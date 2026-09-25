El Niño se fortalece: los expertos pronostican que será "muy fuerte" y el más intenso jamás registrado

La nueva previsión del International Research Institute for Climate and Society detalló que este fenómeno generó un aumento del calor superficial. En la región del pacífico ecuatorial, la temperatura del océano incrementó cerca de 3 grados para mediados de septiembre.

El fenómeno de El Niño se está intensificando y expertos estiman que podría ser el más intenso jamás registrado . Las temperaturas del océano Pacífico registraron una anomalía de +3 °C y un aumento repentino del calor superficial.

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"Los 22 modelos de pronóstico coinciden en que se fortalecerá aún más, manteniéndose como un fenómeno "muy fuerte" durante el invierno de 2026-27", señalaron desde el International Research Institute for Climate and Society por lo que existe una probabilidad del 100% que El Niño se mantenga activo hasta febrero de 2027 por lo que "podría figurar entre los eventos de El Niño más intensos jamás registrados".

Desde la web de Columbia Climate School explicaron que según los modelos El Niño está a punto de volverse excepcionlente intenso " el índice Niño 3.4 por encima de lo normal durante todo el período de pronóstico , y casi todos los modelos dinámicos y varios modelos estadísticos pronostican que el índice Niño3.4 superará los +3,0 °C desde el otoño hasta el invierno, el período de máxima actividad de ENSO (de octubre a febrero)".

Los eventos de El Niño y La Niña tienden a desarrollarse durante el período de abril a junio y suelen alcanzar su máxima fuerza entre octubre y febrero. Según detallaron por lo general, duran entre 9 y 12 meses, aunque ocasionalmente pueden durar hasta 2 años. Suelen reaparecer cada 2 a 7 años.

Científicos de todo el mundo continúan evaluando el impacto de El Niño durante los próximos meses y alertan que como consecuencia el calor extremo podría generar la muerte de 451.000 personas. Se espera que este fenómeno se desarrolle en su etapa más "fuerte" en poco tiempo y podría durar hasta febrero de 2027.

Un informe de Climate Impact Lab adelantó que la proyección de temperaturas terrestres estarán 1,2 grados por arriba de lo normal en los próximos meses, "debido en gran parte al actual fenómeno de El Niño extremo que comenzó en junio y se espera que dure hasta la primavera del hemisferio norte".

Captura del informe compartido.

Por ende, estó generará un 44% más de días calurosos de lo que esperan los especialistas en un año normal. El Niño expondrá a poblaciones a temperaturas que "no serán la norma hasta dentro de dos décadas, antes de que tengamos tiempo de adaptarnos y protegernos".

También estiman que el país que el sufrirá el mayor número de muertes relacionadas con el calor excesivo entre septiembre de 2026 y febrero de 2027 es Nigeria, con 31.400, seguido de Indonesia con 19.300 y Sudán con 17.600.

Por lo que "es probable que el calor en la región del Sahel africano, que incluye Níger y Chad, así como Nigeria y Sudán, cause 66.800 muertes adicionales durante el período de seis meses".