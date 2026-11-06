6 de noviembre de 2026 Inicio
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León XIV en Argentina: la visita del Papa estará marcada por la inestabilidad y el frío

El pronóstico meteorológico anticipa un fin de semana inestable con tormentas y un posterior descenso de temperatura, coincidiendo con la gira papal de León XIV en Argentina.

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El Papa inició una gira por Sudamérica marcada por una intensa agenda de actos masivos.

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El clima en la región metropolitana cambia de rumbo de manera drástica en la previa a la llegada de León XIV a la Argentina. Después de varios días con ambiente agradable, el avance de un frente frío proveniente del sur transformará el escenario meteorológico en el centro del país, desencadenando tormentas, precipitaciones, ráfagas de viento y un posterior ambiente mucho más fresco.

El Cottolengo recibe la visita del papa León XIV bajo el lema del respeto y la dignidad humana.
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La inestabilidad comenzará a sentirse durante las últimas horas de este viernes 6 de noviembre, momento en el que se prevén tormentas aisladas y vientos que rotarán al sector sur. Antes de que la masa de aire frío se instale por completo, el termómetro alcanzará una máxima de 25 °C.

El sábado 7 arrancará todavía inestable, con algunas lluvias aisladas durante la madrugada. Sin embargo, el tiempo irá mejorando paulatinamente con el correr de la jornada a medida que ingresen vientos secos con ráfagas de hasta 50 km/h; las temperaturas no superarán los 20 °C. El marcado bajón térmico se consolidará hacia la mañana del domingo 8, cuando se esperan mínimas de apenas 6 °C en el conurbano bonaerense y 10 °C en la Ciudad de Buenos Aires.

El domingo 8 habrá un amanecer más frío, con cielo despejado y condiciones de mayor estabilidad, las mínimas podrían bajar hasta los 6 o 7 °C en sectores del conurbano bonaerense, mientras que en la Ciudad se ubicarían alrededor de los 10 °C.

El lunes 9 se anticipa como una jornada muy favorable, ideal para la visita del papa León XIV tendrá como uno de sus acontecimientos centrales una misa multitudinaria prevista para las 11:30 en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

El martes 10 de noviembre se prevén lluvias ligeras tanto de día como de noche, con una temperatura máxima de 25 °C y una mínima de 18 °C.

Mientras, para el miércoles 11 de noviembre, el clima estará parcialmente soleado durante el día y despejado hacia la noche, con una máxima de 27 °C y una mínima de 19 °C, registrando un 20% de probabilidad de precipitaciones diurnas.

Cómo son los feriados por la visita del Papa

El recorrido del papa León XIV en Argentina incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, por lo que el Gobierno decretó feriados el lunes 9 en todo el país y el martes 10 en CABA y Provincia de Córdoba y el miércoles 11 en la Provincia de Buenos Aires.

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