de la jornada de ayer.

El comienzo de septiembre tendrá algunas variaciones en las temperaturas.

El pronóstico anticipa varios días sin precipitaciones. El último fin de semana de agosto comenzó con una jornada estable y temperaturas que fueron en aumento respecto de los días más fríos de principio de semana. Durante el sábado, el termómetro se movió entre los 8°C y los 18°C, con algunas nubes en el cielo y presencia de viento del este. Las ráfagas alcanzaron los 22 km/h, aunque no se produjeron lluvias en la jornada.

Para hoy domingo, las condiciones se van a mantener estables y con registros térmicos similares a los de ayer. La temperatura mínima será de 9°C, mientras que la máxima llegará a los 19°C, en una jornada que continuará con algunas nubes. De esta manera, el cierre del fin de semana se presentará sin grandes cambios y con un ambiente más templado.

Así estará el clima en el último fin de semana de agosto. Freepik El inicio de la semana también llegará con temperaturas agradables para la época. El lunes 31 de agosto se espera una mínima de 11°C y una máxima de 19°C, por lo que el termómetro mantendrá valores similares a los del domingo. Según el pronóstico, tampoco se anticipan precipitaciones para esa jornada.

Cómo sigue el clima en el último fin de semana de agosto 2026 Luego del comienzo de semana, el tiempo tendrá algunas variaciones en las temperaturas, aunque sin un cambio marcado en las condiciones generales. Para el martes 1 de septiembre se prevé un leve descenso, con registros que estarán entre los 9°C y los 18°C. El cielo se mantendría algo nublado y, nuevamente, sin lluvias.

El miércoles tendrá una mínima de 11°C y una máxima de 17°C, con condiciones similares a las de las jornadas anteriores. Para ese día se espera nuevamente un cielo algo nublado y sin precipitaciones, mientras que las temperaturas se mantendrán dentro de valores moderados para el comienzo de septiembre.

Así continuará el clima en la semana. SMN Hacia el jueves 3 de septiembre, el pronóstico anticipa mayor variabilidad en la nubosidad y temperaturas algo más bajas. Se esperan registros de entre 10°C y 16°C, aunque tampoco habría lluvias previstas. De esta manera, los primeros días de septiembre continuarían con tiempo estable, algunas nubes y temperaturas que irán alternando levemente.