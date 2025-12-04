4 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Adiós a la estrella en el árbol de Navidad: esto es lo que se va a usar en estas Fiestas

Una nueva propuesta decorativa gana protagonismo con un diseño sencillo y simbólico que redefine la ambientación festiva.

Por
El lazo XL marca la nueva tendencia en la punta del árbol.

El lazo XL marca la nueva tendencia en la punta del árbol.

  • Una propuesta que desplaza el adorno clásico y apuesta por un lazo XL como detalle principal.
  • Materiales como terciopelo, satén y lino impulsan una estética actual sin perder el sentido navideño.
  • El estilo prioriza el concepto “menos es más”, con árboles más naturales y un único foco visual.
  • Su versatilidad permite adaptarlo a distintos estilos, tamaños de árbol y combinaciones cromáticas.

Durante décadas, la estrella se mantuvo como la coronación indiscutida del árbol, un símbolo que parecía inamovible dentro de la decoración tradicional de la Navidad. Sin embargo, esta temporada presenta un giro inesperado con la llegada del lazo XL, una pieza que comenzó a ganar presencia en distintos hogares y que redefine la estética festiva desde un enfoque más actual. Su irrupción no elimina el sentido simbólico del adorno superior, sino que lo resignifica a través de una forma más suave y expresiva.

Se ubica en el corazón de Recoleta, en CABA. 
Te puede interesar:

La cafetería de Buenos Aires con osos de peluche que te hacen compañía

Este cambio se alinea con una búsqueda creciente de composiciones más sobrias, donde un único elemento concentra la atención. El lazo XL responde justamente a esa lógica: aporta unidad, luminosidad y memoria sin necesidad de sumar ornamentos excesivos. Al mismo tiempo, invita a adoptar una mirada más curada sobre el árbol, privilegiando materiales de calidad y colores que dialogan con el resto del ambiente.

La elección del lazo no es casual. En numerosas culturas, esta pieza representa afecto, prosperidad y continuidad, lo que lo convierte en un sustituto natural para un objeto tan emblemático como la estrella. La tendencia actual recupera ese significado, pero lo potencia a través de nuevas escalas, texturas y tonos que actualizan por completo la punta del árbol. El resultado es un gesto simple pero de fuerte impacto visual que sintetiza el espíritu navideño desde una estética renovada.

Lazo en el árbol de navidad
El lazo XL gana espacio en la decoración navideña como alternativa moderna a la estrella tradicional.

El lazo XL gana espacio en la decoración navideña como alternativa moderna a la estrella tradicional.

El elemento que reemplazará a la estrella en el árbol de Navidad

La elección del lazo debe considerar la proporción del árbol. Para uno de dos metros, se recomiendan modelos de entre 40 y 50 cm de ancho, mientras que para estructuras pequeñas, lo ideal es mantenerlo entre 25 y 30 cm. La selección del tejido también influye en el resultado final: materiales que reflejan la luz, como el satén o la organza, potencian la iluminación LED del árbol y contribuyen a una armonía cromática con la ambientación general del hogar.

Lazo en el árbol de navidad 2
Materiales como terciopelo, satén y lino impulsan una estética más cuidada en la punta del árbol.

Materiales como terciopelo, satén y lino impulsan una estética más cuidada en la punta del árbol.

Su colocación requiere una fijación más firme que la estrella tradicional, debido a su peso. Los clips decorativos o el alambre floral son herramientas clave para sostenerlo en la punta, permitiendo que las colas caigan de manera natural a lo largo del árbol. Combinar esta pieza con cintas finas aporta movimiento adicional, mientras que los adornos de madera, fieltro o cristal ayudan a equilibrar brillo y naturalidad, completando una propuesta que moderniza la decoración sin renunciar a la esencia navideña.

Noticias relacionadas

 Esta mirada cobra fuerza ante la creciente evidencia que vincula lo que se come con la longevidad.

Qué cantidad de carne consume la gente que potencia la longevidad según expertos

Este pueblo de la provincia de Buenos Aires es de gran atractivo turístico. 

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblito casi sin calles donde reina la tranquilidad

Conocé los Museos en CABA que son imperdibles para los amantes del Turismo 

Este lugar de Buenos Aires tiene la mayor colección de arte de todo el país y es ideal para visitar: qué museo es

Esta rutina puede adaptarse a distintos niveles de intensidad.

La rutina de ejercicios simples para tener el pecho durísimo: la terminás en 10 minutos

En Córdoba hay un hermoso pueblito acariciado por los ríos y abrazado por un paisaje serrano único.

Turismo en Córdoba: el pueblito acariciado por los ríos y abrazado por un paisaje serrano único

En los últimos años, este bodegón se volvió una parada obligada para quienes buscan una experiencia distinta.

El bodegón barato de Buenos Aires que tiene una milanesa con tomate, queso, cebolla caramelizada, panceta y huevo

Rating Cero

Marvel sabe que el reboot tiene que ser grande, cuidado y emocional. Por eso, aunque el proceso vaya con calma, la intención es construir un proyecto que pueda sostener varias fases del universo. 

No es lo que pensas: Marvel aclaró las supuestas filtraciones de Avengers Doomsday

Este estreno volvió a instalar el interés por casos que dejan más preguntas que respuestas.
play

Esta serie documental con desapariciones que aún no tienen resolución es furor en Netflix: cuál es

Rosalía se presentará en Buenos Aires.

Rosalía confirmó dos fechas en Buenos Aires: cuándo toca en el Movistar Arena y cuánto salen las entradas

La Mona Jiménez fue operado de una hernia.

Operaron a La Mona Jiménez: cómo se encuentra su salud

Elton John confirmó que perdió la visión en uno de sus ojos.

Elton John confirmó que se está quedando ciego: "Perdí mi ojo derecho y el izquierdo tampoco está bien"

 La influencer volvió a imponer estilo tras semanas de tensiones familiares.

La impresionante transformación de Juanita Tinelli: un cambio de look perfecto para el verano

últimas noticias

El lazo XL marca la nueva tendencia en la punta del árbol.

Adiós a la estrella en el árbol de Navidad: esto es lo que se va a usar en estas Fiestas

Hace 10 minutos
Jorge Macri se refirió al fallo del TSJ porteño. 

Jorge Macri celebró el fallo de la Corte porteña que limitó las indemnizaciones laborales

Hace 15 minutos
Un pasaje de Caballito se convertirá en el Callejón Diagon de Harry Potter.

Un pasaje de Caballito se transformará con la magia de Harry Potter

Hace 18 minutos
El ladrón quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Volvieron los "robaporteros": lo arrancaron de un edificio en Belgrano

Hace 33 minutos
Detuvieron a diez guardias de una cárcel de Córdoba acusadas de golpear brutalmente a un interno trans

Detuvieron a diez guardias de una cárcel de Córdoba acusadas de golpear brutalmente a un interno trans

Hace 36 minutos