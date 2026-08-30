Temporal en Misiones: techos volados, árboles caídos y más de 100 familias asistidas La tormenta también afectó localidades de Paraguay y al sur de Brasil, donde hubo dos muertos. Varias localidades quedaron incomunicadas durante horas. Este domingo sigue el alerta. Por Agregar C5N en









Más de cien familias fueron asistidas tras el temporal en Misiones. Canal 12

La provincia de Misiones sufrió en la madrugada del sábado un brutal temporal que causó voladuras de techos, caída de árboles, cortes de energía e ingreso de agua en viviendas en distintas localidades, a la vez que más de un centenar de familias debieron ser asistidas por servicios de emergencias. Mientras tanto, este domingo continúa el alerta amarilla por tormentas.

En todos los casos las inclemencias del tiempo provocaron voladuras de chapas, caída de techos, árboles y tendidos de energía, cable y teléfono, dejando a varias poblaciones incomunicadas durante horas. Ante este grave escenario, las autoridades locales dispusieron de forma urgente operativos de emergencia.

"Frente a los daños causados por el temporal en distintos puntos de la provincia, desplegamos equipos de emergencia para asistir a los vecinos afectados por intensas lluvias, granizo y fuertes vientos, además de cortes de energía, caída de árboles y voladuras de techos", expresó en su cuenta de X el gobernador misionero Hugo Passalacqua.

El temporal también golpeó a Brasil y Paraguay En el estado brasileño de Rio Grande do Sul, fronterizo con Argentina y Uruguay, las autoridades de Defensa Civil informaron el fallecimiento de dos personas: un niño de ocho años tras ser aplastado por un árbol en Porto Alegre y un adulto mayor de 72 años cuyo vehículo fue arrastrado por la corriente en Arroio Grande. La tormenta de la madrugada afectó a 21 municipios, provocó daños en más de mil viviendas y forzó la evacuación de 28 familias, siendo Tres Palmeiras la localidad más castigada.

El granizo causó estragos en otros puntos del estado: en Quaraí dañó 349 casas y obligó a decretar la emergencia municipal, mientras que en Canela cerca de 200 viviendas sufrieron deterioros. La región turística y vitivinícola de Serra Gaúcha también reportó pérdidas materiales.