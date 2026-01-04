4 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Por este detalle en los neumáticos pueden rechazarte la VTV: cómo identificarlo antes de hacer el trámite en 2026

Un chequeo previo puede evitar rechazos innecesarios. Revisar detalles clave permite llegar al trámite con mayor tranquilidad.

Por
Los neumáticos reciben una atención especial por su impacto directo en la seguridad del vehículo.

Los neumáticos reciben una atención especial por su impacto directo en la seguridad del vehículo.

Freepik
  • El estado de los neumáticos es uno de los puntos más observados en la Verificación Técnica y puede provocar un rechazo inmediato.
  • El desgaste excesivo o las deformaciones visibles obligan a reemplazar las cubiertas antes de volver a realizar el control.
  • La VTV sigue siendo obligatoria y circular sin ella vigente implica una infracción de tránsito.
  • En enero de 2026 entran en vigencia nuevos valores para el trámite en la provincia de Buenos Aires, con aumentos ya oficializados.

El control técnico de los vehículos volverá a estar en el centro de la atención en 2026, ya que un detalle puntual en los neumáticos puede impedir la aprobación de la Verificación Técnica Vehicular. Detectar este problema antes del turno permite evitar rechazos y gastos extra.

El cráneo humano fue hallado en Mar del Plata.
Te puede interesar:

Misterio en Mar del Plata: encontraron un cráneo humano en un contenedor de basura

La VTV es una revisión anual obligatoria que busca garantizar condiciones mínimas de seguridad para circular. Su cumplimiento no solo reduce riesgos en la vía pública, sino que también evita sanciones económicas por circular fuera de regla.

Dentro de los distintos puntos que se evalúan durante el control, hay uno que suele pasar desapercibido hasta último momento y que puede definir el resultado del trámite si no se revisa con antelación.

vtv inspección.jpg

Cual es el detalle de los neumáticos que puede dejarte sin VTV en 2026

Durante la inspección técnica, los neumáticos reciben una atención especial por su impacto directo en la seguridad del vehículo. Los técnicos verifican el nivel de desgaste provocado por el uso, así como posibles deformaciones visibles en las cubiertas.

Si se detecta que los neumáticos están excesivamente gastados o presentan irregularidades en su forma, la verificación se considera no apta. En ese caso, el vehículo deberá reemplazar las cubiertas y volver a presentarse para completar el trámite.

Este control busca asegurar una correcta adherencia al asfalto y un comportamiento previsible del auto en situaciones de frenado o maniobras, por lo que mantener los neumáticos en buen estado resulta muy importante antes de llegar a la planta verificadora.

Cuál es el costo de la VTV en enero 2026

El valor de la Verificación Técnica Vehicular en la provincia de Buenos Aires tendrá un incremento desde enero de 2026. La suba fue establecida mediante la Resolución 369/2025, que fijó un aumento del 21,8% a partir del viernes 16 de ese mes.

Neumáticos

Las tarifas actualizadas serán las siguientes:

  • Vehículos de hasta 2500 kg: $97.057.
  • Vehículos de más de 2500 kg: $174.604.
  • Remolques, semirremolques y acoplados de hasta 2500 kg: $58.201.
  • Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2500 kg: $87.302.
  • Motos de más de 50 cc y hasta 200 cc: $38.801.
  • Motos de más de 200 cc y hasta 600 cc: $58.201.
  • Motos de más de 600 cc: $77.602.

Noticias relacionadas

cual es la curiosa explicacion que pocos conocen del puente de la mujer, el emblematico lugar de buenos aires

Cuál es la curiosa explicación que pocos conocen del Puente de la Mujer, el emblemático lugar de Buenos Aires

El siniestro se registró sobre la Ruta Provincial 20. 

Tragedia en Gualeguaychú: tres muertos y heridos graves en un choque frontal

El hombre que sacudió a todo un país con sus brutales crímenes

Lo conocían como el Carnicero de Rostov y aterrorizó Rusia por años: la historia del famoso asesino en serie

Las tormentas afectarán a tres provincias.

Se fue la ola de calor, pero hay alerta amarilla por tormentas

Conocé los Feriados que tendrá enero del 2026

Decretan feriado para el jueves 8 de enero: a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar

Enero tiene varios Feriados que muchos no conocían

Será feriado el martes 6 de enero: a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar

Rating Cero

Ahora, llegó a la gran N roja una película animada para disfrutar en familia, se trata de Madagascar, un lanzamiento de 2005, lleno de diversión, aventuras y travesuras.
play

Parar ver en familia: Madagascar llegó a Netflix y la primera historia de nuestros animales preferidos sigue entre lo más visto

Netflix comenzó el 2026 con varios estrenos programados para el mes de enero y una de las producciones que llegó a la plataforma de streaming dentro de solo unos días es Mi novio coreano. 
play

De qué se trata Mi novio coreano, el reality que llegó a Netflix y es cada vez más visto por su insólita propuestaomo encontrarlo

Speed hizo un desafío de velocidad con el animal que lo rasguñó en la previa del inicio de la competencia

Tremendo susto: un reconocido streamer quiso hacer un desafío en redes y fue atacado por un guepardo

play

C5N en la frontera militarizada de Venezuela: festejos, rechazos e incertidumbre por el futuro

La nueva serie de Netfliz es protagonizada por Nancy Duplaá y Carla peterson. 
play

Tiene solo 6 capítulos, está en Netflix y actúan dos estrellas argentinas

Jeff goldblum interpreta a Zeus en esta serie de Netflix. 
play

Estuvo en el top 10 de Netflix durante mucho tiempo en 2025 y sigue siendo muy vista a pesar del paso del tiempo

últimas noticias

Patricia Bullrich, senadora nacional de La Libertad Avanza.

Bullrich afirmó que se aprobará la reforma laboral pero reconoció que "hay cambios para hacer"

Hace 9 minutos
Pablo Quirno, canciller argentino.

Argentina y otros nueve países impidieron que la CELAC rechace la intervención militar en Venezuela

Hace 21 minutos
Tras la invasión a Venezuela, Dinamarca exige a Estados Unidos que respete la integridad territorial de Groenlandia

Tras la invasión a Venezuela, Dinamarca exige a Estados Unidos que respete la "integridad territorial" de Groenlandia

Hace 36 minutos
El cráneo humano fue hallado en Mar del Plata.

Misterio en Mar del Plata: encontraron un cráneo humano en un contenedor de basura

Hace 58 minutos
Quién es Delcy Rodríguez, la encargada a presidenta en Venezuela tras el secuestro de Maduro

Quién es Delcy Rodríguez, la presidenta en Venezuela designada tras el secuestro de Maduro

Hace 1 hora