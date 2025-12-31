Cuanto cuesta la VTV de Buenos Aires en comparación con CABA en 2026

31 de diciembre de 2025 Inicio
Con la llegada del verano, los automovilistas enfrentarán un aumento en el costo de la VTV a partir de enero, mientras que en la Ciudad rigen un esquema y valores diferentes.

La VTV tendrá aumento en enero 2026.

  • En 2026, la VTV presenta diferencias clave entre Provincia y Ciudad, con impactos en costos, plazos y requisitos según la radicación del vehículo.
  • En Provincia de Buenos Aires la tarifa ronda los $97.057 tras un aumento del 21,8%, mientras que en CABA los valores se actualizan con un esquema propio.
  • CABA exige la VTV desde los cuatro años o 64.000 km y permite vigencia bianual, mientras que en Provincia rige desde los dos años y la renovación es anual.
  • Ambas jurisdicciones organizan vencimientos por patente y la oblea tiene validez nacional, aunque varían exenciones, controles y modalidades de fiscalización.

Desde el 16 de enero de 2026, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires registrará un aumento del 21% para los autos de hasta 2.500 kilos. La actualización quedó formalizada a través de la Resolución N° 369/2025, publicada en el Boletín Oficial, y forma parte de una serie de ajustes escalonados aplicados a lo largo de los últimos dos años.

Nuevo incremento para la Verificación Técnica Vehicular.
La VTV aumenta un 20%: qué monto alcanza en enero 2026

Con el nuevo cuadro tarifario, los vehículos particulares deberán abonar $97.057,65 por la VTV. En el caso de las motocicletas, el valor se fijó en $38.801, mientras que los vehículos con un peso superior a los 2.500 kilos pasarán a pagar $174.604. Para remolques, semirremolques y acoplados, las tarifas oscilarán entre $58.201 y $87.302, de acuerdo con el peso de cada unidad.

vtv
Los documentos que necesitás para hacer la VTV si debés realizar el trámite en mayo 2025.

Desde el Ministerio de Transporte bonaerense señalaron que el valor del trámite mantiene una relación directa con el salario del personal que trabaja en las plantas de verificación. Según indicaron, el esquema vigente establece que la tarifa básica equivale al 7% del sueldo inicial de un operario de categoría 1. Tras el último acuerdo paritario, ese salario se ubicó en $1.386.537,89, factor que explica la aplicación del incremento.

Cuál es la diferencia de la VTV en Buenos Aires y en CABA para 2026

Para el año 2026, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) presenta diferencias relevantes entre la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con impactos directos en los costos y en la periodicidad de los controles. Estas variaciones influyen en la planificación de los conductores y en las condiciones necesarias para circular de manera legal según el lugar de radicación del vehículo.

En materia de valores, la brecha entre ambas jurisdicciones se vuelve evidente. En la Provincia de Buenos Aires rige un aumento del 21,8% desde el 16 de enero de 2026, lo que eleva la tarifa básica para vehículos livianos de hasta 2.500 kilos a alrededor de $97.057. En la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, los montos se definen mediante audiencias públicas y responden a un esquema de actualización propio, generalmente vinculado a la inflación local, con ajustes independientes del sistema bonaerense.

vtv inspección.jpg

Otra diferencia sustancial aparece en la antigüedad exigida para la primera verificación. En la Ciudad, los autos particulares quedan exceptuados del trámite hasta cumplir cuatro años o alcanzar los 64.000 kilómetros. En la Provincia de Buenos Aires, la normativa obliga a realizar la VTV a partir de los dos años de antigüedad, lo que implica un ingreso más temprano al sistema de controles técnicos para los conductores bonaerenses.

La frecuencia de renovación también marca un contraste entre ambos distritos. En CABA existe un esquema de incentivo para vehículos en buen estado: aquellos con entre cuatro y siete años de antigüedad y menos de 84.000 kilómetros pueden obtener una oblea con vigencia bianual. En territorio bonaerense, el régimen resulta más estricto, ya que una vez alcanzada la antigüedad obligatoria la renovación se realiza de forma anual, sin excepciones por buen estado general del vehículo.

VTV Provincia
Este proceso asegura que los automóviles se mantengan en óptimas condiciones mecánicas y de seguridad, contribuyendo a la reducción del riesgo de accidentes.

El calendario de vencimientos se organiza en ambos casos según el último número de la patente, aunque con matices. En la Ciudad no se asignan vencimientos durante diciembre y enero, meses reservados para quienes no pudieron cumplir en la fecha correspondiente. En la Provincia se mantiene un esquema similar, pero la alta demanda provoca que enero concentre gran cantidad de turnos, especialmente entre quienes planean viajar durante el verano.

En cuanto a exenciones y controles, también existen diferencias. En CABA, los jubilados con haber mínimo y ciertos mayores de 65 años acceden a beneficios según sus ingresos y el valor del vehículo, mientras que en la Provincia los criterios varían según la reglamentación vigente del Ministerio de Transporte. Más allá de estas particularidades, la oblea de VTV mantiene validez nacional en ambos casos, aunque las multas por circular con la verificación vencida resultan elevadas y los métodos de control difieren: mayor digitalización en la Ciudad y operativos presenciales más frecuentes en la Provincia.

