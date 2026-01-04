Por este detalle en los neumáticos pueden rechazarte la VTV: cómo identificarlo antes de hacer el trámite en 2026

Los neumáticos reciben una atención especial por su impacto directo en la seguridad del vehículo.

El control técnico de los vehículos volverá a estar en el centro de la atención en 2026, ya que un detalle puntual en los neumáticos puede impedir la aprobación de la Verificación Técnica Vehicular. Detectar este problema antes del turno permite evitar rechazos y gastos extra.

Misterio en Mar del Plata: encontraron un cráneo humano en un contenedor de basura

La VTV es una revisión anual obligatoria que busca garantizar condiciones mínimas de seguridad para circular. Su cumplimiento no solo reduce riesgos en la vía pública, sino que también evita sanciones económicas por circular fuera de regla.

Dentro de los distintos puntos que se evalúan durante el control, hay uno que suele pasar desapercibido hasta último momento y que puede definir el resultado del trámite si no se revisa con antelación.

Durante la inspección técnica, los neumáticos reciben una atención especial por su impacto directo en la seguridad del vehículo . Los técnicos verifican el nivel de desgaste provocado por el uso, así como posibles deformaciones visibles en las cubiertas.

Si se detecta que los neumáticos están excesivamente gastados o presentan irregularidades en su forma, la verificación se considera no apta. En ese caso, el vehículo deberá reemplazar las cubiertas y volver a presentarse para completar el trámite.

Este control busca asegurar una correcta adherencia al asfalto y un comportamiento previsible del auto en situaciones de frenado o maniobras, por lo que mantener los neumáticos en buen estado resulta muy importante antes de llegar a la planta verificadora.

Cuál es el costo de la VTV en enero 2026

El valor de la Verificación Técnica Vehicular en la provincia de Buenos Aires tendrá un incremento desde enero de 2026. La suba fue establecida mediante la Resolución 369/2025, que fijó un aumento del 21,8% a partir del viernes 16 de ese mes.

Neumáticos Freepik

Las tarifas actualizadas serán las siguientes: