Industriales Pymes advierten que el acuerdo Mercosur - Unión Europea podría provocar el cierre del 20% de las fábricas Industriales Pymes Argentinos reclamó al Gobierno una mesa de trabajo urgente y un plan de incentivos para evitar una "masacre" productiva.







El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea volvió a encender alarmas en el entramado industrial argentino. Un informe del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA) advirtió que, sin políticas activas de fortalecimiento productivo, la apertura podría derivar en el cierre del 20% de las fábricas del país.

Ante esta situación, el presidente de IPA, Daniel Rosato, exigió la “inmediata conformación” de una mesa de trabajo para definir estrategias que permitan a las Pymes industriales aprovechar el tratado. De lo contrario, alertó que “se estaría activando una bomba en la producción nacional, que obligará a cerrar el 20% de las fábricas y terminará por convertir al suelo argentino en solo un escenario de la disputa comercial mundial entre China y el resto de los países desarrollados”.

Rosato sostuvo que el acuerdo “contiene oportunidades y desafíos”, pero remarcó que detrás de las empresas europeas “hay países que planifican incentivos para exportar manufacturas e importar materia prima”. Y advirtió: “Si la Argentina no toma nota de ese accionar para equilibrar la cancha, estaremos ante una masacre de Pymes industriales que verán una inundación sostenida de productos importados, que provocará cierres definitivos de fábricas”.

Desde IPA reclamaron “un plan de incentivo, a través de financiamiento adecuado y beneficios productivos”, para que las Pymes puedan competir y no limitar el acuerdo a “primarizar las exportaciones e importar productos terminados”. “La Argentina es mucho más que la exportación agroindustrial, energética o de la economía del conocimiento”, señaló Rosato, y alertó que primarizar las ventas externas “generará un déficit de la balanza comercial que será imposible de sostener por la falta de dólares”.

El dirigente también advirtió sobre el rol geopolítico del país: “El acuerdo con la Unión Europea no puede convertir a la Argentina en un campo de batalla comercial que los países occidentales están teniendo con China. Si la integración está planteada en esos términos, no seremos socios de la UE, sino que seremos apenas un cliente”.