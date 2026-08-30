Domingo extremo: alerta naranja por tormentas, nevadas y viento Nueve provincias se encuentran bajo aviso del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por fuertes inclemencias en la despedida de agosto. Por Agregar C5N en









Varias provincias afectadas por inclemencias climáticas extremas este domingo.

El invierno da sus últimos coletazos mientras septiembre se prepara para traer a la primavera, y hay alerta amarilla y naranja del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en nueve provincias por tormentas, viento, viento zonda y nevadas que complican a la población a la hora de disfrutar de su domingo.

El organismo lanzó aviso amarillo por tormentas para Misiones y el este de Corrientes; y por nevadas para el sudoeste de Chubut y de Neuquén, con más de 20 milímetros de caída en ambos fenómenos.

Además, el noroeste será afectado por los vientos: hay alerta naranja en la zona andina de Jujuy, Salta y Catamarca, con vientos muy intensos del sector oeste con velocidades entre 70 y 90 km/h y ráfagas que pueden superar los 130 km/h, especialmente en los niveles más altos.

Mientras tanto, más al este, en una franja vertical que baja desde La Quiaca, en Jujuy, hasta Andalgalá, en Catamarca, para luego extenderse a La Rioja, hay aviso amarillo por viento zonda, con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 80 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Nueve provincias bajo alerta amarilla y naranja del Servicio Meteorológico Nacional. SMN Sin alertas: el pronóstico del clima para este domingo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores El SMN anticipa una jornada de domingo apacible en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), similar a la del sábado, con cielo despejado, vientos leves del este y temperatura entre 8° y 20°.

Durante la semana, la máxima irá en aumento y llegará a su pico el miércoles, con 21°, para luego descender hacia el sábado. No se esperan precipitaciones ni jornadas de frío, mientras va acercándose la primavera. Tras la tormenta del pasado jueves, sube la temperatura en el AMBA. SMN