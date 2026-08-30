30 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Domingo extremo: alerta naranja por tormentas, nevadas y viento

Nueve provincias se encuentran bajo aviso del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por fuertes inclemencias en la despedida de agosto.

Por
Varias provincias afectadas por inclemencias climáticas extremas este domingo.

Varias provincias afectadas por inclemencias climáticas extremas este domingo.

El invierno da sus últimos coletazos mientras septiembre se prepara para traer a la primavera, y hay alerta amarilla y naranja del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en nueve provincias por tormentas, viento, viento zonda y nevadas que complican a la población a la hora de disfrutar de su domingo.

Conocé como va a estar el clima en la despedida de agosto y la llegada de septiembre.
Te puede interesar:

¿Se van las nubes? Así sigue el clima tras el aumento de las temperaturas

El organismo lanzó aviso amarillo por tormentas para Misiones y el este de Corrientes; y por nevadas para el sudoeste de Chubut y de Neuquén, con más de 20 milímetros de caída en ambos fenómenos.

Además, el noroeste será afectado por los vientos: hay alerta naranja en la zona andina de Jujuy, Salta y Catamarca, con vientos muy intensos del sector oeste con velocidades entre 70 y 90 km/h y ráfagas que pueden superar los 130 km/h, especialmente en los niveles más altos.

Mientras tanto, más al este, en una franja vertical que baja desde La Quiaca, en Jujuy, hasta Andalgalá, en Catamarca, para luego extenderse a La Rioja, hay aviso amarillo por viento zonda, con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 80 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Nueve provincias bajo alerta amarilla y naranja del Servicio Meteorológico Nacional.

Nueve provincias bajo alerta amarilla y naranja del Servicio Meteorológico Nacional.

Sin alertas: el pronóstico del clima para este domingo en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

El SMN anticipa una jornada de domingo apacible en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), similar a la del sábado, con cielo despejado, vientos leves del este y temperatura entre 8° y 20°.

Durante la semana, la máxima irá en aumento y llegará a su pico el miércoles, con 21°, para luego descender hacia el sábado. No se esperan precipitaciones ni jornadas de frío, mientras va acercándose la primavera.

Tras la tormenta del pasado jueves, sube la temperatura en el AMBA.

Tras la tormenta del pasado jueves, sube la temperatura en el AMBA.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Vaticano envió auxilio financiero a Nepal por el devastador temporal.

El Papa envió ayuda económica a Nepal tras las devastadoras inundaciones

El pronóstico anticipa un fin de semana fresco y con cielo parcialmente nublado en Buenos Aires. 

Máximas que se elevan: así estará el clima el fin de semana

Buenos Aires está bajo alerta por tormenta. 

Se despiden los días nublados y regresa el calor en el AMBA

En CABA se espera que suba la temperatura.

¿Vuelve a llover? Tras la tormenta de granizo y vientos fuertes continúa activa la alerta meteorológica

Inundaciones fatales en Nepal: más de 330 muertos.

Inundaciones en Nepal: ya se confirmaron más de 390 muertos y 1400 desaparecidos

En Las Rosas hubo viento muy fuerte y 15 voladuras de techo. 

Fuerte temporal en Córdoba y Santa Fe: granizo y ráfagas destruyeron techos y tumbaron árboles

Rating Cero

Así fue el reencuentro entre Franco Colapinto y Maia Reficco.

Franco Colapinto reapareció con su ex y desató rumores de reconciliación: ¿qué sucedió?

Un jugador de la Selección argentina fue vinculado con una influencer y ella lo negó.

"No soy ningún gato": una influencer negó un romance con un jugador de la Selección argentina

Daniela Celis reveló con cuántos hombres estuvo.

Daniela Celis reveló con cuántos hombres tuvo sexo y sorprendió al contar qué quiere hacer ahora que está soltera

Macarena Paz y su pedido de fe para un milagro.

El desgarrador pedido de la actriz Macarena Paz por la salud de su hija de 4 años: "Oren por ella"

Lucía Galán pidió ayuda para una niña de 11 años del Hogar Pimpinela.

El especial pedido de Lucía Galán por una nena del Hogar Pimpinela

Preocupación por Tini Stoessel.

Preocupación por Tini Stoessel en medio del conflicto con su papá: "No la está pasando bien"

últimas noticias

Durante su declaración ante la Fiscalía, habló de sus ingresos, sus empresas y su participación en la campaña del presidente Rodrigo Paz.

Cerimedo seguirá preso en Bolivia: tras su declaración la Justicia confirmó la prisión preventiva por 180 días

Hace 10 minutos
La localidad italiana que está entre las montañas y ofrece hasta 20.000 euros para nuevos habitantes.

Este pueblo italiano ofrece casa y hasta 20.000 euros para mudarse: como aplicar

Hace 23 minutos
Impactántes imágenes desde el mar. 

Chipre: se hundió un barco con 270 pasajeros a dos kilómetros del puerto

Hace 34 minutos
Conocé de que se trata la falla de los vehículos Tesla y en qué mercado se produjo.

Tesla tuvo una falla que genera riesgos de seguridad en un mercado muy importante: qué decisión tomó

Hace 44 minutos
Así fue el reencuentro entre Franco Colapinto y Maia Reficco.

Franco Colapinto reapareció con su ex y desató rumores de reconciliación: ¿qué sucedió?

Hace 55 minutos