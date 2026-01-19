Clave para la VTV: el detalle en el asiento por el que pueden rechazarte La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite indispensable para poder circular legalmente, ya que certifica que el vehículo se encuentra en condiciones adecuadas de seguridad y funcionamiento. Por + Seguir en







Qué debés saber sobre la VTV y los asientos.

La VTV es obligatoria y evalúa no solo lo mecánico, sino también la seguridad del interior del vehículo.

Se controla que los asientos tengan apoyacabezas reglamentarios y que no haya elementos sueltos en el habitáculo.

Los cinturones de seguridad deben estar en todas las plazas y funcionar correctamente, sin desgaste ni fallas.

La falta de apoyacabezas o el deterioro de los cinturones es motivo de rechazo inmediato en la VTV. La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un requisito obligatorio para poder circular, ya que garantiza que el vehículo cumple con las condiciones mínimas de seguridad. Aunque suele asociarse principalmente al estado mecánico, la inspección también contempla distintos aspectos vinculados al interior del auto, cuyo incumplimiento puede derivar en la desaprobación del trámite.

Uno de los puntos centrales del control es la seguridad dentro del habitáculo. Los inspectores verifican que los cinturones de seguridad funcionen correctamente, que los asientos cuenten con los apoyacabezas reglamentarios y que el interior no presente elementos sueltos ni modificaciones que puedan representar un riesgo para los ocupantes durante la conducción.

VTV 2025.webp En la provincia de Buenos Aires, estas exigencias adquirieron mayor relevancia a partir de nuevas observaciones incorporadas al proceso de la VTV. La ausencia de apoyacabezas o el deterioro de los cinturones de seguridad se consideran faltas graves, por lo que revisar estos detalles antes de presentarse a la inspección resulta clave para evitar el rechazo y circular de manera segura.

Qué control tiene la VTV en los asientos de los autos En la actualidad, la inspección pone especial atención en que todas las plazas del vehículo cuenten con apoyacabezas reglamentarios. La ausencia de este elemento implica el rechazo inmediato de la VTV, ya que cumple un rol esencial en la protección cervical ante un impacto. Para ser válidos, deben estar correctamente instalados, ser regulables y conservar su integridad estructural, de modo que reduzcan el riesgo de lesiones provocadas por el denominado “efecto latigazo”.

vtv inspección.jpg El control también alcanza de manera estricta a los cinturones de seguridad, que deben estar presentes en todos los asientos y en óptimas condiciones. Los inspectores verifican que los anclajes sean firmes, que las hebillas cierren sin dificultad y que el sistema de retracción o bloqueo responda adecuadamente frente a un tirón brusco, garantizando así una correcta sujeción del ocupante.