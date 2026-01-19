Clave para la VTV: el detalle en el asiento por el que pueden rechazarte

19 de enero de 2026 Inicio
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite indispensable para poder circular legalmente, ya que certifica que el vehículo se encuentra en condiciones adecuadas de seguridad y funcionamiento.

Qué debés saber sobre la VTV y los asientos.

  • La VTV es obligatoria y evalúa no solo lo mecánico, sino también la seguridad del interior del vehículo.
  • Se controla que los asientos tengan apoyacabezas reglamentarios y que no haya elementos sueltos en el habitáculo.
  • Los cinturones de seguridad deben estar en todas las plazas y funcionar correctamente, sin desgaste ni fallas.
  • La falta de apoyacabezas o el deterioro de los cinturones es motivo de rechazo inmediato en la VTV.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un requisito obligatorio para poder circular, ya que garantiza que el vehículo cumple con las condiciones mínimas de seguridad. Aunque suele asociarse principalmente al estado mecánico, la inspección también contempla distintos aspectos vinculados al interior del auto, cuyo incumplimiento puede derivar en la desaprobación del trámite.

La VTV tendrá aumento en enero 2026.
Uno de los puntos centrales del control es la seguridad dentro del habitáculo. Los inspectores verifican que los cinturones de seguridad funcionen correctamente, que los asientos cuenten con los apoyacabezas reglamentarios y que el interior no presente elementos sueltos ni modificaciones que puedan representar un riesgo para los ocupantes durante la conducción.

VTV 2025.webp

En la provincia de Buenos Aires, estas exigencias adquirieron mayor relevancia a partir de nuevas observaciones incorporadas al proceso de la VTV. La ausencia de apoyacabezas o el deterioro de los cinturones de seguridad se consideran faltas graves, por lo que revisar estos detalles antes de presentarse a la inspección resulta clave para evitar el rechazo y circular de manera segura.

Qué control tiene la VTV en los asientos de los autos

En la actualidad, la inspección pone especial atención en que todas las plazas del vehículo cuenten con apoyacabezas reglamentarios. La ausencia de este elemento implica el rechazo inmediato de la VTV, ya que cumple un rol esencial en la protección cervical ante un impacto. Para ser válidos, deben estar correctamente instalados, ser regulables y conservar su integridad estructural, de modo que reduzcan el riesgo de lesiones provocadas por el denominado “efecto latigazo”.

vtv inspección.jpg

El control también alcanza de manera estricta a los cinturones de seguridad, que deben estar presentes en todos los asientos y en óptimas condiciones. Los inspectores verifican que los anclajes sean firmes, que las hebillas cierren sin dificultad y que el sistema de retracción o bloqueo responda adecuadamente frente a un tirón brusco, garantizando así una correcta sujeción del ocupante.

Cualquier signo de deterioro, como deshilachados en la banda textil o fallas en el mecanismo de sujeción, es considerado una falta grave. El correcto estado de los asientos y de todos sus elementos de seguridad resulta determinante para la retención de los pasajeros en caso de colisión, por lo que estos puntos son claves para aprobar la verificación.

Qué se controla en la VTV

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es una evaluación completa destinada a asegurar que los vehículos cumplan con las exigencias actuales de seguridad vial y control ambiental. En este proceso se examinan componentes fundamentales como el sistema de frenos —analizando su rendimiento y el equilibrio entre ruedas—, la dirección, la suspensión, el estado general de los neumáticos y el correcto funcionamiento de luces y señalización. Asimismo, se inspeccionan las condiciones del habitáculo, incluyendo cinturones de seguridad, apoyacabezas y la correcta visibilidad a través del parabrisas, junto con la estructura del chasis y los niveles de emisiones gaseosas y sonoras. Para obtener la aprobación, también es obligatorio contar con el equipamiento de seguridad reglamentario, que incluye matafuegos en condiciones, balizas y botiquín de primeros auxilios.

