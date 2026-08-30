30 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Temporal en Misiones: techos volados, árboles caídos y más de 100 familias asistidas

La tormenta también afectó localidades de Paraguay y al sur de Brasil, donde hubo dos muertos. Varias localidades quedaron incomunicadas durante horas. Este domingo sigue el alerta.

Por
Más de cien familias fueron asistidas tras el temporal en Misiones.

Más de cien familias fueron asistidas tras el temporal en Misiones.

Canal 12

La provincia de Misiones sufrió en la madrugada del sábado un brutal temporal que causó voladuras de techos, caída de árboles, cortes de energía e ingreso de agua en viviendas en distintas localidades, a la vez que más de un centenar de familias debieron ser asistidas por servicios de emergencias. Mientras tanto, este domingo continúa el alerta amarilla por tormentas.

Delegación del Vaticano llega a la Argentina para ultimar los detalles de la visita de León XIV
Te puede interesar:

Delegación del Vaticano llega a la Argentina para ultimar los detalles de la visita de León XIV

En todos los casos las inclemencias del tiempo provocaron voladuras de chapas, caída de techos, árboles y tendidos de energía, cable y teléfono, dejando a varias poblaciones incomunicadas durante horas. Ante este grave escenario, las autoridades locales dispusieron de forma urgente operativos de emergencia.

"Frente a los daños causados por el temporal en distintos puntos de la provincia, desplegamos equipos de emergencia para asistir a los vecinos afectados por intensas lluvias, granizo y fuertes vientos, además de cortes de energía, caída de árboles y voladuras de techos", expresó en su cuenta de X el gobernador misionero Hugo Passalacqua.

El temporal también golpeó a Brasil y Paraguay

En el estado brasileño de Rio Grande do Sul, fronterizo con Argentina y Uruguay, las autoridades de Defensa Civil informaron el fallecimiento de dos personas: un niño de ocho años tras ser aplastado por un árbol en Porto Alegre y un adulto mayor de 72 años cuyo vehículo fue arrastrado por la corriente en Arroio Grande. La tormenta de la madrugada afectó a 21 municipios, provocó daños en más de mil viviendas y forzó la evacuación de 28 familias, siendo Tres Palmeiras la localidad más castigada.

El granizo causó estragos en otros puntos del estado: en Quaraí dañó 349 casas y obligó a decretar la emergencia municipal, mientras que en Canela cerca de 200 viviendas sufrieron deterioros. La región turística y vitivinícola de Serra Gaúcha también reportó pérdidas materiales.

Por su parte, Paraguay sufrió el impacto de intensas ráfagas de viento. En Cambyretã, la comisaría 68 perdió por completo su techado, mientras que en Encarnación colapsó un tinglado que aplastó múltiples vehículos. La violencia del viento en Encarnación destruyó además la estructura de la Terminal de Ómnibus y voló los techos de comercios en el sector oeste, donde la lluvia posterior arruinó gran cantidad de mercadería. El intendente Claudio Chávez encabezó las tareas de asistencia en las zonas afectadas y el comisario Zacarías Cáceres destacó la ayuda prestada por los propios vecinos.

Noticias relacionadas

Conocé como va a estar el clima en la despedida de agosto y la llegada de septiembre.

¿Se van las nubes? Así sigue el clima tras el aumento de las temperaturas

una cultura con pocos likes

Una cultura con pocos likes

Varias provincias afectadas por inclemencias climáticas extremas este domingo.

Domingo extremo: alerta naranja por tormentas, nevadas y viento

Feriados 2026: el calendario oficial contempla nuevas jornadas de descanso y fines de semana largos para los próximos meses.

Se extiende el fin de semana: será feriado el lunes 31 de agosto en 2026

Resultados del Loto Plus del sábado 29 de agosto de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3913 del sábado 29 de agosto de 2026

play

Hernán Coronel, de Mala Fama, en TVR: "No solo veo el endeudamiento, sino que lo estoy padeciendo"

Rating Cero

Así fue el reencuentro entre Franco Colapinto y Maia Reficco.

Franco Colapinto reapareció con su ex y desató rumores de reconciliación: ¿qué sucedió?

Un jugador de la Selección argentina fue vinculado con una influencer y ella lo negó.

"No soy ningún gato": una influencer negó un romance con un jugador de la Selección argentina

Daniela Celis reveló con cuántos hombres estuvo.

Daniela Celis reveló con cuántos hombres tuvo sexo y sorprendió al contar qué quiere hacer ahora que está soltera

Macarena Paz y su pedido de fe para un milagro.

El desgarrador pedido de la actriz Macarena Paz por la salud de su hija de 4 años: "Oren por ella"

Lucía Galán pidió ayuda para una niña de 11 años del Hogar Pimpinela.

El especial pedido de Lucía Galán por una nena del Hogar Pimpinela

Preocupación por Tini Stoessel.

Preocupación por Tini Stoessel en medio del conflicto con su papá: "No la está pasando bien"

últimas noticias

Durante su declaración ante la Fiscalía, habló de sus ingresos, sus empresas y su participación en la campaña del presidente Rodrigo Paz.

Cerimedo seguirá preso en Bolivia: tras su declaración la Justicia confirmó la prisión preventiva por 180 días

Hace 17 minutos
La localidad italiana que está entre las montañas y ofrece hasta 20.000 euros para nuevos habitantes.

Este pueblo italiano ofrece casa y hasta 20.000 euros para mudarse: como aplicar

Hace 30 minutos
Impactántes imágenes desde el mar. 

Chipre: se hundió un barco con 270 pasajeros a dos kilómetros del puerto

Hace 41 minutos
Conocé de que se trata la falla de los vehículos Tesla y en qué mercado se produjo.

Tesla tuvo una falla que genera riesgos de seguridad en un mercado muy importante: qué decisión tomó

Hace 51 minutos
Así fue el reencuentro entre Franco Colapinto y Maia Reficco.

Franco Colapinto reapareció con su ex y desató rumores de reconciliación: ¿qué sucedió?

Hace 1 hora