Adiós a la estrella en el árbol de Navidad: esto es lo que se va a usar en estas Fiestas Una nueva propuesta decorativa gana protagonismo con un diseño sencillo y simbólico que redefine la ambientación festiva.







El lazo XL marca la nueva tendencia en la punta del árbol.

Una propuesta que desplaza el adorno clásico y apuesta por un lazo XL como detalle principal.

Materiales como terciopelo, satén y lino impulsan una estética actual sin perder el sentido navideño.

El estilo prioriza el concepto “menos es más”, con árboles más naturales y un único foco visual.

Su versatilidad permite adaptarlo a distintos estilos, tamaños de árbol y combinaciones cromáticas. Durante décadas, la estrella se mantuvo como la coronación indiscutida del árbol, un símbolo que parecía inamovible dentro de la decoración tradicional de la Navidad. Sin embargo, esta temporada presenta un giro inesperado con la llegada del lazo XL, una pieza que comenzó a ganar presencia en distintos hogares y que redefine la estética festiva desde un enfoque más actual. Su irrupción no elimina el sentido simbólico del adorno superior, sino que lo resignifica a través de una forma más suave y expresiva.

Este cambio se alinea con una búsqueda creciente de composiciones más sobrias, donde un único elemento concentra la atención. El lazo XL responde justamente a esa lógica: aporta unidad, luminosidad y memoria sin necesidad de sumar ornamentos excesivos. Al mismo tiempo, invita a adoptar una mirada más curada sobre el árbol, privilegiando materiales de calidad y colores que dialogan con el resto del ambiente.

La elección del lazo no es casual. En numerosas culturas, esta pieza representa afecto, prosperidad y continuidad, lo que lo convierte en un sustituto natural para un objeto tan emblemático como la estrella. La tendencia actual recupera ese significado, pero lo potencia a través de nuevas escalas, texturas y tonos que actualizan por completo la punta del árbol. El resultado es un gesto simple pero de fuerte impacto visual que sintetiza el espíritu navideño desde una estética renovada.

La elección del lazo debe considerar la proporción del árbol. Para uno de dos metros, se recomiendan modelos de entre 40 y 50 cm de ancho, mientras que para estructuras pequeñas, lo ideal es mantenerlo entre 25 y 30 cm. La selección del tejido también influye en el resultado final: materiales que reflejan la luz, como el satén o la organza, potencian la iluminación LED del árbol y contribuyen a una armonía cromática con la ambientación general del hogar.